Sociedad

Una provincia impulsará la venta de “carnes salvajes” para fomentar “proteínas alternativas”

El Gobierno de Río Negro enviará a la Legislatura un proyecto para permitir la comercialización de cortes de jabalíes y guanacos, entre otros animales. Meses atrás, Chubut implementó una prueba piloto con la carne de burro

Guardar
Google icon
Dos jabalíes europeos, uno de frente con colmillos y otro de perfil, en un campo de hierba. Fondo desenfocado de árboles
Río Negro impulsa la venta de carne de jabalí y guanaco en las carnicerías

La Patagonia podría convertirse en el escenario de una profunda transformación en el mercado de las proteínas alternativas. Mientras Río Negro avanza con una reforma legal para habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco, en Chubut ya se dio un paso inédito: la carne de burro comenzó a comercializarse en carnicerías y restaurantes de manera experimental.

La iniciativa rionegrina fue anticipada por el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, quien confirmó que el Ejecutivo provincial enviará en agosto un paquete de proyectos que incluirá modificaciones a la Ley Provincial de Carnes para incorporar nuevas especies a los circuitos comerciales habilitados.

PUBLICIDAD

Jabalí y guanaco: de la caza al mercado formal

Según explicó el funcionario, el objetivo es permitir que productos que hoy circulan de manera muy limitada puedan llegar a un público más amplio bajo controles sanitarios y comerciales.

Actualmente, en el caso del jabalí, la actividad económica está prácticamente restringida a los cazadores y a pequeños circuitos de consumo. La propuesta oficial apunta a desarrollar una cadena productiva formal que permita comercializar estas carnes en carnicerías, restaurantes y otros establecimientos habilitados.

PUBLICIDAD

“Tenemos que salir del modelo de caza control y escalar para que esas proteínas se comercialicen y lleguen a la población”, sostuvo Banacloy al anunciar la iniciativa, según publicó el diario Río Negro.

La reforma también contempla la simplificación de los trámites de habilitación para productores y establecimientos elaboradores. La intención es reducir la burocracia y facilitar la incorporación de nuevos actores a la actividad, manteniendo las exigencias sanitarias establecidas por municipios, Provincia y SENASA.

Liberaron guanacos en el Parque Nacional El Impenetrable
La carne de guanaco es una carne roja magra, rica en proteínas y baja en grasas, proveniente de la fauna silvestre de la Patagonia

Además del aspecto económico, el proyecto tiene un componente ambiental: el jabalí europeo es considerado una de las especies exóticas invasoras más problemáticas del país. Su expansión genera pérdidas en la producción agropecuaria, daños en cultivos y alteraciones en ecosistemas naturales.

Desde el Gobierno provincial consideran que fomentar su aprovechamiento comercial puede transformarse en una herramienta complementaria para controlar su población.

En paralelo, la iniciativa también busca abrir oportunidades para establecimientos de la Línea Sur, donde ya existen algunas habilitaciones vinculadas a la faena y procesamiento de carnes no tradicionales.

El antecedente que genera polémica: la carne de burro

Mientras Río Negro discute la incorporación de jabalí y guanaco al mercado formal, en Chubut ya comenzó una experiencia que despertó controversias en todo el país.

El productor rural Julio Cittadini impulsó en la zona de Punta Tombo un emprendimiento orientado a la producción de carne de burro, una actividad prácticamente inexistente hasta ahora en Argentina.

Día Mundial del Burro – burro – Perú – noticias – 8 mayo
La carne de burro es magra, de color oscuro y sabor ligeramente dulce. Nutricionalmente, destaca por su bajo nivel de grasas y colesterol, aportando altas cantidades de proteínas, hierro y vitamina B12

El proyecto dio un paso concreto durante 2026 con faenas experimentales y las primeras ventas al público. Según trascendió, la carne comenzó a comercializarse en una carnicería de Trelew a un valor cercano a los 7.500 pesos por kilo, con cortes similares a los vacunos.

Además, se realizaron degustaciones abiertas donde los consumidores pudieron probar empanadas, chorizos y asado elaborados con esta carne para evaluar la aceptación del producto.

Entre la innovación y el rechazo cultural

En Argentina, el consumo de carne está fuertemente asociado a especies tradicionales como bovinos, porcinos, ovinos y aves. La incorporación de jabalíes, guanacos y burros como alimento genera resistencia en muchos sectores debido al vínculo histórico que existe con el animal como compañero de trabajo rural.

Organizaciones proteccionistas cuestionaron la iniciativa por razones éticas y sostienen que el burro ocupa un lugar diferente al de otras especies destinadas al consumo.

Por el contrario, quienes respaldan el proyecto argumentan que la diversificación productiva será clave para sostener la actividad agropecuaria en regiones complejas y recuerdan que la carne de burro se consume regularmente en varios países del mundo.

Si la Legislatura de Río Negro aprueba la reforma impulsada por el Ejecutivo, la provincia podría convertirse en una de las primeras del país en desarrollar un mercado formal para las denominadas “carnes salvajes”.

Mientras tanto, la experiencia chubutense con la carne de burro continúa despertando curiosidad, rechazo y expectativa en partes iguales, en un escenario donde las costumbres alimentarias tradicionales comienzan a convivir con propuestas que hasta hace pocos años parecían impensadas.

Temas Relacionados

carne de jabalícarne de guanacocarnes salvajesRío Negroúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mataron a un joven en Córdoba en medio de los festejos por el triunfo de Argentina

La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, de 20 años. Buscan al autor material y a un cómplice. Creen que se trató de un ajuste de cuentas

Mataron a un joven en Córdoba en medio de los festejos por el triunfo de Argentina

Hubo 12 siniestros viales en CABA durante la madrugada: dos heridos al volcar una camioneta en la avenida General Paz

El SAME reportó incidentes nocturnos en avenidas y autopistas durante las primeras seis horas del día, con cinco derivaciones hospitalarias. El caso más serio ocurrió rumbo al Riachuelo cerca de la bajada de la avenida Lope de Vega

Hubo 12 siniestros viales en CABA durante la madrugada: dos heridos al volcar una camioneta en la avenida General Paz

Una persona murió por un infarto y hubo otras 6 emergencias cardíacas en la Ciudad durante Argentina-Suiza

Lo confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). La víctima fatal tenía 51 años y falleció mientras se disputaba el segundo tiempo en Kansas. También hubo incidentes menores durante los festejos

Una persona murió por un infarto y hubo otras 6 emergencias cardíacas en la Ciudad durante Argentina-Suiza

Nubosidad variada, pero sin lluvias: el pronóstico del tiempo para el AMBA y el resto del país

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Conurbano se prevén jornadas templadas con nubosidad variable, viento moderado y un leve aumento de las temperaturas máximas

Nubosidad variada, pero sin lluvias: el pronóstico del tiempo para el AMBA y el resto del país

Es la hermana del supuesto descuartizador de “Lechuga” y estuvo presa por el crimen: “Me quedaron muchas secuelas”

Alma Nicol Chamorro permaneció detenida durante 23 días en el penal de Melchor Romero hasta que sus abogados pudieron demostrar que no tenía vínculo con el asesinato del trader

Es la hermana del supuesto descuartizador de “Lechuga” y estuvo presa por el crimen: “Me quedaron muchas secuelas”

DEPORTES

La devastadora carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Descansa en paz, mi amor”

La devastadora carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Descansa en paz, mi amor”

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon

“No se olvidó de sus principios”: el enorme gesto de Nico González con una fotógrafa tras el triunfo de Argentina ante Suiza

“Destruido” y “en shock”: el fuerte descargo de McGregor tras la inesperada derrota en 69 segundos y la polémica por su lesión en UFC

“De los mayores escándalos en la historia”: las reacciones en Noruega por el polémico gol en el triunfo de Inglaterra en el Mundial

TELESHOW

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro: la amistad como motor y los secretos de la serie que redefine el amor a los veinte

La sensual producción de fotos de Cami Mayan en la previa al gol de Alexis Mac Allister con la Selección

INFOBAE AMÉRICA

El mercado del arte mundial muestra una recuperación selectiva

El mercado del arte mundial muestra una recuperación selectiva

Ruedas solidarias: ciclistas urbanos donan sangre en la Cruz Roja Salvadoreña

Donald Trump aseguró que EEUU golpeó “muy duro” al régimen de Irán en los últimos ataques

El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar a las Fuerzas Armadas ante emergencias

La nicaragüense Antonieta Herrera pasó de Jalapa a la alta costura en Madrid y ya viste a figuras como Luis Miguel