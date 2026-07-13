Wanda Nara salió al cruce y negó haber viajado a París sin permiso: “Todo fue avisado”

Elba Marcovecchio habló del tenso panorama judicial ante el inesperado viaje de Wanda Nara con sus hijas a Francia, cuando había informado que el destino era Milán, Italia (Intrusos – América)

Wanda Nara rompió el silencio desde Europa y salió al cruce de Elba Marcovecchio con un tono desafiante, luego de que la abogada de Mauro Icardi la acusara en vivo de haber trasladado a sus hijas a París sin autorización judicial. A través de una serie de audios enviados al programa Intrusos (América TV), la conductora negó haber incumplido ninguna resolución, descartó entrar en una guerra mediática y lanzó una serie de chicanas contra la letrada que no tardaron en generar réplica inmediata.

El detonante del nuevo capítulo judicial fue una secuencia de fotografías que Nara publicó en sus redes sociales junto a sus hijas desde distintos puntos turísticos de la capital francesa. La autorización judicial con la que contaba la conductora habilitaba el viaje a Milán, no a París, según sostiene la defensa de Icardi. Marcovecchio fue la primera en reaccionar: interrumpió su agenda y se comunicó por teléfono con Intrusos para calificar el episodio de “gravísimo” y afirmar que el futbolista se enteró del paradero de sus hijas a través de un posteo de Instagram, no por una notificación formal.

PUBLICIDAD

Elba Marcovecchio acusó a Wanda Nara de haber llevado a sus hijas a París sin autorización judicial, ya que el permiso era para viajar a Milán (Instagram)

“Cuando un juez autoriza un viaje al exterior a dos niñas judicializadas en el marco de un expediente de restitución internacional, la autorización se hace expresa ante un pedido. Se manifiesta a dónde van a estar, en qué ciudad, los datos de contacto, y todo el aviso es previo, nunca posterior”, explicó Marcovecchio al aire. Y fue más lejos: “De acá a la fecha, el padre no sabe fehacientemente dónde están sus hijas”. La abogada también planteó una analogía para graficar la situación: si Icardi hubiera llevado a las niñas a México con autorización para Miami, dijo, “hoy sería un escándalo nacional, estaría multado y el juez ordenaría la inmediata restitución”.

La conductora respondió desde sus vacaciones con un audio que el programa reprodujo al aire. Su tono fue de fastidio, pero también de ironía. “Recién llegué de Disney, estoy con los cuatro chicos, caminamos un montón hoy, 12 kilómetros. No voy a responder pavadas, son las mismas personas que decían que no existía una deuda y la deuda existía y sigue existiendo, así que no voy a pelear. Estoy de vacaciones y todo fue avisado y todo fue correcto”, afirmó. Luego apuntó directamente contra la abogada del futbolista: “Todo lo que intentan decir en contra siempre se demuestra que mienten o buscan espacio en la tele. Me parece que deberían ocuparse de otras cosas“.

PUBLICIDAD

Wanda Nara respondió ante la denuncia que presentó la defensa legal de Mauro Icardi por el viaje con sus hijas (Intrusos – América)

La parte más picante de su descargo llegó cuando Nara contradijo la versión de que Icardi no tenía contacto con sus hijas. Según afirmó, el futbolista no solo se comunica con las niñas sino que lo hace con una frecuencia que ella misma describió como llamativa. “Hasta pensé que llovía en Miami por la cantidad de veces que llamó. Si necesita Elba, porque capaz no tiene comunicación con su cliente, le puedo mandar del expediente la cantidad de llamadas y videollamadas que tenemos a las dos de la mañana de ayer y antes de ayer, cuando me tocó despertar a las chicas”, dijo. Y agregó, con un tono que mezcló ironía y sarcasmo: “Se ve que no se dio cuenta de que estábamos en París y por el cambio de hora llamó bastantes veces, pero no hay problema”.

Marcovecchio escuchó los audios en vivo y respondió con igual contundencia. “Lo único que hace es mentir. Hace dos años que no habla con Mauro en forma directa, así que lo único que falta es que nos informe con quién habla Mauro. Es insólito”, disparó. Y continuó: “Demuestra que, como no puede decir dónde está y no puede justificar lo que hace, lo único que está haciendo es agredir. La conversación entre Mauro y sus hijas no es como debería ser”.

PUBLICIDAD

La abogada Ana Rosenfeld, representante de Nara, también tomó posición en el debate y aseguró que el paso por París sí había sido informado en el expediente. “La pusimos en el expediente que hacían esta escala”, sostuvo. Marcovecchio rechazó esa versión de plano: “Es mentira que está anunciado en el expediente ese viaje a París. Ana Rosenfeld miente con el expediente”. Y vinculó este episodio con una disputa previa: días antes, Nara había presentado una oposición formal al viaje de Icardi con las niñas a Miami —donde el futbolista se encontraba con la China Suárez durante el Mundial—. Según Marcovecchio, esa oposición incluyó “pedidos absurdos de diva” que el juez terminó rechazando.

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó el antecedente de la oposición al viaje a Miami y la advertencia de posibles consecuencias legales por el traslado a París

El texto de ese escrito, leído al aire en Intrusos por el conductor Rodrigo Lussich, rezaba: “Vengo a formular expresa oposición a la autorización requerida y solicitar su rechazo toda vez que el traslado internacional pretendido resulte innecesario para satisfacer el deseo de las niñas de compartir sus vacaciones con él y no ofrece garantías suficientes respecto a su regreso”. La panelista Paula Varela explicó que, en la práctica, las niñas debían haber estado con Icardi en Miami, pero que la cantidad de objeciones presentadas por Nara terminó frustrando ese plan.

PUBLICIDAD

Marcovecchio también apuntó contra la decisión de Nara de consultar a la licenciada Fernanda Matera, psicóloga del Ministerio Público Tutelar a cargo de la causa, para avalar el cambio de destino. “Acá hay un juez que resuelve y el que autoriza en forma previa un viaje. Ella se cree que está por encima de las resoluciones judiciales y evidentemente es así”, afirmó. Y calificó el episodio como un “disparate judicial”: “No sé si lo hace para provocar o porque realmente piensa que la Justicia no existe para ella porque es la señora Wanda Nara. Me encantaría tener una milésima parte de su ego”, ironizó.

Sobre las posibles consecuencias legales, la abogada fue tajante. Afirmó que si se tratara de cualquier otra persona, el juez ya habría ordenado el regreso inmediato de las niñas a la Argentina. “No creo que haya complicidad, el juez también fue burdamente engañado porque ella firmó que iba a Italia”, cerró Marcovecchio. Desde el entorno de Icardi también trascendió que el futbolista está “furioso” y que su comunicación con las niñas se produce a través de un chat en el que participa la psicóloga Matera, no de manera directa con su exesposa.

PUBLICIDAD