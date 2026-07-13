Sociedad

“Fue predeterminado”: qué dijo la organización del evento donde un grupo de jinetes agredió a unos corredores

El violento episodio ocurrió en el inicio de la carrera conocida como Doble Apolo, en la provincia de Río Negro. Uno de los organizadores señaló que contaban con los permisos y remarcó que el conflicto no es nuevo con los lugareños

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El episodio se concentró en el primer tramo del recorrido después de que los agresores cortaran el paso y quitaran las cintas que demarcaban el circuito. Uno de los participantes contó que lo golpearon con boleadoras y le rompieron la remera (Video: @Hechosanderecho)

Tras la brutal agresión de parte de un grupo de jinetes a unos corredores en la provincia de Río Negro, ahora la organización que se encargó del armado de la carrera conocida como Doble Apolo explicó que contaban con la autorización para pasar por ahí y revelaron que hicieron la denuncia contra los agresores.

Las imágenes del hecho rápidamente se replicaron en redes sociales y portales de noticias. En el video se puede ver cómo un grupo de gauchos se acerca a la zona por donde pasaban los corredores y comenzaron con la agresión, utilizando boleadoras y otros elementos parecidos a una fusta.

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En ese marco, Alejandro Pellegrini, uno de los organizadores del evento, dialogó con Infobae al Mediodía y dio detalles de cómo fue el hecho. “Nosotros somos dos profes de Educación Física que empezamos hace dieciocho años y siempre usamos la misma zona, obviamente con todos los permisos, porque para hacer un evento, uno tiene que llenar cierta cantidad de requisitos para poder organizar”, comenzó en su relato.

El violento episodio ocurrió en el inicio de la carrera conocida como Doble Apolo, en la localidad de General Roca

Para nosotros fue premeditado porque dos meses antes, cuando se presentan los planos en el municipio, nos dicen que hay que corregir otro trayecto. Se hacen las correcciones a través de guardias ambientales. Esta es un área protegida municipal, donde se hacen actividades deportivas, recreativas y de turismo. Con todo ese papelerío, nosotros presentamos los planos en nuestra página web. Ellos sabían por dónde íbamos a pasar”, siguió.

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Y añadió: “Al otro día, nosotros, por seguridad de los corredores, recorremos con gente el circuito y nos llamó la atención que estaban los primeros cuatro kilómetros sin las marcas. Automáticamente mandamos a la persona, que es una chica que se encarga de marcar, y no había nadie. De hecho, el banderillero del desvío de los dos kilómetros, de los ocho kilómetros, el profe que estuvo ahí, me dijo que estaba todo señalizado. Esa gente, cuando largamos, apareció con sus caballos y empezó con lo que todos vemos. Fue muy premeditado“.

El incidente ocurrió en el kilómetro 2 del recorrido, en la zona del cañadón que conduce a la subida de Colicheo, en Paso Córdoba, localidad de General Roca. Al menos cinco jinetes bloquearon el paso a los atletas, retiraron las cintas que demarcaban el circuito y arrojaron piedras contra los participantes. En medio de la confusión, algunos corredores pedían que las agresiones cesaran.

Los jinetes respondieron con insultos hacia la organización: “Que venga el organizador, que venga acá”, se escucha en el video. Pellegrini precisó que los más afectados fueron los primeros 40 o 50 corredores, los más veloces del pelotón. “Los de atrás se enteraron cuando terminó la carrera, porque realmente no vieron nada”, aclaró.

La organización de la carrera que terminó con una brutal agresión denunció que todo fue "predeterminado"
La organización de la carrera que terminó con una brutal agresión denunció que todo fue "predeterminado"

Uno de los atletas agredidos relató su experiencia en medios locales: “Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía suceder y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”. El corredor agregó que no pudo recuperarse del impacto, se acalambró y abandonó en el kilómetro 10. “Arruinaron mi carrera; entrenamos todos los días para esto”, concluyó. Otro de los participantes que resultó más afectado recibió dos golpes de rebenque en la espalda, mientras que un tercero fue derribado por un caballo y voló varios metros, según describió Pellegrini.

El conflicto con los lugareños de la zona no es nuevo. Pellegrini explicó que desde 2010, segunda edición de la prueba, les prohibieron ingresar al sector donde viven esas personas, por lo que la organización modificó el circuito para alejarse de esa área. Hace tres años volvieron a reubicar el trazado hacia el otro lado de la montaña para evitar roces. “Ahora nos quieren sacar del otro lado”, señaló.

El organizador también reveló que dos años atrás recibió amenazas telefónicas la noche previa a la carrera, lo que motivó una denuncia policial y la presencia de efectivos durante el evento, que transcurrió sin incidentes. “Dejaron pasar dos años y vinieron de sorpresa”, indicó.

Un grupo de jinetes agredió a unos corredores en Río Negro
Un grupo de jinetes agredió a unos corredores en Río Negro

Sobre la titularidad del terreno, Pellegrini fue claro: se trata de una zona municipal, respaldada por ordenanza y resolución, donde están permitidas las actividades deportivas, recreativas y turísticas. La secretaria de Turismo, Flor Giraldelli, emitió una nota aclarando ese punto. Los agresores, según describió el organizador, son lugareños que residen a unos tres o cuatro kilómetros del lugar y reclaman esos cuarenta kilómetros de montaña como propios.

La organización presentó la denuncia de manera conjunta con los corredores lesionados y funcionarios municipales. Multieventos del Valle, empresa a cargo de la prueba, emitió un comunicado en el que repudió los hechos y detalló los permisos obtenidos: aprobación municipal de los planos del circuito, permiso de Vialidad Rionegrina para los cortes de ruta, autorización del dueño del campo lindero y pago de los cánones correspondientes al Área Protegida. “Esperemos que la Justicia y autoridades tomen nota del caso para evitar futuros hechos”, concluyó el texto oficial.

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