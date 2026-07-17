Sociedad

Alerta por tormentas con posible granizo en el AMBA: qué dice el pronóstico para el día de la final del Mundial

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre ráfagas de viento en varios puntos del país. Cómo estará el clima para la final del Mundial, este domingo. En qué provincias hay alertas amarillas y naranjas

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Clima templado pero fuertes lluvias en CABA y alrededores
Clima templado pero fuertes lluvias en CABA y alrededores

El avance de El Niño sobre Argentina anticipa lluvias y tormentas en el AMBA entre hoy y mañana, después de varios días con temperaturas atípicas para julio, en un escenario que también incluye calor de hasta 35 °C en el norte, riesgo extremo de incendios en Córdoba y un temporal de nieve en la cordillera que podría dejar acumulaciones superiores a 2 metros.

En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hoy será el día más inestable de la jornada: la probabilidad de fuertes precipitaciones para esta mañana oscila entre el 70% y el 100%, no se descarta tormenta eléctrica y habrán ráfagas de viento norte entre 42 y 50 km/h y una temperatura cercana a los 18 °C.

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Captura de pantalla de una publicación del Observatorio Central Buenos Aires que indica datos de temperatura, humedad, presión, viento, cielo y visibilidad
El Observatorio Central Buenos Aires del SMN informa los datos meteorológicos de la Ciudad con 20.2°C de temperatura, 73% de humedad y cielo cubierto. (Servicio Meteorológico Nacional)

Por la tarde, solo se registrarían chaparrones (entre el 10% y el 40% de probabilidades), un leve aumento en los valores térmicos (23°C) y viento noroeste, mientras que por la noche el cielo estará nublado con 19°C.

Para mañana, sábado, la temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 18°C. Las tormentas aisladas (40% de probabilidad) dirían presente por la mañana y tarde, mientras que por la noche ya habrían chaparrones.

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Tabla de pronóstico del tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Muestra probabilidad de precipitación, temperatura, viento y ráfagas para siete días
Un pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires indica alta probabilidad de precipitaciones y ráfagas de viento fuertes durante el viernes y sábado, con descenso de temperaturas hacia la semana siguiente. (Servicio Meteorológico Nacional)

Para el domingo, día de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el SMN no pronostica lluvias, pero sí el firmamento estará con nubes y una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 15°C. Y así se mantendría por el resto de la semana, hasta el jueves inclusive, sin lluvias.

Con respecto a las alertas tempranas, se prevén tormentas fuertes con lluvias intensas y una eventual caída de granizo en parte norte de la provincia de Buenos Aires, específicamente en la zona de Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General Rodríguez, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, entre otros puntos.También se detectan tormentas y lluvias, con alerta amarilla en siete provincias (Buenos Aires, incluido CABA, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, Santa Fe). Por su parte, también se registran focos de atención por nevadas en La Rioja y Santa Cruz (nivel amarillo), Mendoza, Neuquén y San Juan (nivelnaranja).

Mapa de Argentina con áreas coloreadas en verde, amarillo y naranja. Iconos de lluvia, nieve, viento y tormenta. Fechas 17, 18, 19 de julio de 2026
Un mapa de Argentina muestra el nivel de alertas meteorológicas por viento, lluvia y nieve para el viernes 17 de julio de 2026, según el Servicio Meteorológico Nacional. (Servicio Meteorológico Nacional)

Con respecto al viento, varios puntos del país estarán azotados por ráfagas de distinta intensidad. Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán están bajo alerta naranja, mientras que Chaco, Corrientes, Formosa, Mendoza, Misiones y San Juan rige la alerta amarilla. A su vez en las regiones de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán estará presente el viento zonda.La zona patagónica, en cuanto a las temperaturas más frías del país, lideran la tabla nacional con puntos como Río Grande (Tierra del Fuego) y Río Gallegos (Santa Cruz) con sensaciones térmicas bajo cero de dos dígitos (-13°2 y -11°6, respectivamente).

La llegada de El Niño reconfiguró esta semana la circulación atmosférica sobre Sudamérica y produjo efectos simultáneos de signo distinto en varias regiones del país. El fenómeno quedó asociado a un ingreso más frecuente de sistemas de baja presión que cruzan la cordillera desde el Océano Pacífico.

Tabla de ranking con columnas para localidad, provincia, temperatura en grados Celsius, sensación térmica y humedad relativa a las 06:00hs
La tabla organiza las temperaturas, sensaciones térmicas y porcentajes de humedad registrados a las 06:00 horas en diversas localidades argentinas. (Servicio Meteorológico Nacional)

Esa dinámica, explicó Meteored, también refuerza el viento del norte sobre la mitad septentrional del territorio. Ese flujo funciona como un corredor de calor y humedad desde latitudes tropicales hacia las zonas templadas del Cono Sur y explica el cambio brusco respecto del arranque frío y estable del invierno.

¿Qué hacer en el caso de tormentas y granizo?

  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  • Desconectá, mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Evitá bañarte, lavarte las manos y lavar ropa o platos durante la tormenta dado que las cañerías de agua pueden conducir la electricidad de los rayos.
  • Si realizás un viaje, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Si estás en la playa: las carpas, tiendas de campaña o aleros no protegen de los rayos. Abandoná el lugar.
  • En áreas rurales alejate de animales de gran porte. Evitá permanecer en lugares elevados.
  • Mantenete alejado de conductores eléctricos como alambrados o verjas. Evitá refugiarte debajo de árboles o estructuras metálicas. Al aire libre, la mejor protección es permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos.
  • Evitá permanecer en cuerpos de agua, piletas, mar o ríos.
  • Evitá realizar actividades al aire libre.
  • Tené siempre a mano una linterna.

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