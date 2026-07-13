Con lectura de labios, revelaron qué le dijo Paredes a Scaloni en el segundo tiempo del triunfo ante Suiza

¿Qué le dijo el DT al cinco? 🤔



¡Scaloni, a pura charla con Paredes durante la pausa de hidratación! pic.twitter.com/any0M4U9lX — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Un video que circuló con fuerza en las redes sociales tras el triunfo de la selección Argentina 3-1 ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 expuso una conversación táctica entre Leandro Paredes y el director técnico Lionel Scaloni durante la pausa de hidratación del segundo tiempo, con el marcador trabado en 1 a 1 y el equipo albiceleste con un hombre de ventaja numérica sobre el terreno de juego del Arrowhead Stadium de Kansas City.

Las imágenes, captadas por las cámaras de la transmisión internacional, muestran a Paredes dirigirse de frente a Scaloni. Un posterior análisis de lectura de labios, difundido en redes sociales, permitió reconstruir el intercambio. “Necesitamos a un central”, le habría dicho el volante de Boca Juniors al entrenador, al advertir que un delantero de Suiza quedaba a la espalda del volante de Boca Juniors y la última línea defensiva requería mayor solidez para preservar el resultado en los minutos finales del tiempo suplementario.

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La respuesta de Scaloni fue inmediata. “Ponemos a otro, ya está”, contestó el DT, y ordenó el ingreso de Nicolás Otamendi al campo de juego. El zaguero experimentado aportó presencia aérea y contención en el área propia, con el objetivo de neutralizar los contragolpes del combinado helvético antes del pitazo final.

Leandro Paredes explicó qué le pidió a Lionel Scaloni en el diálogo que tuvieron en el partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

El ajuste tuvo efecto directo sobre el desarrollo del partido. Con la defensa reorganizada, y mayor presencia ofensiva, Julián Álvarez anotó el 2 a 1 que rompió el empate, y Lautaro Martínez selló el 3 a 1 definitivo sobre el cierre del tiempo extra, resultado que clasificó a Argentina a las semifinales.

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Luego del encuentro, Paredes explicó qué le quiso decir a Scaloni: “Sentía que el delantero de ellos me recibía de espaldas. Si yo me iba con el interno de ellos, entonces trataba de no salir del costado y eso le estaba explicando al entrenador”, contó Leandro en diálogo con ESPN.

El video generó una oleada de reacciones entre los hinchas, quienes valoraron el perfil de liderazgo táctico de Paredes y la disposición de Scaloni para incorporar el diagnóstico de sus jugadores en un momento límite de la competencia. El episodio se inscribe en una dinámica que el cuerpo técnico de la Scaloneta cultivó a lo largo del ciclo: la construcción de un vestuario con voz propia, donde los futbolistas de mayor experiencia tienen interlocución directa con el banco.

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Mundial 2026 - Agentina 3 - Suiza 1

Paredes, de 31 años, acumula más de 60 partidos con la camiseta de Argentina e integró el plantel campeón en Qatar 2022. Su rol en este Mundial trasciende lo estrictamente futbolístico: el mediocampista funciona como un nexo entre el cuerpo técnico y el grupo, y el intercambio con Scaloni en Kansas City fue una muestra de esa función.

El partido ante Suiza no fue sencillo para la Albiceleste. Pese a la expulsión del rival, el 1 a 1 se mantuvo durante buena parte del alargue y el desgaste físico acumulado en el torneo pesaba sobre los jugadores. La modificación solicitada por Paredes e implementada por Scaloni representó el último retoque táctico antes de que Argentina encontrara el camino al gol.

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La clasificación ubica a la selección argentina en las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio desde las 16:00 (hora de nuestro país) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro reactiva una de las rivalidades históricas del Mundial, con antecedentes que van desde 1966 hasta el presente.