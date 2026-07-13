De Paul armó un “ranking a ciegas” de los mejores jugadores de la historia de la Selección y se sorprendió con el quinto lugar

El mediocampista de Inter Miami y la Selección Argentina participó de un challenge con una marca británica y fue posicionando en un ranking a los mejores jugadores que vistieron la albiceleste

Rodrigo De Paul eligió a Lionel Messi como el mejor jugador de la historia de la selección Argentina en un desafío de Blind Ranking grabado para una cadena de artículos deportivos británica. El mediocampista del Inter Miami armó un top 5 de leyendas albicelestes —con Diego Armando Maradona en el segundo puesto, Ángel Di María en el tercero y Sergio Agüero en el cuarto— y sorprendió al revelar quién completaba la lista.

La dinámica del video es simple: una voz en off le dice a De Paul un nombre por vez y él debe asignarle un número del 1 al 5 sin saber qué jugadores vendrán después. El desafío, conocido como Blind Ranking, obliga a tomar decisiones rápido y sin margen para arrepentirse. De Paul está en un Photo Shoot con la camiseta titular celeste y blanca de la selección y mantiene las manos entrelazadas durante toda la secuencia, con un tono distendido.

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El primer jugador que la voz en off pone sobre la mesa es Sergio Kun Agüero. De Paul piensa un instante, mira hacia arriba y responde: “Cuatro”. El ex delantero de Independiente y Manchester City jugó 101 partidos con la Albiceleste en los que convirtió 41 goles y levantó la Copa América de 2021. Después llega Ángel Di María, y el mediocampista sonríe levemente antes de ubicarlo en el tres. El Fideo, pieza clave de la Scaloneta, se calzó la camiseta argentina en 145 oportunidades, anotando 31 goles, entre ellos los de las finales en el Maracaná, Wembley y Lusail. Hasta ahí, los puestos 1 y 2 siguen vacíos.

Cuando le nombran a "Maradona“, De Paul no titubea: “Dos”. La foto de Diego, campeón del mundo en 1986 y subcampeón en 1990, llenó el segundo círculo. Queda un solo lugar libre en lo más alto, y el nombre que cierra esa posibilidad no genera ninguna duda. Al escuchar "Messi“, la sonrisa de De Paul se ensancha de inmediato y responde con total seguridad: “¡Uno!”.

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Rodrigo De Paul, con la camiseta de la Selección Argentina, ubicó a Lionel Messi en el primer lugar de su ranking a ciegas sin titubear (REUTERS/Lee Smith)

La amistad entre ambos trasciende el terreno de juego. En la previa al partido frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, De Paul había hablado de ese vínculo sin rodeos: “Para mí representa un montón ser amigo de Leo. La amistad es una de las cosas más importantes que todos tenemos. Me considero un afortunado de estar ahí y compartir momentos con él más allá de una cancha”, expresó el mediocampista de 32 años en conferencia de prensa en Miami.

Esa misma admiración quedó sellada en el Blind Ranking. Pero la verdadera sorpresa del video llegó con el quinto nombre. Al escuchar "Mascherano“, De Paul soltó una pequeña risa, por lo inesperado del nombre: era el único lugar que le quedaba disponible. “Cinco”, respondió entre risas, y la foto de Javier Mascherano completó la gráfica. El ranking quedó así: 1. Messi, 2. Maradona, 3. Di María, 4. Agüero, 5. Mascherano.

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La reacción de De Paul ante el nombre del ex capitán albiceleste no fue de sorpresa por el jugador en sí, sino por el lugar que le tocó en suerte dentro de una dinámica que no da margen para reubicar a nadie. El video cierra con el ranking completo en pantalla y De Paul con una sonrisa de satisfacción ante el resultado. Vale recordar que Masche fue su entrenador en el Inter Miami.

El contexto en el que llega este material no es menor. De Paul atraviesa semanas de alta intensidad con la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni acaba de clasificar a las semifinales tras vencer 3-1 a Suiza en el Estadio Kansas City —después de igualar 1-1 en los 90 minutos— con goles de Julián Álvarez a los 111 minutos y Lautaro Martínez en los instantes finales. Antes, en los octavos de final, la Albiceleste había protagonizado una remontada ante Egipto por 3-2, con tantos de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández, este último a los tres minutos de la prolongación.

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En la zona mixta del Estadio Mercedes Benz de Atlanta tras ese partido, De Paul había resumido la filosofía del grupo con pocas palabras: “Tenemos un equipazo y tenemos al mejor del mundo, que puso el empate, y creo que todo el equipo lo hizo muy bien”. Y ante la pregunta por lo que más rescataba de esa noche, fue directo: “el corazón, la actitud, cómo enfrentó la adversidad”.

De Paul es el jugador con mayor participación en el ciclo Scaloni y llega al partido de semifinales ante Inglaterra —este miércoles desde las 16:00 hora argentina en Atlanta— con 90 presencias en la Selección a sus espaldas. “Nunca quiero que se termine”, había dicho semanas atrás, cuando se le preguntó cómo vive cada convocatoria.

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