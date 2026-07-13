Las dudas de Scaloni para enfrentar a Inglaterra: cuándo decidirá la formación de la selección argentina

La selección argentina se enfrentará a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

La selección argentina arrancó este lunes su semana de semifinal con una práctica liviana en Kansas City, la ciudad que fue su hogar durante 45 días en el Mundial 2026. El entrenamiento, centrado en trabajos de fútbol en espacios reducidos y sin ningún indicio táctico sobre la formación, tuvo un principal objetivo: proteger el físico de los jugadores tras el desgaste acumulado. Después, como manda el ritual, llegó el asado, el último en Kansas City antes del vuelo a Atlanta, donde el miércoles espera Inglaterra por un lugar en la definición.

Lionel Scaloni no dio pistas sobre el equipo. Será en Atlanta, en el complejo de la Pace Academy, donde el Gringo diagrame el once inicial. Scaloni definirá allí si repite los mismos jugadores que arrancaron ante Suiza en los cuartos de final o si introduce algunos retoques. Tres futbolistas hablarán con la prensa antes del inicio de la práctica, y por la tarde el técnico dará su conferencia de prensa en el estadio Mercedes-Benz.

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Scaloni definirá el 11 inicial en Atlanta (Reuters/Jay Biggerstaff)

¿Cuáles son las dudas? En el lateral derecho, la disputa entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel sigue abierta. En el mediocampo, Scaloni evalúa si le da lugar a Nicolás González desde el arranque. Y en el plano táctico, el interrogante más profundo: ¿vuelve a la línea de tres centrales que utilizó ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, con Nicolás Otamendi entrando por un volante? Esa fórmula ya le funcionó en una instancia decisiva. El técnico sabe que ante Inglaterra el margen de error es mínimo.

El plantel dejará Kansas City esta noche a las 20 (hora argentina), rumbo a Atlanta. Se alojará en el Grand Hyatt Buckhead, el hotel base para los días previos al partido. La sede le trae buenos recuerdos a la Albiceleste: allí superó 3-2 a Egipto, luego de haber estado dos goles abajo en el marcador.

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Mientras el grupo cerraba su etapa en Kansas City con esa postal alrededor de la parrilla, ya había una definición concreta para el partido del miércoles: Argentina jugará con la camiseta suplente oscura ante Inglaterra. Al ser el equipo visitante en la diagramación de la FIFA, la selección eligió la casaca alternativa, la misma con la que Carlos Bilardo derrotó a los ingleses por 2-1 en el estadio Azteca en los cuartos de final de México 1986, con la ineludible figura de Diego Armando Maradona, y la que también se utilizó en los octavos de Francia 1998, cuando Carlos Roa fue el héroe en la definición por penales.

El propio Lionel Messi puso en perspectiva lo que significa el cruce para él. “Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección", afirmó el capitán tras la clasificación ante los suizos. Para el astro, será la primera vez. Para la historia entre ambas selecciones, un nuevo capítulo de una rivalidad que arrancó en Chile 1962 y que tuvo en México 1986 su momento más alto.

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