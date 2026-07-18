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El llamativo cambio de agenda de María Becerra que aumenta las versiones de que cantará el himno en la final del Mundial

A horas del partido decisivo entre la Selección Argentina y España, una decisión de la artista disparó nuevas especulaciones sobre quién cantará la canción patria en el MetLife Stadium

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El cambio de agenda de María Becerra en medio de los rumores por saber quién cantará el himno en la final del Mundial
El cambio de agenda de María Becerra en medio de los rumores por saber quién cantará el himno en la final del Mundial

A menos de un día de la final entre la Selección Argentina y España, continúa la incertidumbre sobre quién interpretará el himno nacional argentino. En las últimas horas, el nombre de María Becerra cobró fuerza, luego de una decisión que incrementó las especulaciones sobre su posible participación en el MetLife Stadium de Nueva York este domingo.

Este sábado, Becerra tiene previsto presentarse en el Festival Bigsound en Pontevedra, España, pero realizó una modificación en su agenda: adelantó su show dos horas y media.

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Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”, informaron los organizadores en las redes oficiales del evento.

El ajuste de horario alimentó las versiones que ubican a “La nena de Argentina” como posible intérprete del himno en la final. Otros artistas mencionados como candidatos son Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro.

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El comunicado del estival del que formará parte María Becerra horas antes de la final del Mundial
El comunicado del estival del que formará parte María Becerra horas antes de la final del Mundial

Cabe recordar que la artista es del agrado de Lionel Messi ya que en 2024, a días de que la Selección Argentina iniciara los entrenamientos para la Copa América de Estados Unidos, el Diez aprovechó su tiempo libre en Miami y, a fines de mayo, asistió junto a su esposa Antonela Roccuzzo a la fiesta Bresh en esa ciudad, donde actuó María Becerra. La artista compartió detalles de ese encuentro.

“Fue increíble. Llegamos, nos saludamos y me dijo ‘esperá que la voy a buscar a Anto que se moría por saludarte’. La fue a buscar, nos saludamos, fue todo muy lindo”, relató Becerra en una entrevista con América. En esa ocasión también estuvieron presentes Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y sus parejas.

Además, Becerra, nacida en Quilmes y aficionada de Gimnasia y Esgrima La Plata, destacó un gesto de Messi: “Cuando terminó todo, los dos nos saludan a todos con un beso y se van. A los pocos minutos, vuelve a entrar y saluda a la moza que nos atendió durante la noche, porque se había olvidado de hacerlo. Un genio, un tipazo”, contó.

En medio de las distintas versiones acerca de quien entonará la letra del himno nacional, la cantante de folklore deslizó una sugestiva frase (Video: Soy Salta-Infobae)

Entre los nombres que suenan en la previa al partido también apareció el de Soledad Pastorutti. En ese sentido, en las últimas horas, la artista habló desde Salta, donde participa del Festival del Tamal.

La cantante de folklore dejó en claro que la invitación, si existe, no es algo que pueda confirmar. “Por el momento no se sabe demasiado”, dijo, y agregó: “En realidad no puedo decir mucho, esa es la verdad, pero siempre estoy dentro de los nombres y le he cantado muchas veces a la Selección”.

Esos antecedentes son concretos. La cantante repasó algunos de los escenarios donde acompañó a la Selección: la cancha de Boca, la de River, el estadio único de La Plata y la cancha de Racing. Una trayectoria que la convierte en una de las voces más asociadas al seleccionado nacional a lo largo del tiempo.

Más allá de la incertidumbre sobre su presencia en la final, La Sole no escatimó palabras para describir lo que significa para ella la posibilidad de cantar el himno en ese contexto. Lo definió como “un gran honor” y subrayó el peso de la responsabilidad: “Primero el himno que amo, nuestro himno nacional. Es una gran responsabilidad”.

En ese marco también habló de la Selección y de Lionel Messi con una emoción que atravesó toda la entrevista. “Yo creo que todos los artistas que amamos este país y que vemos esta película, porque yo creo que no, no podemos creer lo que estamos viviendo con la selección”, dijo. Y sobre el capitán fue directa: “La alegría que ellos nos transmiten, lo que le está pasando a Messi, a Lionel, tan merecido”.

La cantante fue más allá del plano deportivo y encontró en el rendimiento del equipo una reflexión sobre valores. “Es un ejemplo para nosotros, para seguir, para entender que a veces hay valores que dejamos de lado”, señaló. Y agregó: “No todo es pensar de una manera o de otra, también es cómo te manejás en la vida”.

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