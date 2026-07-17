Sociedad

Tras la victoria de la Argentina en el Mundial, las búsquedas en sobre las Islas Malvinas en Google registraron un aumento histórico a nivel global

Según Google Trends, el interés mundial por las islas registró un incremento del 2.400% en la última semana. En Inglaterra, el crecimiento llegó al 1.700%

Guardar
Google icon
La bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que lucieron los jugadores en los festejos (REUTERS)
La bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que lucieron los jugadores en los festejos (REUTERS)

El miércoles pasado, la selección argentina se impuso por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. En medio de la euforia de los festejos, los jugadores vieron una bandera enrollada que había caído desde la tribuna. Al abrirla observaron el mensaje directo y representativo que estaba escrito: “Las Malvinas son argentinas”. La repercusión en redes sociales y medios, tanto ingleses como locales, fue inmediata. La situación llegó a tal punto que, a nivel global y en Reino Unido, las búsquedas sobre las islas crecieron hasta alcanzar números históricos.

A escala global, el interés por las Islas Malvinas registró un incremento del 2.400% en la última semana, según los datos de Google Trends, el mayor salto en la atención digital de los últimos años.

PUBLICIDAD

Las consultas más populares a nivel internacional incluyeron términos como “malvinas”, “las malvinas”, “falkland”, “falklands” y “argentina”. La búsqueda “las malvinas son” aumentó un 250%, mientras que “argentina malvinas” subió un 20%. En contraste, búsquedas históricamente frecuentes como “falkland islands” y “falklands war” tuvieron ligeros descensos.

Tres capturas de pantalla de Google Trends muestran el interés de búsqueda global por "Islas Malvinas", con gráficos de tendencias en diferentes periodos
Los gráficos de Google Trends muestran el interés de búsqueda global del término "Islas Malvinas", con un aumento del 2400% en la última semana y un 70% en el último año.

La coincidencia temporal apunta directamente al partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, un cruce que reactivó en los usuarios británicos la curiosidad por uno de los conflictos históricos y geopolíticos más sensibles entre ambos países. Si bien Google Trends no identifica las causas de cada pico, la magnitud del salto y el momento en que se produjo permiten establecer esa asociación con solidez.

PUBLICIDAD

Entre las nuevas consultas en ascenso a nivel mundial sobresalen “pancarta malvinas”, “argentina pancarta malvinas”, “argentina falklands banner” y “las malvinas son argentinas o inglesas meaning”, varias de las cuales presentan aumentos puntuales que en algunos casos superan el 500%. Frases como “qué son las malvinas para los argentinos” y “qué son las malvinas argentinas” también figuran entre los principales crecimientos registrados por la plataforma.

El análisis temporal global muestra que el interés por las Islas Malvinas se mantuvo estable durante el último año, con un crecimiento del 70% respecto al año anterior. El salto de la última semana, sin embargo, supera cualquier otro registro desde 2004, según la serie histórica de Google Trends, y no encuentra precedentes en magnitud dentro de los datos disponibles.

Las consultas que comenzaron a realizar a nivel global por las Islas Malvinas
Las consultas que comenzaron a realizar a nivel global por las Islas Malvinas

Los episodios de repunte anteriores solían coincidir con fechas clave o eventos vinculados a la disputa entre Argentina y el Reino Unido, pero ninguno alcanzó la escala del actual.

El interés de búsqueda por las Islas Malvinas también generó números récord en Inglaterra: alcanzó el valor máximo que registra Google Trends en los primeros días de julio, con un aumento del 1.700% respecto de la semana anterior y un “aumento puntual” superior al 5.000% en comparación con el mismo período del año pasado. El mayor volumen de consultas se concentró un jueves, para luego descender de forma gradual en los días siguientes, aunque sin regresar a los niveles habituales.

Dos capturas de Google Trends con búsquedas de "Islas Malvinas" para Inglaterra. Muestran gráficos de interés a lo largo del tiempo, con un alza en 2024
Los gráficos de Google Trends señalan un aumento del interés de búsqueda por las Islas Malvinas en Inglaterra

El comportamiento de las búsquedas en Inglaterra durante el último año lo confirma: el interés por “Islas Malvinas (Falkland Islands)” se mantuvo en niveles muy bajos y estables prácticamente todo el período, con apenas un repunte moderado en abril.

El salto de los primeros días de julio no tiene antecedentes en la serie histórica de la plataforma para ese mercado. Y si se amplía la mirada a casi dos décadas de datos, el patrón se repite: oscilaciones menores, algunos picos puntuales vinculados a hechos de actualidad, y un registro final que supera a todos los anteriores por un margen extraordinario.

Las consultas en ascenso en Inglaterra sobre las Islas Malvinas
Las consultas en ascenso en Inglaterra sobre las Islas Malvinas

Las consultas asociadas al pico en Inglaterra revelan qué fue lo que despertó la curiosidad de los usuarios. Entre las búsquedas con mayor crecimiento aparecen expresiones como “argentina banner”, “argentina falklands banner”, “argentina uk warship falklands dispute”, “what does las malvinas son argentinas mean”, “why do argentina claim the falklands” y “las malvinas son argentinas o inglesas translation”.

El listado muestra que, además del interés por el conflicto histórico en sí, una parte relevante de los usuarios buscó comprender el significado de consignas y mensajes vinculados a la reivindicación argentina sobre las islas que cobraron visibilidad durante el encuentro, lo que volvió a instalar el tema en la conversación pública del Reino Unido.

Temas Relacionados

Malvinas argentinasMundial 2026Argentina-InglaterraGoogleTendenciasIslas Malvinas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia ya tiene casi cerrada la causa por la muerte de Ernestina Pais: la hipótesis central y la pericia que falta

La conductora murió tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa a fines de junio. La fiscal se inclina por una teoría y aguarda algunas medidas para finalizar el expediente

La Justicia ya tiene casi cerrada la causa por la muerte de Ernestina Pais: la hipótesis central y la pericia que falta

Confirmaron la condena a un ex funcionario judicial de Córdoba que abusó de un adolescente

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que Eduardo Zanello deberá cumplir la pena que se le había impuesto y que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba deberá dictar una nueva resolución por el delito de corrupción de menores, por el que el acusado había sido absuelto

Confirmaron la condena a un ex funcionario judicial de Córdoba que abusó de un adolescente

Cuáles son los principales delitos de Argentina sobre los que advierte el Departamento de Estado a viajeros estadounidenses

Estados Unidos actualizó el informe de Alerta de Viaje al país e insistieron en que los ciudadanos tomen precauciones. Las recomendaciones

Cuáles son los principales delitos de Argentina sobre los que advierte el Departamento de Estado a viajeros estadounidenses

¿La empresaria sobreseída por atropellar y matar tras un “apagón en el cerebro” puede volver a conducir?

Patricia Scheuer, protagonista del accidente que le costó la vida a un turista brasileño en el Año Nuevo de 2025, pidió ella misma que la Ciudad le inhabilite el registro. El juez del caso pidió que no se lo renueven por su condición

¿La empresaria sobreseída por atropellar y matar tras un “apagón en el cerebro” puede volver a conducir?

Prometió tatuarse a Morena Rial si Argentina le ganaba a Inglaterra, cumplió y su historia se volvió viral

Guido Focaccia hizo la promesa durante el partido, sus amigos no lo dejaron echarse atrás y terminó tatuándose el rostro de la mediática junto a la frase “que lo demuestre”

Prometió tatuarse a Morena Rial si Argentina le ganaba a Inglaterra, cumplió y su historia se volvió viral

DEPORTES

Cómo estará el humo de los incendios forestales durante la final del Mundial 2026

Cómo estará el humo de los incendios forestales durante la final del Mundial 2026

Nueva Jersey reclama parte de los USD 11 millones que la FIFA espera recaudar con la venta del césped de la final del Mundial 2026

FIFA confirmó la indumentaria que vestirán Argentina y España en la gran final del Mundial 2026: el guiño a Qatar 2022 de la Scaloneta

Franco Colapinto terminó 7° en una segunda práctica del Gran Premio de Bélgica marcada por el accidente de Pierre Gasly

Qué dijo LeBron James sobre su salida de Los Angeles Lakers durante el evento Fanatics Fest NYC

TELESHOW

Guido Kaczka prepara la versión de Es mi sueño con famosos: quién es el periodista que se animará a cantar en TV

Guido Kaczka prepara la versión de Es mi sueño con famosos: quién es el periodista que se animará a cantar en TV

Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe y una mirada particular sobre los mitos argentinos: “Eso no es verdad”

Pamela David habló de la salud de Daniel Vila tras su operación en Estados Unidos: “Salió todo muy bien”

La sensual producción de Sofía Gonet en el backstage de Popstars

Ángel Di María fue a ver Rocky y se emocionó junto a Nico Vázquez: “Nunca hay que bajar los brazos”

INFOBAE AMÉRICA

Congreso Empresarial entre México y El Salvador reunirá a más de 200 empresarios enfocados en energía y manufactura

Congreso Empresarial entre México y El Salvador reunirá a más de 200 empresarios enfocados en energía y manufactura

Onda tropical número 23 en Costa Rica: los datos del Instituto Meteorológico Nacional que explican el cierre de la Ruta 32 en Zurquí

El Gobierno de Nicaragua revoca el nombramiento de su embajadora en Italia tras romper relaciones

El Mundial 2026 dispara las ventas de cerveza en Estados Unidos con un aumento del 14% en bares y estadios

El extraño souvenir de Haaland generó dudas en EE. UU.: ¿se puede llevar un animal disecado en un avión?