Crimen y Justicia

Engañó a un chofer de una app con un viaje falso y le robó en pleno recorrido: la cámara del auto terminó delatándolo

Sucedió este sábado en Córdoba. Tras denunciar el robo, el conductor aportó el registro de la secuencia, que resultó determinante para identificar y detener al sospechoso

Guardar
Google icon
Una de las cámaras del vehículo registró el momento en el que el falso pasajero asaltó al conductor

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 33 años acusado de haber asaltado a un conductor de una aplicación de viajes. El sospechoso fue identificado a partir del video que registró el robo dentro del vehículo y fue capturado durante un patrullaje preventivo en el centro de la capital provincial, según detallaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió el sábado 11 de julio y quedó grabado por una cámara instalada en el vehículo. En las imágenes, que encabezan esta nota, se observa cómo el delincuente —vestido con un buzo y un jean— abordó el auto y se sentó detrás del chofer. Incluso, durante los primeros segundos del viaje, conversaron con aparente normalidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, segundos después, su actitud cambió por completo: se arrojó sobre el chofer, le robó el celular y otras pertenencias y luego escapó.

Tras el asalto, la víctima realizó la denuncia y aportó el registro fílmico, que comenzó a viralizarse en redes sociales. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

PUBLICIDAD

Según informaron fuentes policiales, el domingo por la noche efectivos que realizaban un patrullaje preventivo lo reconocieron en la esquina de Santiago del Estero y Lima, en barrio Centro, donde finalmente fue detenido.

El acusado fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación.

Así fue el robo a un chofer de una aplicación de viajes en Córdoba
El aprehendido fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos

Como contó Infobae, semanas atrás un chofer de una aplicación de viajes también fue víctima de un violento asalto en Mendoza, cuando tres delincuentes lo engañaron con un viaje falso y lo atacaron dentro de su automóvil.

El episodio tuvo lugar cerca de las 20.30, cuando el conductor llegó al punto acordado y permitió que los jóvenes abordaran el vehículo. A pocos metros de iniciar el viaje, los atacantes lo redujeron: uno lo tomó del cuello, otro lo amenazó con un cuchillo y le exigieron sus pertenencias. Durante el forcejeo, la víctima recibió golpes de puño en el rostro y fue despojada de las llaves del auto, que los asaltantes arrojaron a unos metros antes de huir.

La secuencia también quedó registrada por la cámara instalada en el vehículo. El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Robos de Mendoza, encabezada por el fiscal Daniel Sánchez Giol, quien ordenó una serie de medidas para lograr la identificación y detención de los responsables.

Temas Relacionados

RoboChoferCórdobaInseguridadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No quiere salir de la casa”: habló la madre de la nena de 7 años que fue raptada por un adolescente en Misiones

La mujer relató cómo los gritos de su hija alertaron a la familia y permitieron que el padre llegara a tiempo para frustrar el presunto intento de abuso. Además, describió las secuelas emocionales que sufrió la menor tras el episodio

“No quiere salir de la casa”: habló la madre de la nena de 7 años que fue raptada por un adolescente en Misiones

Tragedia en Posadas: atropelló y mató a un soldado del Ejército Argentino mientras realizaba Willy con su moto

Ocurrió este domingo a la madrugada. La víctima fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos (27). El conductor, de 18 años, fue detenido casi 10 horas después del siniestro

Tragedia en Posadas: atropelló y mató a un soldado del Ejército Argentino mientras realizaba Willy con su moto

La Justicia de Paraguay condenó a dos años en suspenso al exsenador Edgardo Kueider por la mochila con USD 200 mil

El tribunal que juzga al exparlamentario también falló en contra de Iara Guinsel, exsecretaria y actual pareja de Kueider, a un año y 10 meses. Ambas penas son suspenso

La Justicia de Paraguay condenó a dos años en suspenso al exsenador Edgardo Kueider por la mochila con USD 200 mil

Identificaron al presunto asesino de Matías Ochonga, el joven que fue baleado en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

La Fiscalía de Instrucción de San Francisco libró una orden de captura para Agustín Alexis Guevara, de 25 años y conocido como “Manay”. Sus antecedentes y por qué la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas

Identificaron al presunto asesino de Matías Ochonga, el joven que fue baleado en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

Boca a boca, partidos de golf y una máquina de contar billetes: cómo funcionaba la estafa piramidal de Parque Leloir

El caso, en manos del fiscal Lucio Rivero, tiene un abogado detenido y a su socio prófugo. Así engañaban a las víctimas

Boca a boca, partidos de golf y una máquina de contar billetes: cómo funcionaba la estafa piramidal de Parque Leloir

DEPORTES

El mensaje de Messi tras la última práctica de Argentina en Kansas antes de la semi contra Inglaterra: las cuatro fotos que eligió

El mensaje de Messi tras la última práctica de Argentina en Kansas antes de la semi contra Inglaterra: las cuatro fotos que eligió

La contundente opinión de Ruggeri sobre si De Paul debe seguir siendo titular en la Selección ante Inglaterra: “No tengo dudas”

¿Cómo no va a estar Maradona contra Inglaterra?

“Ahora viene lo mejor”: el asado de la selección argentina en el Mundial 2026 antes de la semifinal contra Inglaterra

“El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido”: el sentido mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semi Argentina-Inglaterra

TELESHOW

Bandana canceló shows en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, la gira de nostalgia pop quedó en suspenso

Bandana canceló shows en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, la gira de nostalgia pop quedó en suspenso

Finalmente, se confirmó el debut como director de Pablo Trapero en Inglaterra

La divertida autocrítica de Wanda Nara en medio de su visita al EuroDisney en París con sus hijos: “Mi otro yo”

La desopilante sesión de fotos de Darío Barassi tras “ejercitarse” en sus vacaciones

Mica Lapegüe celebró la transformación de su casa a tan solo dos meses de ser madre: “Estoy chocha”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea y el Reino Unido sancionaron a espías y hackers rusos por una campaña de ciberataques contra Europa

La Unión Europea y el Reino Unido sancionaron a espías y hackers rusos por una campaña de ciberataques contra Europa

Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a organizaciones paramilitares vinculadas a la represión de disidentes

Las defensas saudíes interceptaron misiles hutíes en la mayor escalada en Yemen desde 2022

Gran Mortandad: cómo algunos organismos marinos sobrevivieron a la mayor extinción masiva del planeta

Nuevo balance del doble terremoto en Venezuela: la cifra de muertos aumentó a 4.561