Evangelina Anderson mostró sus primeras horas en Turquía: relax y atardecer en el muelle

La modelo sigue con sus vacaciones y compartió sus primeras horas en Turquía (Video: Instagram)

Mientras el mundo del espectáculo argentino vaciaba agendas y armaba valijas con destino a Nueva York para estar en la final del Mundial 2026, Evangelina Anderson seguía otro itinerario. El suyo no tenía aeropuertos de último momento ni canciones en la cabina del avión: tenía playa, sol europeo y una sucesión de destinos que fue documentando en sus redes con la calma de quien ya tenía el verano planificado de antes.

El recorrido arrancó en Marbella, la ciudad del sur de España que fue su casa durante varios años mientras Martín Demichelis dirigía en Europa. Después de unos días en esa costa que le resulta familiar, la modelo cruzó al Mediterráneo y se instaló en Cerdeña, Italia. Pero el verano todavía tenía una parada más.

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La última escala fue Turquía, y fue la que más material le dio a sus seguidores. Desde allí subió una serie de stories con la localización de “Türkiye” que mostraron su día en la playa: en una de ellas, un parapente de colores cruzaba el cielo sobre el mar al atardecer.

En las siguientes, Evangelina aparecía recostada en una reposera, con bikini verde, pañuelo animal print en la cabeza y lentes de sol redondos, mirando a cámara desde abajo. Otra toma cerró la secuencia con un plano de sus piernas bronceadas sobre la arena, el mar calmo y un muelle de madera al fondo bajo un cielo completamente despejado.

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Evangelina Anderson, de pie sobre un muelle, posa para la fotografía bajo el sol poniente en la costa mediterránea de Turquía.

El reel que publicó después completó el retrato de esa jornada. Las primeras imágenes la mostraron dentro de una cabana de playa con cortinas de macramé grueso y techo de paja: de perfil, con la misma bikini verde y una falda tejida, con el reflejo del sol sobre el agua colándose entre los cordones. Otra toma la capturó de espaldas, con el pañuelo animal print cayendo sobre el pelo rubio, mirando hacia el mar a través de las cortinas.

La secuencia del atardecer fue la más llamativa del reel. Parada en un muelle de madera, de espaldas a la cámara y con un sombrero de paja, abrió los brazos hacia el horizonte mientras el sol caía directo sobre el agua. Las últimas imágenes la mostraron en los escalones metálicos que bajan desde el muelle hacia el mar, primero sujetando el sombrero con una mano y mirando hacia un costado, después de frente al agua con la silueta recortada contra la luz.

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Días atrás, la exconcursante de MasterChef Celebrity compartió las imágenes durante un paseo en yate en Porto Cervo, en la zona de Costa Smeralda, Cerdeña, Italia. En los videos, la modelo mostró toda su sensualidad, solo vestida en una bikini roja en el mar turquesa. Evangelina apareció posando en la cubierta del yate, con el mar y varias embarcaciones ancladas como telón de fondo. La escena estuvo bañada por la luz del atardecer, que realzó tanto el paisaje costero como la silueta de la modelo.

Evangelina eligió una cartera de mimbre para llevar todo lo necesario a la playa de Turquía

Anderson lució gafas de sol y llevó el cabello recogido en una cola de caballo, elementos que acentuaron el ambiente veraniego y vacacional de la sesión. El entorno en un paisaje paradisiaco típico del Mediterráneo, junto al contexto de una de las zonas más exclusivas de la región, reforzó el carácter distendido y sensual que transmitieron las imágenes.

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El foco de la producción se centró en la sensualidad de la modelo a bordo del yate, con poses que destacaron su figura y su estilo personal. Las tomas la capturaron en distintos momentos del paseo, tanto al salir del mar como al relajarse sobre la cubierta, siempre en actitud despreocupada y mostrando confianza ante la cámara. El contraste entre la bikini roja y el azul intenso del mar contribuyó a subrayar el impacto visual de la serie, mientras que la luz del atardecer aportó calidez a cada escena.