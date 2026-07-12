Sociedad

Una persona murió por un infarto y hubo otras 6 emergencias cardíacas en la Ciudad durante Argentina-Suiza

Lo confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). La víctima fatal tenía 51 años y falleció mientras se disputaba el segundo tiempo en Kansas. También hubo incidentes menores durante los festejos

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Dos ambulancias blancas del SAME con luces encendidas estacionadas en una calle de Núñez por la noche. Al fondo, se ven otros vehículos de emergencia y personal
Ambulancias del SAME y personal de emergencia participaron de operativos durante la noche

Argentina vivió una noche de alta tensión durante el partido por los cuartos de final del Mundial ante Suiza y el impacto se tradujo fuera de la cancha: al menos siete personas fueron atendidas por emergencias cardíacas en la Ciudad de Buenos Aires durante el encuentro, con un caso fatal.

El registro oficial detalló que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó intervenciones en distintos puntos de la ciudad entre las 22:41 y la 1:27, una franja horaria que abarcó desde el inicio del encuentro y los momentos decisivos del partido hasta los festejos tras el triunfo.

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El caso más grave se produjo a las 23:44 en Paysandú y avenida Gaona, donde un hombre de 51 años murió. Los equipos de emergencia intentaron maniobras de reanimación sin éxito y “constataron el óbito” en el lugar.

En paralelo, se informaron otras urgencias. A las 22:41, en avenida Rivadavia, un hombre de 45 años fue trasladado al Hospital Piñero tras experimentar dolor de pecho, dificultades para hablar y adormecimiento en un brazo, signos de un evento coronario agudo. Treinta minutos después, en el barrio de Palermo, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia (desmayo repentino) y, aunque se recuperó en el lugar, recibió asistencia de personal médico.

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La presión emocional del partido también incidió en personas mayores. A las 23:43, en Jorge Newbery y Ciudad de la Paz, una mujer de 86 años, con antecedentes cardíacos, fue hallada inconsciente pero respirando, por lo que recibió atención domiciliaria y se recuperó de la lipotimia sin requerir traslado. Ya entrada la madrugada, en la calle Hubac, una mujer de 74 años denunció dolor precordial opresivo y dificultades para respirar, por lo que fue derivada al Hospital Cecilia Grierson.

Dos episodios adicionales se registraron durante la madrugada. A la 1:14, un hombre de 48 años con dolor en el pecho fue trasladado al Hospital Rivadavia y, a la 1:27, en Ulla Ulla y Carlos Perette, una mujer de 38 años con dificultad respiratoria también fue derivada al mismo centro de salud.

El reporte consignó que, de los siete pacientes registrados, cuatro fueron hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

Accidentes e incidentes tras el triunfo

Por otro lado, una ola de incidentes marcó la madrugada del domingo en la Ciudad de Buenos Aires tras el triunfo de la selección argentina frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial. Según el parte oficial de emergencias, al menos trece personas sufrieron lesiones o crisis vinculadas a las aglomeraciones, en episodios que incluyeron golpes, intoxicaciones y lesiones con objetos contundentes.

En el reporte del SAME, se registró un hecho particular: un hombre de 26 años fue trasladado desde Avenida Sarmiento al Hospital Rivadavia por lo que se diagnosticó como “intoxicación con sustancias”, mientras decenas de miles de personas festejaban en la Plaza Seeber, donde se asentó el fan fest porteño.

Entre las situaciones más graves, se destacó el ataque a un hombre en la intersección de la avenida 9 de Julio y avenida Belgrano apenas pasadas las dos de la madrugada. La víctima requirió traslado urgente al Hospital Argerich por un “traumatismo encéfalo craneano con herida cortante” tras recibir un golpe con un martillo. Pocos minutos después, en la zona de avenida Roque Sáenz Peña, otro hombre fue derivado al mismo hospital con el mismo diagnóstico, también por lesiones en la cabeza.

Argentina vs Suiza - Festejos
Miles de personas se congregaron en el Obelisco para celebrar la clasificación argentina a las semifinales del Mundial. Foto: Maxi Luna

A lo largo de la madrugada se informaron además varios traumatismos oculares y contusiones en tórax. A las 4:08, en la calle Cerrito, se atendió a un joven de 17 años con una herida de perdigón en el ojo, pero optó por retirarse por sus propios medios tras recibir una cura inicial. Un segundo paciente, de 26 años, fue derivado al Hospital Argerich por traumatismo de tórax.

Luego, un hombre de 42 años sufrió una herida cortante en el ojo producto de un vidrio, que le provocó hemorragia activa y motivó su traslado de urgencia al Hospital Argerich. Un parte similar se registró en la intersección de avenida Belgrano y avenida 9 de Julio: un hombre de 21 años resultó lesionado en medio de la multitud.

El informe reportó igualmente la atención a policías que cumplían tareas de control del orden en la zona. Tres efectivos —de 27, 28 y 44 años— presentaron escoriaciones varias, aunque ninguno requirió derivación hospitalaria.

Detenidos en Córdoba durante los festejos

Los incidentes se extendieron también a la provincia de Córdoba, donde la celebración por la nueva victoria de la Selección Argentina reunió a alrededor de 20 mil personas en las inmediaciones del Patio Olmos, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad de Córdoba. El despliegue de seguridad, coordinado por la Policía de Córdoba y acompañado por agentes de la Municipalidad de Córdoba, se extendió hasta las 5 de la madrugada de este domingo, con un saldo de seis detenidos por contravenciones.

Vista de calle de noche con dos filas de hombres y mujeres uniformados, chalecos reflectantes naranjas, gorras, un hombre al centro, vehículos y edificios
Desde Policía de Córdoba informaron sobre detenidos durante los festejos, tras la victoria de Argentina ante Suiza por los cuartos del mundial

Según informó el cuerpo policial provincial, el operativo se desarrolló con pocos incidentes, aunque los controles permitieron el decomiso de varias botellas de bebidas alcohólicas, parrillas de venta de comida y gazebos instalados en el espacio público. La presencia policial incluyó efectivos de Guardia de Infantería, unidades de Motocicletas, CAP y equipos especiales, lo que reforzó los patrullajes preventivos en toda la zona céntrica.

Los aprehendidos fueron trasladados a sedes policiales y quedaron a disposición de la justicia, mientras que los elementos decomisados fueron retirados del sector para restablecer el orden público. El evento se realizó de manera mayoritariamente pacífica y no registró incidentes de gravedad ni enfrentamientos, según puntualizó la fuerza cordobesa.

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