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Susana Giménez, lapidaria con la China Suárez: “No tiene carisma y es muy aburrida”

La conductora regresó a Buenos Aires tras alentar a la Selección Argentina y reiteró su rechazo a la actriz como posible protagonista de su biopic

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La conductora regresó a Buenos Aires tras alentar a la Selección Argentina y reiteró su rechazo a la actriz como posible protagonista de su biopic (Video: Primicias Ya/ América TV)

Susana Giménez volvió al país y, en medio de la expectativa por su arribo tras alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026, expuso sin rodeos su postura sobre la posible participación de la China Suárez en la biopic sobre su vida. En diálogo con el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró, la diva descartó de plano a la actriz y expresó críticas que profundizan una polémica de larga data dentro del mundo del espectáculo argentino.

El regreso de Susana Giménez a la Argentina estuvo atravesado por el interés mediático en torno a su serie biográfica. En enero, la conductora ya había descartado públicamente a la China Suárez como posible protagonista de la serie sobre su vida. Ahora, al ser consultada nuevamente, la diva no dudó en reafirmar su postura: “No, no tiene carisma. Es preciosa, pero es muy aburrida”.

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Susana Giménez y China Suárez
"No tiene carisma. Es preciosa, pero es muy aburrida”, se despachó Susana sobre la China Suárez (Instagram)

La incomodidad de Susana ante la insistencia periodística se hizo evidente, aunque no eludió la comparación ni la referencia directa al carácter y la expresividad que, según su visión, debería tener quien la interprete en una ficción. “No creo, porque no tiene carisma”, insistió ante las cámaras, sumando así una nueva capa a la controversia.

El rechazo de Giménez a la elección de la ex Casi Ángeles no es nuevo. A comienzos de año, la conductora había sido consultada en la puerta de su casa de Barrio Parque sobre posibles nombres para la biopic. Allí, descartó a Suárez con un “Nooo, jamás. No, no tiene physique du rôle, yo soy más…”.

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La tensión entre ambas figuras se remonta también a la serie sobre Sandro, donde la China Suárez interpretó a Susana Giménez. En 2018, la conductora expresó su desacuerdo con el resultado: “No me gustó lo que hizo, y se lo dije. Me la encontré en un evento y le dije: ‘no me gustó’. Decía cosas fuera de época, y yo no había empezado ni con la televisión”.

Tres personas posan de noche: una mujer rubia con gafas, una mujer más joven con pañuelo azul y un hombre con camiseta de fútbol argentina
Susana Giménez junto a Sofía Jujuy y Marley en la previa del partido de Argentina con Cabo Verde (Instagram)

En contraste, Susana elogió a hace unos días a Sofía Gala Castiglione como actriz, diferenciando su capacidad interpretativa, en torno a su participación en Moria, la biopic de Netflix sobre Moria Casán en la que se pondrá en la piel de su madre. “Sofía es una actriz genial, que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don”, la elogió la diva.

El arribo de la diva al Aeropuerto de Ezeiza generó revuelo entre la prensa y sus seguidores. Tras su paso por Miami, Susana relató detalles de la travesía: “Estoy feliz, feliz, feliz”, expresó al bajarse del avión. Viajó especialmente para alentar a la Selección Argentina en el partido frente a Cabo Verde por los octavos de final de la Copa del Mundo, encuentro que vivió junto a Marley y las cámaras del ciclo Por el Mundo Mundial.

La China Suárez como Susana en la serie sobre Sandro. “No me gustó lo que hizo. Me la encontré en un evento y se lo dije", había dicho la diva
La China Suárez como Susana en la serie sobre Sandro. “No me gustó lo que hizo. Me la encontré en un evento y se lo dije", había dicho la diva

La experiencia en la tribuna resultó intensa por el clima y la emoción. “Fue increíble porque hacía noventa grados y todos a cada gol nos abrazábamos con gente que no conocíamos. Me mojaban toda”, relató, con humor. Sin embargo, admitió que no pudo ver el partido de Argentina con Suiza en vivo, debido a la falta de Internet en el avión, y lo tuvo que seguir por los anuncios del capitán.

Al abordar la posibilidad de volver a la televisión, la animadora mostró dudas: “Más o menos, porque hice tantos años”. Reconoció que extraña a sus perros y el campo, y que no tiene una decisión tomada sobre su retorno. Hacia el final, expresó su molestia: “Basta, del chismerío, basta. No me pregunten más por gente, no me interesa. Estamos todos con el mundial, me interesa el país”, concluyó.

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