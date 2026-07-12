Sociedad

La celebración en el Obelisco por la clasificación a semifinales de Argentina: fotos y videos

Banderas, cánticos y caravanas acompañaron la alegría de los hinchas tras la victoria 3-1 sobre Suiza. El Obelisco volvió a ser epicentro, pero la fiesta se replicó en distintos puntos del país

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Miles de personas se reúnen en la avenida 9 de Julio para compartir la alegría del pase a semifinales
Miles de personas se reúnen en la avenida 9 de Julio para compartir la alegría del pase a semifinales

Tras una agónica victoria donde Argentina goleó 3 a 1 a Suiza en Kansas, esta noche el país se desvela festejando la clasisificación de la Selección a las semifinales en el Mundial 2026. Miles de personas se congregaron anoche en las inmediaciones del Obelisco, en el centro de Buenos Aires. La multitud ocupó la Plaza de la República, las veredas y la calzada de la avenida 9 de Julio, donde los hinchas desplegaron banderas y entonaron cánticos durante varias horas.

La escena en el Obelisco se repitió en distintos rincones del país, donde la pasión por la selección logró reunir a jóvenes, familias, padres con niños y adultos mayores en un mismo festejo colectivo. El fervor y la emoción atravesaron generaciones y barrios que tras 120 minutos de partido, coparon las calles.

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Argentina vs Suiza - Obelisco
Cánticos y banderas albicelestes acompañan la celebración multitudinaria en el Obelisco
Argentina vs Suiza - Festejos
Las calles de Buenos Aires se llenaron de banderas

Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos que mostraron abrazos, lágrimas de alegría y gestos de incredulidad ante otra noche histórica para el fútbol argentino. Como ocurrió tras el partido anterior, se vieron banderas flameando desde balcones, caravanas de autos y bocinazos ininterrumpidos hasta bien entrada la madrugada.

Argentina vs Suiza - Festejos
Las personas salieron a festejar a las calles del centro de Buenos Aires tras una noche de triunfo

El festejo comenzó apenas sonó el pitazo final en Kansas City, cuando grupos de fanáticos comenzaron a llegar desde distintos barrios de la ciudad. Poco después, la concentración colmó la zona céntrica y obligó a interrumpir el tránsito en la intersección de avenida Corrientes y avenida 9 de Julio. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a personas saltando, cantando y arrojando papelitos.

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Las calles aledañas al Obelisco se llenan de cánticos y banderas argentinas tras el partido
Las calles aledañas al Obelisco se llenan de cánticos y banderas argentinas tras el partido

Algunos treparon a paradas de colectivos o semáforos para ondear banderas celeste y blancas. La postal incluyó bombos, trompetas, fuegos artificiales, espuma y pura emoción. Según las imágenes compartidas, la alegría se multiplicó en las calles aledañas, donde grupos de amigos bailaron y corearon el nombre de Lionel Messi y de los autores de los goles, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sin embargo, el canto principal fue: “El que no salta es un inglés”.

Los festejos del pase a semifinales en una jornada de euforia colectiva
Los festejos del pase a semifinales en una jornada de euforia colectiva

Los festejos se extendieron hasta la madrugada y la policía porteña dispuso un operativo especial para evitar incidentes y monitoreó el flujo de personas. Hasta el momento, no se registró ningún incidente y la circulación de tránsito en parcial, aunque afecta a las principales avenidas.

Argentina vs Suiza - Obelisco
Los hinchas festejaron y agradecieron de rodillas el triunfo de la Selección argentina

No solo en Buenos Aires se vivió la fiesta. Los hinchas se reunieron en las zonas céntricas de Córdoba como la plaza San Martín y en la avenida Hipólito Yrigoyen. Además, Bahía Blanca, Rosario, Río Gallegos, entre otros también salieron a festejar.

Argentina vs Suiza - Obelisco
Grupos de amigos y familias celebran la victoria de Argentina

A los 9 minutos del partido de la Selección Argentina contra Suiza durante cuartos de finales, Alexis Mac Allister cabezeó tras un córner de Lionel Messi, marcando el primer gol. Sin embargo, el empate de Dan Ndoye en el complemento puso en aprietos al equipo de Lionel Scaloni.

Argentina vs Suiza - Obelisco
Los hinchas colmaron las calles céntricas (Foto: Jaime Olivos)

La expulsión de Breel Embolo, luego de una simulación detectada por el VAR, dejó a Suiza con uno menos y a Argentina con la posibilidad de buscar el triunfo en superioridad numérica, aunque el arquero Gregor Kobel y la falta de precisión en la definición llevaron el encuentro al alargue.

Argentina vs Suiza - Festejos
El Obelisco rodeado de una multitud que celebra el pase de Argentina a semifinales

En el tiempo suplementario, Julián Álvarez rompió la paridad a los 111 minutos con un derechazo esquinado, y sobre el final, Lautaro Martínez aprovechó un rebote para establecer el 3-1 definitivo. Con esta victoria, la selección nacional enfrentará a Inglaterra el miércoles en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, en una semifinal que reaviva la histórica rivalidad entre ambos países.

Argentina jugará la semifinal del Mundial ante Inglaterra el miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, a las 16:00 (hora de Argentina). La ilusión de todo un país vuelve a estar en juego y el equipo buscará, una vez más, escribir otra página inolvidable en la Copa del Mundo.

Argentina vs Suiza - Obelisco
Una hincha con la cara pintada de celeste y blanco en la previa de la semifinal
Argentina vs Suiza - Obelisco
Un auto ploteado con los colores y símbolos de Argentina recorre las calles celebrando la clasificación
Argentina vs Suiza - Festejos
Banderas argentinas cubren la plaza central durante los festejos, en una postal de orgullo y unidad nacional
Argentina vs Suiza - Obelisco
Banderas, bombos y papelitos tiñen de celeste y blanco el corazón de Buenos Aires

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