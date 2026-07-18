República Dominicana

Diferencias salariales entre sectores marcan el mercado laboral dominicano en 2026

Un reciente informe evidencia contrastes en los sueldos de tecnología, finanzas y servicios frente a industrias tradicionales, donde los aumentos y la retención de talento presentan desafíos distintos

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Hombre 3D con sudadera y jeans sobre pila de monedas, usando una laptop. En el fondo, papeles con gráficos, una calculadora y una planta de billetes.
Un hombre sobre una pila de monedas utiliza una laptop, mientras documentos con gráficos financieros y una calculadora se distribuyen en el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral dominicano muestra fuertes diferencias salariales entre sectores económicos, según la XXVII Encuesta de Compensación y Beneficios de Macros Consulting. El estudio, presentado en Santo Domingo, ofrece una radiografía precisa de la situación salarial en 2026, año en el que el 85% de las empresas otorgó aumentos salariales, con un incremento promedio de sueldos del 9% entre las organizaciones que aplicaron ajustes.

A pesar de estos incrementos, el crecimiento promedio de los sueldos en comparación con el año anterior fue de 4.62%, lo que representa un descenso frente al 5.44% registrado en 2025.

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El informe detalla que las empresas están adoptando políticas de compensación más orientadas a la sostenibilidad, la competitividad y la retención del talento, adaptándose a un entorno de mayor exigencia financiera.

La encuesta de Macros Consulting, que es la de mayor trayectoria y una de las más completas del mercado laboral dominicano, integra información de casi 500 organizaciones participantes, abarca más de 35 sectores económicos estandarizados y evalúa técnicamente más de 700 puestos de trabajo.

Se trata de la única investigación de este tipo en República Dominicana certificada bajo la norma ISO 9001:2015, lo que garantiza la fiabilidad, consistencia y rigurosidad metodológica de los datos ofrecidos.

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El informe destaca que sectores como tecnología, finanzas, energía, infraestructura y servicios cuentan con la mayor capacidad para ofrecer paquetes de compensación más competitivos, en particular para posiciones ejecutivas y mandos medios.

En contraste, las industrias con alta intensidad de mano de obra o márgenes operativos reducidos, como manufactura, agricultura y comercio tradicional, presentan niveles salariales inferiores, lo que incrementa los desafíos para atraer y retener personal calificado.

Balanza con personas y texto. Lado elevado: Tecnología, Finanzas, Energía. Lado bajo: Manufactura, Agricultura, Comercio Tradicional.
Tecnología y finanzas lideraron los salarios en República Dominicana, con paquetes de compensación más competitivos en posiciones ejecutivas y mandos medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformación de las políticas salariales y evolución de la brecha de género

Las políticas salariales han evolucionado y ya no se limitan a ajustes meramente económicos. De acuerdo con Macros Consulting, se observa una transformación hacia modelos de compensación más sofisticados, en los que bonos, incentivos y componentes variables adquieren mayor protagonismo, especialmente en posiciones gerenciales y ejecutivas, desplazando paulatinamente el esquema tradicional centrado en el salario fijo.

La brecha salarial de género también forma parte del análisis. Aunque la encuesta registra una reducción gradual de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, todavía persisten en algunos niveles organizacionales.

En los casos de mayor disparidad, el salario de los hombres puede superar hasta en un 69% al de las mujeres en puestos equivalentes, mientras que, en los casos donde la remuneración femenina es superior, la diferencia alcanza el 21 %.

En comparación con 2025, la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo aproximadamente un 24 %, y los salarios masculinos superan a los femeninos en el 23 % de los casos, lo que representa una mejora de 1.8 % respecto al año anterior.

Vista aérea de una fábrica con muchas mujeres vestidas con chalecos amarillos y pantalones trabajando en una línea de montaje, mesas y máquinas.
Manufactura, agricultura y comercio tradicional mostraron salarios más bajos y mayores dificultades para atraer y retener personal calificado en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también revela que la mayor parte de las posiciones ejecutivas sigue estando ocupada por hombres, mientras que la participación femenina se concentra principalmente en áreas como Gestión Humana, Mercadeo, Calidad, Planta, Administración y Finanzas.

La rotación laboral se situó en 13 % durante 2026, cifra superior a la de 2025. Este fenómeno afecta sobre todo a los niveles operativos, aunque se observan variaciones según el escalafón jerárquico. Además, existen diferencias en el poder adquisitivo entre los distintos niveles jerárquicos como consecuencia de la inflación.

De cara a 2027, las empresas proyectan incrementos salariales cercanos al 8 %, lo que revela la intención de mantener políticas de reconocimiento económico en un contexto de crecimiento moderado y mayor disciplina financiera.

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