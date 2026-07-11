Héroes de Malvinas en las aulas: el profesor que convirtió las historias de los veteranos en cuentos para las nuevas generaciones

La tapa del libro, con sus protagonistas, veteranos de guerra

Cuando Jorge Flores era un estudiante de cuarto año en el profesorado de Historia en el Instituto Superior Antonio Sáenz de Lomas de Zamora, las clases de Gustavo Colaprete le cambiaron la vida, especialmente cuando comprendió la tesis de ese profesor de que “Malvinas es la clave interpretativa de la historia argentina”. A Infobae admitió que en su cabeza “hubo una explosión”.

Comprendió que detrás de una persistente campaña de desmalvinización, “había algo más”, y ahí nació todo.

Se informó e investigó y cuando a través de un programa de televisión lo sorprendió la historia de entrega y coraje del sargento Villegas y el soldado Tries, fue el detonante que lo llevó a vincularse con veteranos de guerra, agradecerles lo que habían hecho y comprometerse con toda la problemática que gira en torno al conflicto.

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Jorge Flores, el autor. Es profesor de Historia en diversas instituciones en el conurbano sur

Su libro, original, claro y didáctico fue gestándose casi naturalmente. Todo comenzó cuando a Flores, profesor de historia y empleado en diversos colegios en el partido de Lomas de Zamora lo sorprendió, como a todos los argentinos, la pandemia y el consiguiente encierro y aislamiento. Buscó una alternativa para no perder el vínculo con sus alumnos, que era lo que más extrañaba. En momentos en que no estaban debidamente desarrolladas las plataformas virtuales, vio que estaba acotado a mandar tareas y recibir los trabajos, sin el rico intercambio cara a cara que se genera en el aula.

Empezó a escribir, en versión de cuento, la historia del soldado Julio Rubén Cao, el maestro de escuela que decidió ir a la guerra como voluntario, y que cayó en combate el 10 de junio en Monte Longdon. Luego se animó a contar la increíble relación entre el soldado Esteban Tries y el sargento Manuel Villegas, donde la guerra logró construir un vínculo de amistad inquebrantable, a partir del que el primero le salvara la vida al otro en medio del fragor del combate en las últimas horas del conflicto.

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Julio Rubén Cao era maestro cuando estalló la guerra, y no dudó en anotarse como voluntario. Esta ilustración forma parte del libro

Las devoluciones y reflexiones que recibió de sus alumnos por esos dos textos lo motivaron a seguir escribiendo otras historias, que terminarían compilándose en el libro “Malvinas: La senda del héroe. Pequeños cuentos para grandes historias de la Gesta del Atlántico Sur” (Desiderata Ediciones del Grupo Argentinidad, 2025)

Son nueve historias de episodios protagonizados por veteranos, en relato de de cuentos, para chicos de todas las edades y que además sirven como recurso pedagógico para los docentes para ahondar en el conocimiento de la causa Malvinas.

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Junto a la historia de Cao, que Flores la relaciona con un cóndor y la de Tries y Villegas, a los que describe como “super amigos”, están la del capitán Pedro Giachino, relacionada a un faro, que irradiaba una luz especial y que su ejemplo sirve de guía; Giachino sería el único caído en el operativo de recuperación. La del aviador Pedro Carballo, de célebres ataques a la flota inglesa en el estrecho de San Carlos, donde el autor busca la excusa para explicar el concepto de soberanía; la del sargento comando Mario “Perro” Cisnero, asociado a un ángel guardián; la del teniente Roberto Estévez, caído en Pradera del Ganso el 28 de mayo, personificado en Rob Cid, un personaje de historieta caracterizado como un héroe criollo, argentino y gaucho. En este punto Flores señaló que fue el veterano Juan José Gómez Centurión quien, comparando a su amigo Estévez con el Cid Campeador, le propuso el nombre, y así surgió el de Rob Cid. O la entrañable historia del soldado José Luis Cerezuela, quien no tenía familia y el plan urdido por un suboficial y algunos soldados para que recibiera una carta; o la guerra contada desde la óptica de Vogel, un ovejero alemán, al cuidado del infante de marina José Cruz, que fue uno de los perros que acompañaron a las fuerzas argentinas.

El soldado Tries y el sargento Villegas. Hoy son grandes amigos

Explicó que utilizó el recurso de la alegoría, “Elevar la fantasía es un medio para conocer la realidad en profudidad. Acá sigo a J.R.R. Tolkien, el reconocido escritor, autor de novelas de fantasía. También a grandes maestros que me formaron, tolkenianos, como el argentino Jorge Ferro y el filólogo español Eduardo Segura. Ellos me abrieron el mundo tolkien de manera extraordinaria. Me pareció muy natural unir ambos mundos, para que los chicos puedan aprender las historias y los valores que se cuentan en cada una de las historias”.

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Asimismo, se nutre de las obras del jesuita Leonardo Castellani y, en este caso, de su libro de fábulas “Campera. Bichos y personas”, y cómo a partir de las fábulas se puede comprender el sentido profundo de la realidad.

Cada cuento tiene un valor agregado. Al final de cada historia, hay una suerte de devolución del protagonista de la historia o del familiar del caído, un complemento por demás valedero que reafirma los valores que el autor desea transmitir.

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La obra busca visibilizar, encarnar y mantener vivo el legado de los 649 caídos en Malvinas

La obra consta de dos partes: la primera contiene las nueve historias, con un testimonio en primera persona que ratifica la veracidad de la historia narrada y con un código QR que acerca al lector a recursos audiovisuales disponibles en You Tube para profundizar cada una. En la segunda, presenta orientaciones pedagógicas y didácticas para trabajar Malvinas en el aula a partir de los cuentos, con actividades sugeridas por cuento para primaria y con proyectos transversales y transdisciplinarios, para secundaria y nivel terciario.

Además de su formación como docente de historia, Flores, de 34 años, es vicepresidente de la Asociación Civil Movimiento Jóvenes por Malvinas y docente colaborador de la Asociación Civil Malvinas Educación y Valores conformada por Veteranos de Guerra de Malvinas. Explicó a Infobae que, por lo general, el docente no sabe cómo encarar el tema Malvinas, muchos poseen una visión sesgada, y en los actos alusivos suelen invitar a un veterano, del que desconocen cuál fue su desempeño en la guerra.

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Explicó que “el libro está pensado para aproximarse al conocimiento de la Cuestión Malvinas, especialmente en sus aspectos épicos, éticos y estéticos. La obra busca visibilizar, encarnar y mantener vivo el legado de nuestros 649 héroes caídos en Malvinas, la resiliencia de sus familiares y el ejemplo de nuestros Veteranos de Guerra de Malvinas que tuvieron el coraje de salir de la trinchera para enfrentar la vida, con pleno sentido, resistiendo las dificultades de la desmalvinización y la cotidianeidad, sacando la mejor versión de uno mismo, convirtiendo lo ordinario en extraordinario y teniendo como norte el bien común de la Patria”.

Flores motivó a sus alumnos y los animó a que ellos contasen la gesta del Atlántico Sur a través de una obra de títeres. Ellos elaboraron el guión, realizaron los títeres, la escenografía y se ocuparon además de difundirla. En un video, los chicos cuentan que “Malvinas es la única causa nacional que atraviesa a todos los argentinos”, que es uno de los temas en los que todos estamos de acuerdo, y que “los héroes son los que mantienen en pie la identidad de una comunidad histórica y sus ejemplos nos hacen ser mejores personas”.

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