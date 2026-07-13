Sociedad

La carta del hijo de un soldado que murió en Malvinas antes del Argentina-Inglaterra: “El deporte no repara las pérdidas”

Santiago Martella escribió un texto antes de la semifinal del próximo miércoles. Su papá, Luis Carlos, está enterrado en el cementerio de Darwin. “Es inaceptable cargarle a los jugadores responsabilidades que no les pertenecen”, sostuvo

Guardar
Google icon
Santiago Martella en uno de los cuatro viajes que hizo a las islas Malvinas a los 18 años junto a la tumba de su padre
Santiago Martella en uno de los cuatro viajes que hizo a las islas Malvinas a los 18 años junto a la tumba de su padre

La carta llegó desde Puerto Argentino. La escribió un teniente de 24 años que llevaba dos de casado, con un hijo de uno y una hija que estaba por nacer. La fecha del texto marcaba el 16 de mayo de 1982. El destinatario era Santiago, que ese día cumplía un año. El remitente estaba firmado por Luis Carlos Martella, que moriría 27 días después en el monte Dos Hermanas.

Cuarenta y cuatro años más tarde, ese hijo es periodista y el miércoles tiene que cubrir la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

El partido que no es solo un partido

Santiago Martella lo dice él mismo, con la precisión de quien aprendió a medir las palabras. “El partido se trata solo de una cuestión deportiva y por eso hay que bajarle la tensión a eso”. Lo dice, y al mismo tiempo sabe que para él nunca va a ser solo eso.

PUBLICIDAD

Cada Argentina-Inglaterra arrastra una carga que no se puede ignorar. Y así lo escribió Martella en su texto. “Pasó en México ’86, cuando Diego Maradona convirtió dos goles que el país entero leyó como algo más que fútbol. Pasó en Francia ’98, con los penales que atajó el Lechuga Roa. Pasó en 2002, cuando el penal de Beckham dolió de una manera que iba más allá del marcador. Y vuelve a pasar ahora”.

Una foto de Santiago junto a su padre Carlos Martella antes del inicio de la guerra de Malvinas en 1982
Una foto de Santiago junto a su padre Carlos Martella antes del inicio de la guerra de Malvinas en 1982

Para Martella, sin embargo, la ecuación es clara. “Lo importante es separar la cuestión de un partido de fútbol de lo que fue Malvinas. Aunque está en el contexto, no hay que exacerbar el tema. No se va a solucionar el tema de la soberanía de las Islas Malvinas”.

PUBLICIDAD

Y el periodista agrega: “No hay que exacerbar la violencia, porque pueden suceder hechos lamentables. Si ganamos con un gol de Messi de tiro libre no nos van a devolver las Malvinas. Eso tiene que ser por vía diplomática. No tiene que haber otra guerra”.

La dimensión de un cruce que va más allá de la cancha

El partido del miércoles tiene una dimensión que ningún otro encuentro deportivo entre estos dos países tuvo antes. Es una semifinal de Copa del Mundo.

Martella lo escribió en una carta que circuló estos días. “Este cruce arrastra una carga histórica imposible de ignorar. Malvinas dejó una herida que sigue abierta. Una herida que atraviesa generaciones, familias y recuerdos”. Y también: “El deporte no repara esas pérdidas. Tampoco puede saldar cuentas con la diplomacia. No cambia lo que pasó. Es inaceptable cargarle a los jugadores responsabilidades que no les pertenecen. Ellos juegan otra historia”.

Carlos Martella le escribió una carta a su hijo desde las Malvinas
Carlos Martella le escribió una carta a su hijo desde las Malvinas

Pero hay algo que no puede evitar. “Cuando suene el himno, inevitablemente nuestros pensamientos viajarán hacia otro lugar. Porque detrás de la celeste y blanca estarán los nombres de quienes nos siguen esperando en las islas, como eternos custodios de nuestra soberanía”.

El miércoles, mientras suene ese himno, Martella va a estar trabajando. “El partido seguro lo voy a ver trabajando para TN en algún FanFest que me toque según lo decida la producción del canal", contó. No lo verá desde su casa, no lo verá en silencio. Lo verá rodeado de gente, con un micrófono en la mano, haciendo su trabajo.

La carta que Carlos le escribió a Santiago antes de morir

Hay un objeto que Martella guarda desde siempre. Una carta manuscrita, fechada el 16 de mayo de 1982 en Puerto Argentino. Se la mandó su padre desde las islas el día que él cumplía un año.

Carlos Martella era Teniente. Tenía 24 años, llevaba dos de casado y su mujer esperaba a su segunda hija. Para él, ser militar no era una carrera sino una vocación. Defender a la Patria, un deber. El 12 de junio de 1982 murió en el monte Dos Hermanas, en la defensa final a Puerto Argentino.

Carlos Martella y su hijo Santiago en unas vacaciones en la costa argentina
Carlos Martella y su hijo Santiago en unas vacaciones en la costa argentina

Santiago tenía un año. No tiene recuerdos propios de su padre, solo fotos, un casette con su voz hablando de cosas sin importancia. Y esa carta.

En ella, Carlos le decía a su hijo de un año cómo quería que creciera.

“Quiero que sepas todo lo que tu padre, hijo mío, desea para vos cuando crezcas, y que no es más que seas un hombre de bien, solo el sacrificio y el trabajo duro y constante rinden sus frutos. En la vida, el hombre debe tener una gran meta que guíe sus pasos, esa meta no debe ser otra que el servicio a Dios, a través del amor a la Patria y a la Familia”.

Y cerraba: “¡Feliz cumpleaños, Santiago! Te besa, Papá”.

Crecer sin un padre y con una carta

“Mi papá murió en la guerra de Malvinas cuando yo tenía un año. Y antes de morir me mandó una carta desde las islas que me marcó mucho toda mi vida”, dijo Martella.

No tiene un recuerdo puntual del momento en que se enteró. “Me lo fue contando mi mamá a medida que iba creciendo hasta que tomé conciencia de la situación”, explicó. Su madre tuvo que ser las dos cosas a la vez. “Crecí sin papá y mi mamá se encargó de todo. Nunca supe lo que es tener un papá. Muchas veces extrañé esas situaciones que uno tiene con su papá: ir a la cancha, alguna charla”.

Santiago Martella junto a su hermana en el primer viaje a las islas Malvinas en 1991
Santiago Martella junto a su hermana en el primer viaje a las islas Malvinas en 1991

No hay bronca en sus palabras. Pero sí una pregunta que volvió muchas veces: “No estoy enojado con lo que tuve que pasar. Pero sí muchas veces me pregunté por qué me tocó a mí”.

La respuesta nunca llegó del todo. Lo que sí llegó, con los años, fue algo más complejo: “Muchas veces sentí dolor y tristeza y, por otro lado, el orgullo de saber por qué fue a las islas a defenderlas”.

Cuatro viajes a Darwin

Santiago Martella pisó las islas cuatro veces. La primera, en 1991, cuando tenía casi diez años. La última, en 2009, como periodista, para cubrir el primer partido de rugby en la historia de las islas, organizado por la Fundación Rugby sin Fronteras.

En cada viaje fue al cementerio de Darwin. La tumba de su padre está en “la primera tumba de la segunda fila, del lado derecho”. Así se la identificaron la primera vez.

En el segundo viaje, en 1999, con 18 años, caminó también por el monte Dos Hermanas. El lugar donde murió Carlos. De cada visita, cuenta, se llevó algo diferente y dejó algo diferente. “El orgullo no dejó de crecer”, escribió.

Santiago Martella era apenas un bebé de menos de un año cuando su padre llegó a Malvinas
Santiago Martella era apenas un bebé de menos de un año cuando su padre llegó a Malvinas

Este miércoles no va a las islas. Va a un FanFest, con un micrófono, a cubrir el partido. El mismo partido que, dice, hay que ver solo como deporte.

“Este partido es, en el fondo, un ejercicio de memoria”, escribió Martella. “Es el momento en que un país entero se mira al espejo y recuerda que Malvinas no es un tema de libros de historia, sino una presencia viva”.

Temas Relacionados

ArgentinaInglaterraMundial 2026Santiago MartellaGuerra de Malvinas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Horror en Misiones: encontraron muerto a un nene de 8 años e investigan si su madre lo mató y luego intentó quitarse la vida

El episodio fue descubierto tras un llamado al 911. La mujer permanece internada mientras la Justicia avanza con las pericias y aguarda el resultado de la autopsia del menor

Horror en Misiones: encontraron muerto a un nene de 8 años e investigan si su madre lo mató y luego intentó quitarse la vida

Buscarán ser los mejores del mundo en sus oficios: quiénes son los cinco argentinos que competirán en Shanghái

Detrás de la clasificación hay historias de esfuerzo, formación y vocación. Dos de los integrantes de la delegación compartieron en Infobae a la Tarde el recorrido que los llevó a representar al país

Buscarán ser los mejores del mundo en sus oficios: quiénes son los cinco argentinos que competirán en Shanghái

Engañó a un chofer de una app con un viaje falso y le robó en pleno recorrido: la cámara del auto terminó delatándolo

Sucedió este sábado en Córdoba. Tras denunciar el robo, el conductor aportó el registro de la secuencia, que resultó determinante para identificar y detener al sospechoso

Engañó a un chofer de una app con un viaje falso y le robó en pleno recorrido: la cámara del auto terminó delatándolo

“Fue predeterminado”: qué dijo la organización del evento donde un grupo de jinetes agredió a unos corredores

El violento episodio ocurrió en el inicio de la carrera conocida como Doble Apolo, en la provincia de Río Negro. Uno de los organizadores señaló que contaban con los permisos y remarcó que el conflicto no es nuevo con los lugareños

“Fue predeterminado”: qué dijo la organización del evento donde un grupo de jinetes agredió a unos corredores

“No quiere salir de la casa”: habló la madre de la nena de 7 años que fue raptada por un adolescente en Misiones

La mujer relató cómo los gritos de su hija alertaron a la familia y permitieron que el padre llegara a tiempo para frustrar el presunto intento de abuso. Además, describió las secuelas emocionales que sufrió la menor tras el episodio

“No quiere salir de la casa”: habló la madre de la nena de 7 años que fue raptada por un adolescente en Misiones

DEPORTES

Con lectura de labios, revelaron qué le dijo Paredes a Scaloni en el segundo tiempo del triunfo ante Suiza

Con lectura de labios, revelaron qué le dijo Paredes a Scaloni en el segundo tiempo del triunfo ante Suiza

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Inglaterra: cuándo decidirá la formación de la selección argentina

Las lágrimas de Franco Armani en su despedida oficial de River Plate: “El sueño más grande de mi vida”

En la previa de la semi del Mundial ante Inglaterra, el Flamengo abrió negociaciones para contratar a un jugador de Argentina

“Increíble”: la emoción Colapinto por su estelar presencia en Goodwood junto a leyendas de la Fórmula 1

TELESHOW

Susana Giménez, lapidaria con la China Suárez: “No tiene carisma y es muy aburrida”

Susana Giménez, lapidaria con la China Suárez: “No tiene carisma y es muy aburrida”

Wanda Nara salió al cruce y negó haber viajado a París sin permiso: “Todo fue avisado”

Bandana canceló shows en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, la gira de nostalgia pop quedó en suspenso

Finalmente, se confirmó el debut como director de Pablo Trapero en Inglaterra

La divertida autocrítica de Wanda Nara en medio de su visita al EuroDisney en París con sus hijos: “Mi otro yo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

La ONU denunció una “purga” de abogados en Nicaragua y alertó sobre el deterioro de la independencia judicial

El Supremo de Brasil prohibió a Flavio Bolsonaro visitar a su padre durante 90 días por violar el arresto domiciliario

Guatemaltecos capturados tras intento de secuestro a una menor salvadoreña

Administración Mulino apunta a buscar una salida técnica al tema de la mina de cobre cerrada en 2023