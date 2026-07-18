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La historia circular de Messi: diez años después, el último Mundial termina donde todo pareció romperse

La final de la Copa del Mundo se jugará en el mismo estadio en el que hace 10 años el Diez había dicho que renunciaba a la Selección. Todo lo que pasó después y el cierre que se viene

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Dos representaciones de Lionel Messi con camisetas de Argentina flanquean la Copa Mundial de la FIFA sobre un pedestal en un estadio de fútbol.
El Messi de hace 10 años, cabizbajo, tras renunciar a la Selección. Enfrente, el actual, líder de un equipo que viene haciendo historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia que se cierra con la final del Mundial parece escrita con una lógica imposible. Si era de Fontarrosa o Casciari hubiésemos dicho que era un cuento muy trillado. Argentina y España tiene algo de eso. Es el final de un recorrido que vuelve exactamente al lugar donde alguna vez pareció terminar.

El domingo, Messi tendrá su despedida de los Mundiales en el MetLife Stadium. El mismo estadio en el que hace diez años, después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile, anunció entre lágrimas que dejaba la selección argentina.

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Aquella noche del 26 de junio de 2016 parecía definitiva. Argentina acumulaba tres finales consecutivas perdidas: Alemania en Brasil 2014, Chile en la Copa América 2015 y otra vez Chile, por penales, en Estados Unidos. Messi cargaba sobre sus espaldas un peso imposible. Había fallado su remate en la definición y sentía que le había fallado al país.

“Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la Selección. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está”, dijo con la voz quebrada.

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Era la imagen de un futbolista vencido, atravesado por el dolor.

El día que Lionel Messi renunció a la selección
Messi enfrenta los micrófonos y anuncia que se retira de la Selección. Fue hace 10 años

La renuncia que nunca fue

La renuncia duró apenas unos días. No llegó a perderse un solo partido. La presión popular, el deseo de sus compañeros y, sobre todo, la convicción de que todavía había algo pendiente lo hicieron volver.

Regresó con un look inesperado: el pelo platinado. También volvió con una costumbre que jamás abandonaría: decidir partidos. En su regreso oficial, ya con Edgardo Bauza como reemplazante de Gerardo Martino, marcó el gol del triunfo frente a Uruguay en Mendoza.

Pero el camino todavía estaba lejos de ser feliz. Llegó el Mundial de Rusia 2018, una de las etapas más caóticas de la historia reciente de la Selección.

Argentina avanzó con sufrimiento y Francia la eliminó en octavos de final. Otra vez parecía que todo volvía a empezar. Y, en realidad, empezaba de nuevo.

El recordado cambio de look, platinado
El recordado cambio de look, platinado

El equipo que lo liberó

Tras Rusia apareció Lionel Scaloni. Primero como un interinato que parecía circunstancial. Después como una apuesta definitiva.

Messi también necesitó resetearse. Se alejó durante algunos meses de la Selección y encontró refugio en Barcelona y en el silencio. Recién volvió en marzo de 2019. Mientras tanto, casi sin proponérselo como objetivo principal, la Selección comenzó una reconstrucción profunda.

La Copa América de Brasil fue el primer paso. Argentina terminó en el tercer puesto, pero apareció algo mucho más importante que una medalla: un grupo.

Por primera vez en mucho tiempo, Messi ya no parecía cargar solo con la responsabilidad de ganar.

El título de la Copa América 2021, comenzaba otra historia (Foto REUTERS/Amanda Perobelli)
El título de la Copa América 2021, comenzaba otra historia (Foto REUTERS/Amanda Perobelli)

El alivio, la gloria y una nueva discusión

La Copa América 2021 rompió el hechizo. El título en el Maracaná le quitó una mochila que llevaba durante años. La Finalissima ante Italia confirmó que no había sido casualidad y un aviso de lo que vendría. Y Qatar 2022 terminó de convertirlo en eterno.

Aquella imagen levantando la Copa del Mundo parecía el cierre perfecto. Incluso su gesto de “ya está, ya está” durante los festejos transmitía la sensación de que ya no quedaba nada más por conquistar.

Pero Messi siguió escribiendo capítulos. Siguió rompiendo récords. Siguió ampliando una carrera que ya no admite comparaciones. Incluso hoy la discusión dejó de ser si es el mejor futbolista de todos los tiempos. Esa conversación parece resuelta para millones de personas. La pregunta ahora es otra: ¿cuál fue la mejor versión de Messi? ¿El joven explosivo de Barcelona? ¿El conductor de la Scaloneta? ¿El campeón del mundo? ¿O este veterano que aprendió a disfrutar incluso del final del viaje?

Un Lionel Messi con 20 años baña a Lamine Yamal, quien entonces tenía seis meses de edad, durante un sesión de fotos en septiembre de 2007 en el vestuario del estadio Camp Nou de Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)
Un Lionel Messi con 20 años baña a Lamine Yamal, quien entonces tenía seis meses de edad, durante un sesión de fotos en septiembre de 2007 en el vestuario del estadio Camp Nou de Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

El rival perfecto

Como si el destino quisiera exagerar todavía más las coincidencias, enfrente estará España.

El país que lo vio crecer, que lo formó futbolísticamente y cuya camiseta pudo haber vestido.

Cuando Messi era apenas una promesa de las inferiores de Barcelona, la Federación Española comenzó a seguirlo muy de cerca. La posibilidad de nacionalizarlo y convocarlo existía. En la AFA entendieron rápidamente el riesgo y organizaron un amistoso Sub 20 ante Paraguay, en 2004, para blindarlo definitivamente con la camiseta argentina. Messi nunca dudó, siempre quiso jugar para Argentina.

Y ahora su último partido mundialista será justamente frente al seleccionado que alguna vez soñó con tenerlo y frente al bebé que sostuvo en una palangana Como si faltara una última casualidad, del otro lado también estará Lamine Yamal.

La fotografía recorrió el mundo hace apenas unos años, aunque fue tomada en 2007. En ella aparece un joven Messi sosteniendo dentro de una pequeña palangana a un bebé durante una producción solidaria organizada por Unicef, la Fundación Barcelona y el diario Sport para el calendario benéfico de 2008.

El bebé era Lamine Yamal. La sesión había sido posible gracias a un sorteo realizado entre familias del barrio Rocafonda, en Mataró. Nadie imaginaba que ese niño terminaría siendo la gran figura del fútbol español. La historia, reconstruida por Pedro Molina en el libro “Fenómeno Lamine Yamal”, convirtió aquella imagen en una de las fotografías más simbólicas de la historia del deporte.

Messi y sus compañeros festejando el épico triunfo frente a Inglaterra (Foto Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Messi y sus compañeros festejando el épico triunfo frente a Inglaterra (Foto Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El final que merece la historia

El domingo no será un partido más. Será el último Mundial de Messi, (¿será el último mundial ?) diez años después de aquella renuncia, en el mismo estadio donde creyó que todo había terminado, contra el país que pudo haber representado y frente al futbolista al que bañó en una palangana cuando apenas era un bebé.

El fútbol pocas veces ofrece simetrías tan perfectas. Y cuando aparecen, cuesta creer que sean casualidad.

Hace diez años, Messi abandonó el MetLife convencido de que había fracasado con la camiseta argentina. Este domingo volverá como campeón del mundo, bicampeón de América, líder de la etapa más gloriosa de la historia de la Selección y protagonista de una carrera que modificó para siempre la forma de entender el fútbol.

Las grandes historias suelen cerrar donde empezaron. Ahora solo falta saber cómo terminará la última página.

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