Fuertes vientos provocan caída de árboles, daños en viviendas y un deslizamiento en el Caribe de Costa Rica

Las autoridades mantienen valoraciones en las comunidades afectadas y monitorean posibles nuevos incidentes ante la persistencia de los fuertes vientos. Cortesía: CNE

Los fuertes vientos que afectan la provincia de Limón durante las últimas horas provocaron una serie de incidentes en distintos puntos del Caribe costarricense, entre ellos la caída de árboles sobre viviendas, daños en infraestructura y un deslizamiento que interrumpió parcialmente el tránsito en una carretera de Talamanca.

De acuerdo con el reporte oficial de los Comités Municipales de Emergencia (CME), las afectaciones se concentran en los cantones de Talamanca, Limón, Siquirres, Matina y Pococí, donde las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones del tiempo y coordinan la atención de las comunidades impactadas.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en el cantón de Pococí, específicamente en la comunidad de Calle El Tablón de Guápiles, donde varios árboles cedieron debido a la fuerza del viento y cayeron sobre viviendas. Los equipos de emergencia se desplazaron al sitio para inspeccionar las estructuras afectadas, determinar el nivel de los daños y brindar acompañamiento a las familias.

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Una situación similar se presentó en Barrio La Paz de Batán, en el cantón de Matina. En esa comunidad también se reportó la caída de árboles sobre varias casas, lo que obligó a la movilización de los cuerpos de respuesta para retirar los obstáculos y verificar que no existieran personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas o personas heridas como consecuencia de estos incidentes. Sin embargo, las evaluaciones continúan debido a que las condiciones meteorológicas podrían generar nuevas emergencias en las próximas horas.

En el cantón de Talamanca, otro de los eventos atendidos se registró en la localidad de Cocles de Cahuita, donde un deslizamiento de tierra cayó sobre una carretera, afectando el tránsito por el sector. Tras recibir el reporte, el Comité Municipal de Emergencias inició la coordinación con las instituciones responsables para movilizar maquinaria y personal que permita remover el material acumulado y restablecer el paso de manera segura.

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Fuertes vientos en Barra de Parismina en el caribe costarricense. Cortesía: CNE

Las autoridades indicaron que la prioridad es garantizar la seguridad de los conductores y evitar que el deslizamiento represente un riesgo adicional para quienes transitan por la zona, especialmente si las lluvias o los fuertes vientos continúan durante las próximas horas.

Los Comités Municipales de Emergencia de Talamanca, Limón, Siquirres, Matina y Pococí permanecen activos y en comunicación constante con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y las demás instituciones de primera respuesta para atender cualquier nuevo incidente que pueda presentarse.

Como parte del protocolo de atención, los equipos municipales realizan inspecciones en las comunidades afectadas para identificar viviendas con daños estructurales, valorar las necesidades de sus ocupantes y coordinar la entrega de asistencia en caso de que sea requerida.

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Además de las inspecciones, las autoridades mantienen vigilancia sobre sectores donde existe riesgo de caída de árboles, desprendimientos de tierra o afectaciones a la red vial, debido a que los fuertes vientos pueden debilitar estructuras, ramas y postes del tendido eléctrico.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a la información oficial y evitar transitar por zonas donde existan árboles inclinados, cables eléctricos caídos o carreteras con derrumbes, ya que estas condiciones representan un riesgo para la seguridad de las personas.

Los Comités Municipales de Emergencia de cinco cantones de Limón permanecen activos atendiendo las incidencias provocadas por las condiciones meteorológicas. Cortesía: CNE

Entre las principales recomendaciones emitidas se encuentra asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar estacionar vehículos bajo árboles de gran tamaño y reportar de inmediato cualquier situación de emergencia a través de los canales oficiales.

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Mientras continúan las valoraciones en los cinco cantones afectados, los cuerpos de emergencia reiteraron que mantendrán los operativos activos hasta completar la atención de las familias y verificar que no existan nuevos riesgos derivados de las condiciones meteorológicas que afectan al Caribe costarricense.

Las autoridades insistieron en que el monitoreo será permanente y que la coordinación entre los gobiernos locales, la Comisión Nacional de Emergencias y las instituciones de respuesta permitirá actuar de forma oportuna ante cualquier nuevo incidente que pueda registrarse en la provincia de Limón.