Los Pumas recibirán a Inglaterra en su última presentación en Argentina por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

Los Pumas chocarán con Inglaterra (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Los Pumas recibirán a Inglaterra este sábado a las 16:10 (hora argentina) en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en lo que será la tercera fecha del Nations Championship 2026 y la última presentación del seleccionado argentino como local en el torneo. El partido se podrá ver en vivo por ESPN 2 y en la plataforma Disney+. Angus Gardner, de Australia, será el árbitro principal, y Nika Amashukeli y Paul Williams serán los asistentes. En el TMO estará Brett Cronan.

El elenco albiceleste llega al partido con seis puntos en la tabla del Hemisferio Sur, producto de una victoria y una derrota. En su debut, el equipo dirigido por Felipe Contepomi cayó ante Escocia por 47 a 38 en Córdoba; luego se recuperó con un triunfo sobre Gales por 35 a 21 en San Juan. Con ese saldo, la Argentina marcha tercera en su zona, detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda.

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El choque ante la Rosa marcará la despedida del equipo como anfitrión: los tres compromisos restantes se disputarán en Europa, frente a Irlanda (6 de noviembre en Dublín), Italia (14 de noviembre en Génova) y Francia (21 de noviembre en París). En caso de avanzar a la definición, la semana de finales tendrá lugar en el estadio de Twickenham, en Londres.

El técnico inglés Steve Borthwick confirmó el equipo sin cambios respecto al que goleó a Fiji el fin de semana anterior, con la misma estructura en el quince titular. Las novedades quedaron reservadas para el banco de suplentes, donde figuran el debutante Emmanuel Iyogun y Ben Spencer. Henry Pollock, quien anotó un hat-trick ante los isleños, vuelve a arrancar desde el banco. “Estamos emocionados por el reto de enfrentarnos a Los Pumas en Santiago del Estero. Esperamos un ambiente fantástico con el apoyo apasionado del público local. Promete ser un gran evento, y los jugadores están ansiosos por vivirlo“, declaró Borthwick.

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El Nations Championship es un torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del mundo, creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar. Se disputa cada dos años, en años pares, para no interferir con el ciclo del Mundial ni con la gira de los Lions. La Argentina integra el grupo del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica; del Hemisferio Norte participan Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia, con Fiji y Japón como invitados. Cada selección disputa seis partidos en la fase regular, tres de local y tres de visitante, todos contra rivales del hemisferio opuesto.

Formaciones:

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

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Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Jamie George (c), 3. Joe Heyes, 4. Alex Coles, 5. George Martin, 6. Ollie Chessum, 7. Guy Pepper, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Immanuel Feyi-Waboso, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.

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Suplentes: 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Emmanuel Iyogun, 18. Asher Opoku-Fordjour, 19. Tom Curry, 20. Henry Pollock, 21. Ben Spencer, 22. Benhard Janse van Rensburg, 23. Noah Caluori.

Hora: 16:10

TV: ESPN 2, Disney +

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

TMO: Brett Cronan (Australia)

Estadio: Único Madre de Ciudades