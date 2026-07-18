Quién es la figura internacional que apostó 1,5 millones USD a favor de Argentina antes de la final: ¿maldición o presagio?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Estados Unidos se convirtió en el evento deportivo más caro realizado en territorio estadounidense

A un día de la final del Mundial 2026, que enfrentará a Argentina y España, Drake volvió a manifestar su respaldo a la Selección dirigida por Lionel Scaloni. El rapero y productor canadiense apostó 1.500.000 dólares al triunfo argentino y difundió el comprobante de la operación a través de sus redes sociales, generando repercusión internacional.

Drake, cuya afición por las apuestas deportivas es ampliamente conocida, suele involucrarse en eventos de gran magnitud. En esta ocasión, no solo mostró el recibo de su jugada, sino que acompañó la imagen con el mensaje: “¿Cómo dice el dicho? Más suerte la próxima vez… no hace falta decir más”. De ese modo, dejó en evidencia su confianza en que la Albiceleste volverá a consagrarse campeona del mundo.

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La relación de Drake con la Selección argentina no es nueva. En la previa de la final del Mundial de Qatar 2022, también apostó un millón de dólares por el conjunto sudamericano, que finalmente superó a Francia por penales y levantó su tercera Copa del Mundo. Ese antecedente exitoso reforzó la conexión del artista con los hinchas argentinos y alimentó la expectativa en torno a sus pronósticos.

Al mismo tiempo, el nombre de Drake aparece vinculado a una curiosa superstición en el ámbito deportivo. En redes sociales se popularizó la llamada “maldición de Drake”, una teoría que sostiene que los equipos o deportistas que reciben el apoyo del cantante suelen sufrir derrotas inesperadas. A pesar de esa fama, el respaldo a la Selección argentina en 2022 resultó afortunado, desafiando la tendencia negativa asociada a su figura.

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Drake redobla su apoyo a Argentina antes de la final ante España

Durante la Copa América 2024, Drake volvió a captar la atención del público futbolero al apostar 300 mil dólares a favor de Canadá, su país natal. Él mismo publicó en Instagram la imagen de la apuesta, que le habría otorgado un premio de 2,88 millones de dólares si Canadá avanzaba en el torneo. Finalmente, los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi garantizaron el pase de Argentina a la final, dejando a Drake sin recompensa y reforzando el vínculo entre el artista y los destinos cruzados de la Selección.

En la antesala de una nueva definición mundialista, la apuesta de 1,5 millones de dólares se inscribe en la serie de gestos públicos con los que Drake se ha identificado con la camiseta argentina. El desenlace se conocerá este domingo, cuando Argentina y España se enfrenten por el título del Mundial 2026 a partir de las 16.00, con la expectativa de sumar una nueva estrella al escudo.

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Drake se mete en la previa del Mundial 2026 con una apuesta millonaria por Argentina (AP Photo/Pavel Golovkin, archivo)

La relación de Drake con la Argentina no se limita al fútbol. En 2023, el artista visitó el país para presentarse en la edición local de Lollapalooza. Durante su show, se dirigió al público con la frase “Es mi primera vez acá y tengo ganas de cantar esta canción: ‘Muchaaaaaachoooooos’”, logrando que miles de asistentes corearan el himno no oficial de la Scaloneta. El recital incluyó clásicos como “SICKO MODE”, “God’s Plan”, “One Dance”, “In My Feelings” y “Hotline Bling”. Sobre el escenario, Drake optó por una puesta minimalista, prescindiendo de grandes efectos y privilegiando la interacción directa con el público. A lo largo del show, cedió el micrófono para que los espectadores participaran en canciones como “Work” y “Mía”, reforzando el vínculo con sus seguidores.

La presentación concluyó de manera anticipada y generó reacciones encontradas entre los asistentes, en sintonía con la dualidad que caracteriza la figura de Drake tanto en la música como en su faceta pública. Su influencia, sin embargo, se mantiene vigente y vuelve a situarse en el centro de la escena mundial, ahora de la mano de una nueva apuesta por la Selección argentina en la antesala de otro partido decisivo.

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