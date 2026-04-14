Cómo fortalecer la autoestima para construir relaciones más auténticas y saludables, según una experta

El fortalecimiento de la autoestima es esencial para la prevención de problemas de salud mental en jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias de una autoestima débil van más allá del plano emocional inmediato. Diversos estudios realizados en universidades de Perú, Chile y Ecuador confirman que una baja valoración personal está asociada con un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental como depresión, ansiedad y dificultades para adaptarse a los desafíos académicos y sociales.

Esta conexión no solo afecta el bienestar de los jóvenes, sino que también compromete su rendimiento y su capacidad para proyectar un futuro satisfactorio. En los últimos años, el interés por la autoestima y la salud mental ha crecido en paralelo a una sociedad centrada en la productividad y la imagen.

La psicóloga Patricia Expósito, entrevistada por Hello Magazine, sostiene que el cuidado personal debe ser considerado una necesidad básica y no solo una moda pasajera. La especialista identifica señales claras de baja autoestima: perfeccionismo, autocrítica constante, dificultad para poner límites y una dependencia excesiva de la aprobación externa.

La autocompasión y el autocuidado son pilares recomendados por expertos para mejorar la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la experta, estos patrones suelen instalarse en la infancia y el entorno temprano, y subraya la importancia de la autocompasión y la priorización del bienestar personal como estrategias para revertirlos.

Evidencia científica sobre autoestima y salud mental

Las investigaciones universitarias han validado la relación entre una autoestima equilibrada y una mejor salud emocional. Un estudio reciente en Perú, que analizó la estructura de la Escala de Autoestima de Rosenberg en más de 600 estudiantes, confirmó que una autoestima saludable —con componentes positivos y negativos— favorece la resiliencia y la capacidad de afrontar las exigencias académicas y sociales.

El modelo bidimensional empleado en esta investigación demostró que quienes cuentan con una base sólida de autoestima presentan menos síntomas de ansiedad y depresión, y se adaptan mejor a las presiones universitarias.

Diversos estudios universitarios latinoamericanos destacan la relación entre autoestima equilibrada y bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajos similares realizados en Chile y Ecuador corroboran estos hallazgos: los estudiantes que reportan mayor autoestima también muestran niveles superiores de satisfacción vital y menor prevalencia de problemas emocionales.

Por el contrario, los jóvenes con puntuaciones bajas en autoestima suelen experimentar insatisfacción con la vida y un mayor riesgo de alteraciones psicológicas, especialmente entre las mujeres universitarias, según los resultados de la Universidad de La Frontera.

La evidencia indica que la autoestima funciona como un amortiguador ante los eventos adversos y que su fortalecimiento puede prevenir la aparición de trastornos psiquiátricos. Además, la validación de la Escala de Rosenberg en diferentes contextos culturales respalda su utilidad como herramienta clínica y educativa para detectar y abordar las dificultades de valoración personal en jóvenes y adolescentes.

Factores que determinan el desarrollo de la autoestima

La autocompasión y el autocuidado son pilares recomendados por expertos para mejorar la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la profesional y con la literatura académica, la autoestima se configura a partir de múltiples elementos. Estos incluyen las experiencias tempranas de crianza, el entorno familiar, la validación y el apoyo recibidos en la infancia.

Además, ciertos factores hereditarios pueden predisponer a una mayor confianza o tolerancia al estrés. La especialista recalca que “nuestro sentido de valía se construye en la niñez y se moldea a lo largo de la vida, muy influido por la mirada de los adultos significativos y los modelos de gestión emocional que tuvimos cerca”.

Los estudios universitarios confirman que el acompañamiento emocional temprano y la presencia de modelos de referencia positivos resultan esenciales para cimentar una autoestima robusta.

Además, la investigación en Perú destaca la importancia de programas educativos y clínicos que buscan mejorar tanto la autoestima positiva —que está relacionada con la autoconfianza y la satisfacción personal— como la negativa, que se refiere a manejar las propias limitaciones y críticas hacia uno mismo.

El acompañamiento emocional temprano fortalece la capacidad de adaptación ante los desafíos académicos y sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales y barreras asociadas a la baja autoestima

La baja autoestima se manifiesta a través de autocrítica desmedida, temor al fracaso, dificultad para aceptar cumplidos y una tendencia a anteponer las necesidades de otros por encima del propio bienestar. Expósito subraya que estas barreras suelen tener raíces en creencias limitantes (“no soy lo bastante bueno”) y en el miedo al rechazo, agravados por la falta de herramientas para gestionar emociones.

Las investigaciones científicas también señalan que la presión social, aumentada por el uso de redes sociales, es un factor que empeora la comparación poco realista y la insatisfacción con la autoimagen. Esto es especialmente cierto en las universidades, donde la exposición es constante.

El impacto negativo de estas dinámicas puede traducirse en aislamiento, bajo rendimiento académico y mayor vulnerabilidad a la ansiedad y la depresión, según los análisis realizados en universidades sudamericanas.

Estrategias para fortalecer la autoestima y el bienestar mental

Programas educativos enfocados en autoestima contribuyen a reducir la incidencia de ansiedad y depresión en estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación generalizada, tanto por expertos como por la comunidad científica, es que el cuidado personal y la autocompasión se conviertan en pilares cotidianos de la salud emocional.

Priorizar la propia salud mental no implica desatender a los demás, sino conectar con ellos desde un lugar más sólido y auténtico. Expósito afirma que “decidir priorizarte no es egoísmo, sino un acto genuino de autocompasión que permite relaciones más auténticas y presencia real en el hogar y el trabajo”.

En tanto, la comunidad académica respalda la eficacia de intervenciones que integran el desarrollo de habilidades emocionales, la participación en actividades extracurriculares y la promoción de espacios de apoyo dentro de las instituciones educativas.

La presión social y el entorno familiar influyen significativamente en el desarrollo de la autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones contribuyen a reforzar la autoestima y reducir la incidencia de problemas de salud mental, lo que se traduce en un mayor bienestar general y mejores perspectivas de adaptación y éxito personal.

De acuerdo con la especialista, la relación entre autoestima y salud mental es bidireccional y compleja. La evidencia de universidades latinoamericanas y la experiencia clínica de especialistas como Patricia Expósito coinciden en señalar que la autoestima no es solo un atributo personal, sino un factor determinante para el bienestar emocional, la satisfacción vital y la calidad de las relaciones sociales y académicas.

Fortalecerla requiere atención temprana, intervenciones sostenidas y un cambio cultural que valore el autocuidado como parte esencial de una vida plena.