Las lágrimas de Franco Armani en su despedida oficial de River Plate: “El sueño más grande de mi vida”

Franco Armani se despidió de River Plate después de ocho años y medio, en los que consiguió 10 títulos. Tras la confirmación oficial de su salida del club, el experimentado arquero brindó una breve conferencia en el Monumental para cerrar su vínculo con la institución en la que se asentó como uno de los referentes en las últimas temporadas y no pudo contener la emoción durante su discurso.

“Es un momento muy importante en mi carrera, una era que finaliza acá. Estoy agradecido a todos”, dijo Armani al comenzar una carta que definió como la más difícil de su carrera. Luego, entre lágrimas, leyó: “Después de ocho años y medio inolvidables llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme, no sólo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa”.

PUBLICIDAD

El acto se realizó con la presencia del presidente Stefano Di Carlo, el entrenador Eduardo Coudet y el extitular Rodolfo D’Onofrio. En su ciclo en el club de Núñez, el arquero disputó 366 partidos oficiales, mantuvo la valla invicta en 164 y recibió 287 goles.

El arquero señaló que, entre todos los logros de su etapa en River, uno quedó por encima del resto: la Copa Libertadores de 2018 ganada en la final ante Boca en Madrid. “En estos años tuve el privilegio de vivir momentos que quedarán para siempre en mi corazón. Juntos conquistamos 10 títulos, pero hay uno que ocupará un lugar especial para toda la vida: la Copa Libertadores de 2018, aquella inolvidable final en Madrid (ante Boca), aquella noche quedará en mi alma, pero más allá de los trofeos, me llevo algo más valioso: el cariño, el amor y el respeto que recibí desde el primer día”, expresó.

PUBLICIDAD

Armani dedicó un tramo central de su despedida a los hinchas de River Plate. “Siempre me hicieron sentir querido, valorado y parte de esta familia. Eso no tiene precio. También me llevo cada abrazo en una celebración, cada atajada acompañada por el rugido del Monumental. Cada bandera, cada canción y cada aplauso. Fueron ustedes quienes hicieron que cada partido se sienta jugar en casa. Si alguna vez logré transmitirles la misma pasión con la que defendí este escudo entonces siento que cumplí mi misión”, afirmó.

Armani tenía contrato hasta fin de año, pero resolvió marcharse antes porque entendía que sería complejo pelear por un lugar con Santiago Beltrán, el arquero de 21 años que quedó instalado como su competidor directo. Su próximo destino sería Atlético Nacional de Medellín, club en el que ya dejó una huella antes de su arribo a River.

PUBLICIDAD

“Gracias a los hinchas por hacerme sentir uno más de ustedes. Llevaré ese amor para siempre. Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo en el entrenamiento y en cada partido. Defendiendo a este escudo con el máximo compromiso. River me dio mucho más de lo que alguna vez soñé. Por eso no será una despedida definitiva, ahora emprendo un nuevo reto, cargado de sueños”, alcanzó a decir antes de quebrarse otra vez por la emoción.

En esta misma línea, agregó: “Lo hago con la tranquilidad de saber que dejé hasta la última gota de esfuerzo por estos colores y el corazón lleno de recuerdos imborrables. Una vez que River entra en tu corazón, se queda para siempre. No importa donde me toque estar, siempre alguna parte de mí se va a seguir emocionando cada vez que vea esta camiseta. Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. Gracias por tanto amor, respeto y hacerme sentir uno más de ustedes. Hasta siempre, River, nos volveremos a encontrar”.

PUBLICIDAD

La despedida de Armani también contó con una breve conferencia de prensa en la que respondió preguntas. “Fue una decisión muy difícil por los años que llevo en el club. Por todo lo que viví y me hicieron sentir. Fue una decisión que la pensé muchísimo. Más que nada, basada en seguir compitiendo. Quiero terminar mi carrera jugando. Nunca esperé la posibilidad que me llegó a esta altura de mi carrera. No lo tenía pensado, pero se comunicó Atlético Nacional, que es otro de los equipos en los que pasé mucho tiempo. Cuando pasan esas cosas, se te mueve el piso”, señaló el arquero sobre sus últimos años de carrera y su desvinculación del Millonario.

Respecto a Santiago Beltrán, su sucesor en el arco riverplatense, destacó: “Santi ya sabe lo que significa para mí. Lo tiene muy merecido. Lo único que le puedo decir es constancia, disciplina y sacrificio, que él siempre la tuvo. Por eso está donde está. Ojalá que en diciembre puedan levantar una Copa, todos mis compañeros se merecen lo mejor. Sé el sacrificio que hacen todos los días”.

PUBLICIDAD

Su último partido con la camiseta de River fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana en el estadio Monumental. Volvió al arco por la suspensión de Beltrán, que había sido expulsado frente a Carabobo en Venezuela, y ese encuentro fue además el primero con Eduardo Coudet como entrenador.

El último partido de Armani en el ciclo de Marcelo Gallardo había sido el domingo 22 de febrero, 90 días después de la eliminación ante Racing en los playoffs del Clausura 2025. Ese partido quedó ligado además a un cierre de etapa más amplio. Horas después, ya entrada la noche del lunes en el predio de Ezeiza, el Muñeco presentó su renuncia.

PUBLICIDAD