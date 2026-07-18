Crimen y Justicia

Un agente de la Policía Bonaerense murió tras ser atacado a tiros en Fuerte Apache mientras patrullaba

Ocurrió este sábado por la tarde. La víctima fue identificada como Alan Fabián Molina, tenía 30 años y había sido papá hace poco

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Fuerte Apache - Coronavirus - COVID 19 - Cuarentena Obligatoria (Foto: Franco Fafasuli)
Fuerte Apache

Un agente de la Policía Bonaerense murió este sábado tras ser atacado a tiros por dos sospechosos que intentó identificar mientras prestaba servicio como caminante en la base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en Tres de Febrero, dentro de la zona conocida como Fuerte Apache. El hecho ocurrió en horas de la tarde cerca de la Avenida Militar 2949, Nudo 01, Barrio Ejército de los Andes, durante un operativo de rutina.

Según fuentes policiales, el episodio comenzó cuando los sospechosos huyeron a la corridas tras ser requeridos para identificarse por el agente. Ante esta reacción, el policía, de nombre Alan Fabián Molina, se adelantó cerca de 30 metros respecto a sus compañeros y entró al sector donde se ocultaron los hombres.

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En ese momento, fue atacado a tiros: uno de los disparos impactó en la axila derecha y otro en la cintura, ambos en zonas no cubiertas por el chaleco antibalas reglamentario.

El ataque fue alertado al 911 y el efectivo fue trasladado de urgencia e inconsciente al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció pocos minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. Los agresores, por su parte, lograron escapar y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

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El hecho ya es investigado por la Justicia, que trabaja en la identificación de los sospechosos. La causa fue caratulada como homicidio agravado y la investigación quedó a cargo de la UFI N°7 del Departamento Judicial San Martín.

Según supo Infobae, el agente Molina tenía 30 años y había egresado de la fuerza en febrero. Residía en Tres Arroyos, pero había sido destinado a prestar servicio en el conurbano, a casi 500 kilómetros de su casa. Iba y venía todos los días a Fuerte Apache, lo que le implicaba largos viajes para poder cumplir con sus tareas. Además, había sido papá hace poco.

El operativo para dar con los responsables se mantiene activo. Para esto, la DDI San Martín y otras dependencias policiales desplegaron un importante dispositivo en el barrio Ejército de los Andes y zonas aledañas.

La investigación se centra en el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testigos, mientras que la causa judicial avanza bajo la figura de homicidio agravado.

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