Bandana canceló shows en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, la gira de nostalgia pop quedó en suspenso

Bandana en el Teatro Gran Rex celebrando sus 25 años de carrera. Una noche llena de música, energía y la conexión única con sus fans que demuestra que su magia sigue intacta

La cancelación de los shows de Bandana en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná disparó una disputa pública y legal que dejó a cientos de fanáticos sin espectáculo y a la productora ShowMax decidida a llevar el conflicto a tribunales. El escenario, que prometía ser una fiesta de nostalgia pop, quedó marcado por acusaciones cruzadas y cifras decepcionantes.

El comunicado de ShowMax no dudó en señalar responsables: “La producción de algunas fechas del tour de Bandana comunica al público en general los lamentables sucesos que se están produciendo por la cancelación de manera unilateral por parte del artista”, publicó la empresa, aludiendo directamente a las integrantes del grupo. La productora detalló las ciudades afectadas: Santa Rosa, prevista para el 17 de julio; Bahía Blanca, el 18 de julio; y Paraná, el 18 de septiembre.

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A la vez, desde el grupo, en el trancurso de la tarde del lunes emitieron el siguiente comunicado aclarando su posición frente al conflicto:

“COMUNICADO OFICIAL DE BANDANA

Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas.

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Queremos aclarar que BANDANA no anunció ni comunicó la cancelación de ninguno de estos shows. La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes.

Nuestra principal preocupación hoy es el público. Esperamos que la producción informe, a la mayor brevedad, el procedimiento para la devolución de las entradas y garantice el reintegro íntegro de los importes abonados a todas las personas afectadas.

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Lamentamos profundamente no poder encontrarnos con ustedes en esta oportunidad. El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones y seguiremos honrando ese compromiso.

Por expresa recomendación de nuestros asesores legales, y en resguardo del proceso en curso, no realizaremos más declaraciones públicas sobre este asunto.

Agradecemos, como siempre, el acompañamiento y el afecto de todos ustedes. Esperamos reencontrarnos muy pronto.BANDANA"

Bandana comunicó en su Instagram oficial que la producción decidió suspender los shows por la coincidencia de una fecha de la gira con un partido de la Selección Argentina

La noticia impactó especialmente en Bahía Blanca, donde los productores locales recibieron la notificación de que ya no serían necesarios. El desencanto se multiplicó en las redes, donde los clubes de fans defendieron a las cantantes y exigieron explicaciones formales.

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La reacción de la productora ShowMax no se limitó a la denuncia pública. En su mensaje, la empresa anunció y aclaró determinados detalles: “Solo nos queda analizar que la decisión quizás esté sostenida en la baja convocatoria de los mismos que oficialmente comunicamos”.

La posición de Bandana

El comunicado de Bandana indicó que quienes compraron entradas para los shows cancelados pueden pedir la devolución del importe por correo electrónico

En un comunicado subido a las redes, en este caso en la cuneta de Instagram Oficial de Bandana expresa: “Afortunadamente, nuestra Selección Argentina sigue haciendo historia y continúa en carrera rumbo a la cuarta estrella.

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Como el próximo partido coincide con una de las fechas de nuestra gira, y sabiendo que es un momento muy especial para todos, la producción del evento decidió suspender los shows previstos bajo su organización.

Quienes hayan adquirido sus entradas podrán solicitar la devolución del importe escribiendo a devolucionesplaymax@gmail.com.

Lamentamos los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar y les agradecemos, como siempre, el cariño, el apoyo y el acompañamiento de cada uno de ustedes.

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La productora ShowMax informó que las fechas afectadas del tour de Bandana eran Santa Rosa el 17 de julio, Bahía Blanca el 18 de julio y Paraná el 18 de septiembre

Por parte ShowMax insisten en que nunca recibieron una explicación formal por parte de Bandana sobre los motivos de la cancelación. “Al día de la fecha esta producción no tiene notificación alguna de las causas que motivaron al artista a esta cancelación, que no solo genera un daño a esta productora sino también a los fans que estaban ilusionados con el show”, sostuvieron en el comunicado oficial, publicado en la cuenta de Instagram del grupo.

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El contraste entre la expectativa generada por el regreso de Bandana y la escasa demanda en boleterías fue, según ShowMax, el verdadero detonante de la crisis. Para la empresa, “la baja convocatoria” fue el punto de quiebre, y la decisión de cancelar se atribuye a las propias artistas.

Según estas fuentes a Bandana, la decisión no responde a falta de interés del público, sino a problemas logísticos y contractuales. “La realidad es muy distinta porque, según trascendió, el grupo tenía toda la voluntad de realizar los shows, pero se habrían plantado ante la informalidad de ShowMax”, comentaron personas cercanas al entorno de las artistas.

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La cancelación de los shows de Bandana en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná abrió una disputa pública y legal con la productora ShowMax

La próxima batalla se librará en los juzgados de Buenos Aires. La empresa que organizó esos shows, confirmó que iniciará acciones legales contra el grupu Bandana por los daños ocasionados por la suspensión de las fechas. El proceso buscará determinar si existió una cancelación unilateral injustificada o si los argumentos de la banda son válidos.

En este contexto, los seguidores y fanáticos de los clásicos del grupo Bandana se aferran a la esperanza de una reprogramación, mientras que otros solo quieren recuperar su dinero.