Economía

Renegade Willys 2026: una marca icónica de mundo de los vehículos 4x4 impulsa la protección de especies nativas en la Patagonia

Los Jeep Nature son programas de concientización social que se extienden por todo el país una vez al año. En 2026 fue en Villa Pehuenia, aprendiendo a prevenir los incendios forestales

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Automóvil SUV de color gris estacionado en un camino de ripio junto a una carretera, con montañas nevadas y cielo azul de fondo
El nuevo Jeep Renegade Willys 4x4 fue el vehículo elegido para hacer el tercer Jeep Nature en Villa Pehuenia. (Stellantis Argentina)

Desde la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de haber sido los creadores del famoso Willys MA, que protagonizaron las campañas más exigentes en Europa, Jeep tiene una impronta difícil de igualar.

En ese marco, y a lo largo de más de 80 años, la narrativa de esta marca se construyó sobre la capacidad offroad y la fortaleza de sus modelos, desde los más básicos hasta los más equipados, a los que con el paso del tiempo se les fue sumando confort, tecnología y equipamiento premium para las gamas más altas.

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Pero la esencia del vehículo no cambió y la identidad visual tampoco. Jeep no hace SUV coupé, no rompe su propio molde tipo boxy, de siluetas cuadradas, y cuando lo hizo, en poco tiempo volvió a su ADN.

Jeep Renegade de color gris oscuro conduciendo en un camino nevado. Las ruedas levantan nieve. Hay pinos y cielo oscuro al fondo. La matrícula es AA 464 PA
El Jeep Renegade Willys circulando a más de 2.000 metros de altura, en un bosque de pinos canadienses que invadieron los bosques originarios de araucarias en el Noroeste de Neuquén. (Stellantis Argentina)

El Jeep Renegade es el modelo de entrada a la gama en Sudamérica, y fue el modelo elegido por Stellantis para protagonizar acontecimientos en Argentina bajo la denominación de Jeep Nature, en los que se busca conectar al auto y su destreza, con acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente en distintas zonas de la geografía nacional.

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Hace algunas semanas se realizó un evento de Jeep Nature en Villa Pehuenia, en el noroeste de la provincia de Neuquén, en el que se vinculó la prueba del nuevo Renegade Willys 2026 4x4 con una problemática que día a día crece en la región precordillerana argentina como son los incendios forestales.

“ En Villa Pehuenia y en toda la Patagonia, estamos por los incendios forestales. La cantidad de hectáreas que se queman aumentaron a punto tal que este año está declarada la emergencia en estas provincias. Nuestra forma de contribuir es a través este programa para dar divulgación y crear conciencia”, dijo Martín Fox, brand manager de Jeep Argentina.

Un vehículo todoterreno gris, una carpa azul, una chipeadora verde, un edificio blanco, varias personas, ramas apiladas y nieve sobre el suelo
Todo el combustible vegetal cortado se tritura utilizando un dispositivo que lo convierte en aserrín fino, utilizado por la comunidad para varios propósitos. (Stellantis Argentina)

Para eso, un equipo de 15 vehículos recorrió la región incluso hasta llegar al límite con Chile, para observar las zonas en las que la Araucaria, árbol autóctono de la zona, se ve invadido por el pino canadiense, traído hace más de 50 años como un eventual reemplazo para la tala de la Araucaria, y que generó un desequilibrio en el ecosistema por su mayor propensión al fuego en épocas de sequía o de menor humedad de la tierra como son los meses de verano.

Jeep trabajó con la Fundación Tierras Patagónicas, que se encargó de coordinar una acción posterior a la travesía, que consistían en colaborar con el talado y corte de pinos bajos en las zonas cercanas al casco urbano de la ciudad.

Esta tarea se lleva a cabo en los meses de invierno, coordinadamente con las fuerzas vivas de la ciudad y la provincia de Neuquén, con el objetivo de eliminar todo el “combustible vegetal” que representan, y que se convierten en un potencial foco de propagación del fuego en los meses de calor.

El incendio del Valle de Magdalena, de enero de 2025, fue el más grande de toda la historia en la provincia de Neuquén, y consumió más de 20.000 hectáreas de bosques nativos. El cambio climático, al que se asocian una baja considerable de la humedad de la tierra y una aparición de tormentas eléctricas inéditas en la Patagonia, son los principales causales de los incendios en la actualidad, incluso más allá de los que causan los humanos y sus conductas.

Personas con uniformes y ropa civil despejando arbustos en la vera de un camino de tierra. Nieve en el suelo, cartel de velocidad 40 y árboles
El trabajo de desmalezamiento de pinos es clave para prevenir combustible vegetal en el verano. Se realiza una vez por mes durante el invierno. (Stellantis Argentina)

El desmalezamiento de las plantas bajas, según comentaron las autoridades locales, es la clave para prevenir incendios que se puedan salir de control, incendios que hoy se clasifican como incendios de sexta generación, en los cuales se afectan todo tipo de infraestructura, desde las poblaciones y los bosques, pero también las comunidades originarias.

Anteriormente se había realizado uno en 2024 en Península Valdéz, Chubut, que consistía en ir con los vehículos hasta las playas más lejanas de Puerto Pirámides para hacer un operativo de recolección de plásticos que trae el mar producto de los desechos de la industria pesquera; y otro el año pasado en Esteros del Iberá, Corrientes, buscando contribuir a la recuperación de la fauna autóctona como los ocelotes y el yaguareté.

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