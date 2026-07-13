Honduras: Autoridades evalúan declarar emergencia en Gracias a Dios por fuertes lluvias

Las autoridades evacuaron a 160 familias por las inundaciones en La Mosquitia

El desbordamiento del río Patuca mantiene en emergencia a los municipios de Ahuas, Wampusirpi y Brus Laguna, donde al menos 160 familias fueron evacuadas y entre 200 y 500 familias perdieron parcial o totalmente sus cultivos. Copeco advirtió que, si continúan las lluvias, la situación podría agravar la seguridad alimentaria de la región.

Las lluvias registradas en el departamento de Gracias a Dios provocaron inundaciones en comunidades de La Mosquitia, con daños en viviendas y parcelas agrícolas. El subcomisionado departamental de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Ezequiel Cruz, informó que las comunidades permanecen bajo vigilancia por el aumento del caudal del río.

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Evacuaciones y monitoreo

Como medida preventiva, alrededor de 160 familias fueron trasladadas a sectores más elevados para resguardar sus vidas ante el riesgo de nuevas crecidas.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en las zonas inundadas y no descartan nuevas evacuaciones si las lluvias continúan durante las próximas horas, especialmente en las comunidades más cercanas al cauce del río.

Copeco exhortó a la población que habita en las riberas del Patuca a atender las recomendaciones de los organismos de socorro y movilizarse a lugares seguros para evitar tragedias.

Según el funcionario, en las riberas del Patuca presentan las mayores afectaciones, después de que el nivel del agua aumentó de forma acelerada tras un período de sequía. “La crecida fue repentina. Veníamos de condiciones de sequía y, en cuestión de horas, el río comenzó a salirse de su cauce, inundando viviendas y parcelas agrícolas”, señaló.

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Daños en los cultivos

Más allá de las afectaciones en las viviendas, el mayor impacto de la emergencia se concentra en el sector agrícola.

De acuerdo con los reportes preliminares, entre 200 y 500 familias perdieron parcial o totalmente sus cultivos de arroz, yuca, plátano, maíz y cacao, productos que representan la principal fuente de alimentación e ingresos para las comunidades de la zona.

Las áreas de cultivo permanecen bajo el agua, lo que genera incertidumbre entre los productores, que temen perder la totalidad de sus cosechas si las inundaciones persisten durante varios días.

La destrucción de cultivos en La Mosquitia agrava la seguridad alimentaria y puede derivar en una crisis alimentaria en la región. (Cortesía)

Para muchas familias de La Mosquitia, estas plantaciones constituyen el sustento económico del año, por lo que las pérdidas podrían traducirse en una grave afectación a la economía local y al abastecimiento de alimentos.

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Pedido de ayuda

El subcomisionado de Copeco advirtió que la destrucción de las cosechas podría desencadenar una crisis alimentaria en la región si las condiciones climáticas no mejoran en los próximos días.

Las autoridades municipales de Wampusirpi ya iniciaron el procedimiento para declarar el estado de emergencia, con el objetivo de agilizar la llegada de ayuda humanitaria y gestionar recursos para atender a las familias afectadas. La declaratoria busca facilitar la distribución de alimentos, agua potable, materiales para reparación de viviendas y otros insumos básicos.

Aunque en algunos sectores el nivel del agua ha comenzado a descender lentamente, Copeco mantiene vigilancia sobre el comportamiento del río Patuca porque el volumen de agua podría desplazarse hacia otros municipios.

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Copeco mantiene monitoreo y alerta temprana porque el caudal del río Patuca puede provocar nuevas inundaciones aguas abajo en Ahuas y Brus Laguna.

Cruz explicó que la disminución del caudal en Wampusirpi podría provocar nuevas inundaciones aguas abajo y afectar después a Ahuas y Brus Laguna, donde desemboca el afluente.

Esta situación obliga a mantener activos los sistemas de monitoreo y alerta temprana para informar a las comunidades que podrían verse afectadas por el desplazamiento de la crecida.

Según explicó, las capacidades de respuesta son limitadas por la escasez de combustible para movilizar equipos de emergencia, así como de alimentos, láminas para viviendas y otros insumos indispensables para asistir a las familias damnificadas.

Además, recordó que para este lunes se mantienen pronósticos de nuevas precipitaciones sobre el departamento, por lo que insistió en que la población permanezca atenta a los comunicados oficiales y siga las instrucciones de los organismos de protección civil.

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