Engañó a un chofer de una app con un viaje falso y le robó en pleno recorrido: la cámara del auto terminó delatándolo

Una de las cámaras del vehículo registró el momento en el que el falso pasajero asaltó al conductor

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 33 años acusado de haber asaltado a un conductor de una aplicación de viajes. El sospechoso fue identificado a partir del video que registró el robo dentro del vehículo y fue capturado durante un patrullaje preventivo en el centro de la capital provincial, según detallaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió el sábado 11 de julio y quedó grabado por una cámara instalada en el vehículo. En las imágenes, que encabezan esta nota, se observa cómo el delincuente —vestido con un buzo y un jean— abordó el auto y se sentó detrás del chofer. Incluso, durante los primeros segundos del viaje, conversaron con aparente normalidad.

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Sin embargo, segundos después, su actitud cambió por completo: se arrojó sobre el chofer, le robó el celular y otras pertenencias y luego escapó.

Tras el asalto, la víctima realizó la denuncia y aportó el registro fílmico, que comenzó a viralizarse en redes sociales. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

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Según informaron fuentes policiales, el domingo por la noche efectivos que realizaban un patrullaje preventivo lo reconocieron en la esquina de Santiago del Estero y Lima, en barrio Centro, donde finalmente fue detenido.

El acusado fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación.

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El aprehendido fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos

Como contó Infobae, semanas atrás un chofer de una aplicación de viajes también fue víctima de un violento asalto en Mendoza, cuando tres delincuentes lo engañaron con un viaje falso y lo atacaron dentro de su automóvil.

El episodio tuvo lugar cerca de las 20.30, cuando el conductor llegó al punto acordado y permitió que los jóvenes abordaran el vehículo. A pocos metros de iniciar el viaje, los atacantes lo redujeron: uno lo tomó del cuello, otro lo amenazó con un cuchillo y le exigieron sus pertenencias. Durante el forcejeo, la víctima recibió golpes de puño en el rostro y fue despojada de las llaves del auto, que los asaltantes arrojaron a unos metros antes de huir.

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La secuencia también quedó registrada por la cámara instalada en el vehículo. El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Robos de Mendoza, encabezada por el fiscal Daniel Sánchez Giol, quien ordenó una serie de medidas para lograr la identificación y detención de los responsables.