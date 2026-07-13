Imitaron a Erling Haaland durante el Mundial 2026 y se convirtieron en fenómeno viral: quiénes son Julia Grop y Anastasia Kostromitina

Las parodias e imitaciones en redes sociales se viralizaron durante el Mundial con el llamado estilo Haaland como uno de los fenómenos digitales del torneo (Instagram/@nas__kos)

En cada edición de la Copa del Mundo, la atención suele centrarse en los futbolistas y sus actuaciones, pero en el último torneo un fenómeno diferente se viralizó: la viralización de parodias y sketches en redes sociales, impulsados por figuras como Julia Grop y Anastasia Kostromitina, por sus parecidos con el futbolista noruego Erling Haaland.

Las creadoras de contenido aprovecharon la popularidad del certamen para transformar el humor y la imitación en tendencias que cruzaron fronteras y plataformas. Durante la Copa del Mundo, el auge de ambas mostró un fenómeno viral en redes sociales donde la parodia y el humor conquistaron millones de seguidores.

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La historia de Julia Grop, narrada por L’Équipe, comenzó con la comparación reiterada de sus seguidores respecto a su parecido físico con Erling Haaland, estrella de la selección noruega.

Inicialmente, Grop no prestó demasiada atención a esos comentarios, pero decidió grabar un video junto a una publicidad gigante del futbolista para mostrar las diferencias. El contenido alcanzó 19 millones de visualizaciones, estableciendo un récord personal.

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Julia Grop ganó visibilidad por su parecido con Erling Haaland y llevó esa comparación a videos que impulsaron su crecimiento en redes sociales

A partir de ese momento, y motivada por su entorno, Grop experimentó con una parodia de la forma de caminar de Haaland, exagerando los movimientos y gestos del delantero.

El video se viralizó de forma inmediata, acumulando decenas de miles de comentarios y una cifra que, según L’Équipe, llegó primero a 39 millones y ahora roza los 90 millones de vistas. En palabras de la creadora, “intenté reproducir su forma de caminar, sin pretensiones, exagerando un poco los movimientos. Y la gente se volvió completamente loca”.

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El salto a la fama durante el Mundial

La repercusión fue inmediata y tangible fuera del entorno digital. Grop relató a L’Équipe que desconocidos comenzaron a reconocerla en la calle y su familia le enviaba artículos relacionados con sus imitaciones.

La cuenta de Instagram de la creadora sueca pasó de 360.000 seguidores a casi 900.000 durante el Mundial, según datos del mismo medio. La visibilidad alcanzada llevó a que algunos usuarios la llamaran “la hermana de Haaland”, un apodo que ella misma desmintió en reiteradas oportunidades: “Algunos piensan que soy su hermana. Pero no, solo soy una creadora de contenidos”.

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Otra imitadora que se volvió viral

Anastasia Kostromitina también se volvió viral durante el Mundial con parodias de futbolistas y entrenadores que sumaron millones de visualizaciones

El fenómeno no se limitó a la figura de Grop. De manera simultánea, Anastasia Kostromitina ganó notoriedad con contenido viral relacionado con las estrellas del torneo. De origen ucraniano, Kostromitina ganó notoriedad con parodias y sketches en los que imita a futbolistas y entrenadores, sumando millones de visualizaciones y consolidando una base de seguidores internacional.

Su propuesta, aunque distinta en estilo, compartió con Grop la capacidad de captar la atención del público y de los medios, ampliando la tendencia del humor futbolero en el ecosistema digital.

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Ambas influencers explicaron a L’Équipe su preferencia por contenidos espontáneos, evitando producciones excesivamente elaboradas. Grop, por ejemplo, opta por grabar sin maquillaje ni escenografía, remarcando que el público valora la naturalidad.

La presión por mantener el interés se incrementó con el crecimiento de sus audiencias, aunque ambas buscan conservar el estilo de sus publicaciones.

El impacto personal de la exposición

La parodia de la forma de caminar de Haaland disparó la viralización de Julia Grop y uno de sus videos ya roza los 90 millones de vistas (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)

El impacto de estas parodias. La sueca expresó su deseo de conocer en persona a Haaland y grabar un video con él. L’Équipe señaló que, hasta el momento, no hay indicios de que el delantero noruego haya visto el contenido, aunque la expectativa persiste.

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“Nunca había vivido algo así. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona”, afirmó Grop.

Mientras tanto, Anastasia Kostromitina sigue sumando reacciones con cada nueva publicación, consolidando un fenómeno que trasciende el Mundial y que posiciona el humor y la parodia como elementos centrales en la narrativa digital del deporte.

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