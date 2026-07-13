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El insólito souvenir que Erling Haaland se llevó del Mundial 2026 tras la eliminación de Noruega: qué es y cuánto vale

Con 7 goles en 5 partidos y la primera clasificación a cuartos de final de la historia, el delantero cerró su participación mundialista con una costosa figura decorativa como recuerdo de Dallas

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Con 7 goles en 5 partidos y la primera clasificación de Noruega a cuartos de final en su historia, Erling Haaland cerró su participación mundialista con una figura decorativa de 750 dólares como recuerdo de Dallas, una compra que se viralizó en redes sociales tras ser difundida por la propia tienda texana donde la adquirió

Erling Haaland se fue del Mundial 2026 con siete goles en cinco partidos, la clasificación de Noruega a cuartos de final por primera vez en la historia y un recuerdo que no pasa desapercibido: una figura decorativa de un mapache con una botella de whisky en la mano que adquirió en una tienda de Dallas, Texas. La pieza, llamada Mapache Whisky, se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que el delantero del Manchester City baje del avión en su país con el particular souvenir en la mano.

El noruego permaneció en Dallas durante parte del torneo, ciudad que recibió varios partidos de la Copa del Mundo. Fue allí donde Erling pasó por Wild Bill’s Western Store —una tienda de ropa vaquera con más de 40 años de trayectoria ubicada en el 311 N. Market St., Suite 101— y eligió llevarse a Noruega ese souvenir como postal del certamen. La imagen del goleador con la figura no tardó en circular entre los aficionados.

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El Mundial 2026 fue, para Haaland, el escenario de una actuación que quedará en los registros del fútbol escandinavo. Con 7 goles en 5 partidos y 14 remates al arco en 465 minutos de juego, el delantero lideró el regreso de su selección a una cita mundialista tras 28 años de ausencia y la condujo hasta una instancia que nunca antes había alcanzado. Dentro de las canchas, el rendimiento del “Androide” fue el hilo conductor de una campaña que terminó en el Hard Rock Stadium de Miami, ante Inglaterra, en la prórroga de los cuartos de final.

La eliminación llegó con un gol anulado por el VAR por una falta previa y con Haaland pidiendo el cambio al minuto 105, agotado por las condiciones de calor y humedad de Miami. El resultado final fue 2-1 y el sueño mundialista de Noruega quedó trunco. Días después, de regreso en su país, el delantero llevaba consigo el Mapache Whisky de Wild Bill’s.

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Qué es y cuánto vale el mapache de Haaland

La figura decorativa, valorada en 750 dólares, representa a un mapache vestido con indumentaria vaquera y con una botella de whisky en la mano
La figura decorativa, valorada en 750 dólares, representa a un mapache vestido con indumentaria vaquera y con una botella de whisky en la mano

La pieza que Erling Haaland eligió como recuerdo del torneo es el Mapache Whisky H-MT-F, una figura decorativa que Wild Bill’s Western Store comercializa a un precio regular de 750 dólares.

Al momento de la publicación de esta nota, el producto figuraba como agotado en la web de la tienda, con la opción de recibir una notificación por correo electrónico cuando estuviera disponible.

Haaland le regaló otros dos mapaches a miembros del staff de la selección
Haaland le regaló otros dos mapaches a miembros del staff de la selección

La descripción del artículo en la tienda lo presenta como una pieza para quien “tiene un don para encontrar el mejor alijo y sabe que un whisky bien añejado siempre merece ser celebrado”, e invita a que “Rickie”, el mapache de la figura, “se una a la festividad”.

El objeto forma parte del catálogo de Wild Bill’s, que ofrece desde botas de cuero artesanales y sombreros con modelado a medida hasta accesorios y regalos de estilo texano.

La promoción de Haaland en la tienda texana

Wild Bill's Western Store difundió la compra del delantero noruego en redes sociales, con lo que la pieza se convirtió en el souvenir mundialista más comentado del torneo
Wild Bill's Western Store difundió la compra del delantero noruego en redes sociales, con lo que la pieza se convirtió en el souvenir mundialista más comentado del torneo

La visita de Erling Haaland a Wild Bill’s Western Store no se limitó al Mapache Whisky. Según la información disponible en el sitio de la tienda, el delantero también pasó por el local durante su estadía en Dallas y se llevó —o al menos se fotografió con— la camiseta “Y’all Can Kiss My Dallas” (en español, “Podéis besar mi Dallas”), uno de los diseños que la tienda describe como “el más original con un poco de actitud tejana”.

Esa camiseta, disponible en negro y en tallas de XS a 3XL a un precio de 24,99 dólares (rebajada desde los 28,99 dólares regulares), ganó proyección internacional después de que Haaland la llevara durante su visita y compartiera fotos con millones de seguidores en Instagram.

La prenda, confeccionada en una mezcla de algodón con corte unisex, figura en el catálogo de Wild Bill’s como “un favorito de los clientes y un clásico de recuerdos de Dallas“.

La tienda, con más de cuatro décadas en el West End de la ciudad, fue la que difundió en redes sociales la compra del Mapache Whisky por parte del delantero noruego, con lo que la figura pasó de ser un artículo de su catálogo a convertirse en el souvenir mundialista más comentado de la edición 2026. Al finalizar el torneo, Haaland declaró con orgullo que lograron “poner a Noruega en el mapa del fútbol”.

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