La “wedding planner” acusada de estafa agravada en El Salvador fue detenida

Una novia llora con el rostro cubierto mientras el novio y los invitados observan la puerta cerrada de la iglesia, que no fue alquilada para la boda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema judicial de El Salvador decretó la instrucción formal con detención provisional contra Tránsito Guadalupe M., acusada de estafa agravada en la organización de bodas. La medida fue tomada por el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador por denuncias de al menos 11 víctimas sobre eventos previstos entre 2025 y 2026, según informó Centros Judiciales El Salvador.

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que Tránsito Guadalupe ofrecía sus servicios de planificación de bodas por redes sociales, donde solicitaba anticipos a las parejas interesadas.

Los montos transferidos cubrían el alquiler de salas de recepción, banquetes, discomóvil, florería y otros servicios, como horas de baile y licor de cortesía.

Según el informe oficial recogido por Centros Judiciales El Salvador, en varios casos la imputada no realizó las reservaciones prometidas y, en las bodas que sí se llevaron a cabo, los servicios no correspondieron a lo contratado.

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El perjuicio denunciado por las parejas

El requerimiento fiscal sostiene que el perjuicio económico asciende a USD 19,651 y afectó directamente el patrimonio de las parejas. También se documentaron irregularidades como la ausencia de bebidas, ramos de novia, cristalería, decoración y alimentación.

Una novia llora mientras su prometido la consuela junto a las puertas de una iglesia con cartel de "CLOSED", acompañada por los invitados que esperan con paraguas bajo la lluvia debido a la ausencia de alquiler del lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imputada atribuía esos incumplimientos a supuestos problemas con los proveedores. Centros Judiciales El Salvador señaló además que las promociones adicionales tampoco fueron cumplidas.

La decisión judicial y las denuncias públicas

Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existían indicios suficientes para que el caso avance a la etapa de instrucción y ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe, quien se presenta como organizadora profesional de eventos.

La investigación continuará bajo supervisión judicial mientras se recopila más prueba sobre la magnitud del caso. Al cierre de la nota, un grupo de ciudadanas identificadas como novias recientes manifestaron públicamente su dolor y descontento contra la organizadora señalada. Otras mujeres que relatan experiencias similares dicen sentirse identificadas con el tipo de estafa que sufrieron al planificar sus bodas con sus parejas.

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Modo de procedimiento en casos de estafa

En El Salvador, el delito de estafa está regulado en el Código Penal y castiga a quien obtiene un provecho injusto en perjuicio de otra persona mediante engaño, con penas que van de 2 a 5 años de prisión en su modalidad básica y de 5 a 8 años cuando concurren agravantes.

El juzgado ordenó instrucción formal con detención provisional para Tránsito Guadalupe M. por denuncias de al menos 11 víctimas en San Salvador (Foto Centros Judiciales)

La jurisprudencia de la Sala de lo Penal exige una secuencia para que el hecho sea penal y no una deuda civil: primero debe existir el engaño antes de recibir el dinero, luego el error de la víctima, el acto voluntario de disposición patrimonial y, finalmente, el perjuicio económico.

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La estafa básica, prevista en el artículo 215, aplica cuando el perjuicio económico supera doscientos colones o su equivalente en dólares, según el Código Penal. El texto legal describe el engaño como la simulación de hechos falsos o la deformación de la verdad para obtener el beneficio. Se contempla la estafa agravada con aumento de pena cuando recae sobre artículos de primera necesidad, viviendas o terrenos destinados a construir viviendas, un supuesto asociado a lotificaciones ilegales. También se agrava si se ejecuta con cheques sin fondos, letras de cambio o abuso de firma en blanco.

La pena también sube si se busca el cobro indebido de un seguro o si se utiliza manipulación informática o tecnológica para interferir con el procesamiento de datos.

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