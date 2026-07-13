Buscarán ser los mejores del mundo en sus oficios: quiénes son los cinco argentinos que competirán en Shanghái

Cinco estudiantes porteños representarán a la Argentina en el Mundial de Oficios de Shanghái, que reunirá a 1.500 competidores de 90 países

Representar a la Argentina en una competencia mundial suele asociarse con el deporte. Sin embargo, en septiembre, cinco estudiantes porteños tendrán la oportunidad de hacerlo desde otro lugar: demostrar sus conocimientos técnicos en el Mundial de Oficios, que se disputará en Shanghái y reunirá a cerca de 1.500 competidores de 90 países. Dos de ellos, Azul Domingos y Juan Palma, pasaron por Infobae a la Tarde para contar el recorrido que los llevó desde las aulas hasta la máxima cita internacional de formación profesional.

La delegación nacional quedó conformada tras el torneo organizado por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Allí fueron evaluados en cinco especialidades: instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, tecnología del automóvil, construcción en seco y pastelería. Azul Domingos representará al país en pastelería y Juan Palma lo hará en construcción en seco, mientras que Facundo Garmendia competirá en instalaciones eléctricas, Sofía Abigail Alfonso en instalaciones sanitarias y Evando Samuel Amarilla en tecnología del automóvil.

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Durante la entrevista con Manu Jove, ambos coincidieron en que todavía les cuesta dimensionar lo que significa vestir la camiseta argentina en un certamen de estas características. Detrás de esa clasificación, sin embargo, hay años de aprendizaje, esfuerzo y muchas horas de práctica.

La delegación argentina se definió en un torneo de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (Infobae en Vivo)

De la pandemia a representar a la Argentina en pastelería

La historia de Azul Domingos comenzó durante la pandemia. Lo que arrancó como un pasatiempo para entretenerse en casa terminó convirtiéndose en una vocación. Primero fueron tortas para cumpleaños familiares; después llegaron las capacitaciones y, finalmente, la posibilidad de competir por un lugar en la selección argentina.

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“Yo empecé en pandemia, viendo videos en casa y haciendo tortitas para los cumpleaños de mis familiares. Después salimos de la pandemia y mi idea era seguir estudiando. Llegué al Centro de Formación Profesional N.º 12, que nos ayuda en diferentes oficios, en este caso a estudiar pastelería básica”, recordó.

Con el paso del tiempo, sus profesores advirtieron el potencial que tenía y el director del centro le propuso participar en el torneo que definiría a los representantes argentinos. La competencia exigía resolver distintas preparaciones bajo estrictos criterios de tiempo, técnica y presentación. Entre ellas había una torta ópera, tres lemon pies, un alfajor marplatense, un alfajor de autor y distintos petit fours.

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Para destacarse, Azul eligió elaborar un alfajor inspirado en sabores argentinos. “El alfajor de autor que hice fue silvestre al Malbec. Tenía pimienta negra, harina de uva y otras cosas”, explicó. Sin embargo, al pensar qué ingrediente identifica al país frente al resto del mundo, su respuesta fue inmediata: “Principalmente nuestro característico es el dulce de leche. Eso nos representa y todas las combinaciones que podemos hacer”.

Azul Domingos competirá en pastelería y Juan Palma lo hará en construcción en seco, junto con otros tres argentinos en instalaciones eléctricas, sanitarias y tecnología del automóvil (Infobae en Vivo)

Detrás de esa elección también hay una historia familiar. Azul contó que su interés por la gastronomía nació viendo cocinar a sus padres y que con el tiempo descubrió el placer de compartir lo que preparaba con otras personas. “De chiquita miraba a mis papás cocinando y pensaba: ‘Qué lindo es verlos’. Después empecé a hacerlo yo y me gustó cómo ellos me lo transmitían y cómo la gente disfrutaba lo que yo podía ofrecer”, relató.

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Hoy, la clasificación al Mundial de Oficios también alimenta un proyecto personal. “Quiero llegar a todos, que todos puedan probar y conocer lo que hacemos, especialmente afuera. La gastronomía es un mundo y me gustaría conocer nuevas técnicas y nuevas personas”, afirmó. Su sueño, dijo, es poder abrir una pastelería en la Argentina y, algún día, llevar “un pedacito” de esa identidad al exterior.

Las changas, la escuela técnica y el camino hacia Shanghái

La historia de Juan Palma empezó mucho antes de la competencia. A diferencia de Azul, su primer contacto con el oficio fue en las obras del barrio de Barracas, donde desde muy chico comenzó a hacer changas junto a conocidos.

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“En el barrio se hacen changas, que son ir a ayudar a la obra. Arranqué yendo a la casa de un amigo a llenar una losa cuando tenía doce años. Desde entonces no solté más. Iba buscando esas changas y las iba haciendo”, recordó.

Azul Domingos competirá en pastelería y Juan Palma lo hará en construcción en seco, junto con otros tres argentinos en instalaciones eléctricas, sanitarias y tecnología del automóvil (Infobae en Vivo)

Actualmente cursa en la Escuela Técnica N.º 14 y asegura que esa experiencia práctica fue clave para consolidar su vocación. Sin embargo, explicó que la construcción en seco adquirió protagonismo recién este año, cuando empezó a prepararse específicamente para el torneo.

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“En la escuela vimos el tema de Durlock el año pasado, pero muy de reojo. Este año, con la competencia, le dimos más importancia. Fueron dos o tres semanas de entrenamiento, especialmente para la competencia”, explicó.

Durante la evaluación, los jueces no solo calificaban el resultado final de cada trabajo, sino también aspectos como la seguridad, el uso de las herramientas, el orden y la prolijidad. Juan recordó que una de las devoluciones que más lo sorprendió fue sobre su actitud durante la prueba. “Te miden todo: elementos de seguridad, manejo de herramientas, prolijidad y cómo estás en el momento. Me dijeron que estaba demasiado tranquilo, que no parecía nervioso”, contó entre risas.

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Su preparación para el Mundial convive con una rutina exigente. De lunes a viernes asiste a la escuela técnica y los fines de semana trabaja junto a su suegro en distintas obras, una experiencia que combina aprendizaje y responsabilidad familiar.

“Lo hago porque me gusta y también por necesidad en casa. Imaginate que me levanto un domingo a las siete de la mañana para ir a laburar”, señaló. Al pensar en el futuro, aseguró que le gustaría seguir ligado a la construcción, aunque desde otro rol: “Me gustaría manejar obras, no tanto ir a laburar, sino manejar a los muchachos”.

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El Mundial de Oficios de Shanghái será una oportunidad para que la Argentina muestre su formación técnica y profesional frente a potencias como China, Francia y Vietnam (Infobae en Vivo)

El desafío de medirse con los mejores del mundo

El Mundial de Oficios reunirá a cerca de 1.500 participantes de 90 países que competirán en distintas disciplinas técnicas y profesionales. La delegación argentina estará integrada por cinco estudiantes, todos surgidos del certamen organizado por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación porteño, que buscarán medirse con representantes de potencias como China, Francia y Vietnam.

Más allá del nivel de los rivales, tanto Azul como Juan aseguran que el objetivo principal será demostrar el nivel de la formación técnica argentina y aprovechar una experiencia que puede abrirles nuevas oportunidades profesionales.

En los próximos días participarán de las últimas reuniones de preparación antes de emprender el viaje a Shanghái. Juan reconoce que le gustaría compartir ese momento con todos los que lo ayudaron a llegar hasta allí. “Si fuera por mí, viajarían todos conmigo: mi mamá, mis profesores y quienes me entrenaron”, confesó.

La delegación argentina se definió en un torneo de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (Infobae en Vivo)

Azul también entiende que el desafío trasciende lo personal. Representar al país significa llevar consigo una parte de la identidad argentina y demostrar que los oficios también pueden abrir puertas en cualquier parte del mundo. “Hay que seguir peleando porque así somos. Vamos a ganar”, afirmó con convicción.

Juan, fiel a su estilo, resumió la ilusión con una frase tan sencilla como ambiciosa: “Me gustaría ganarle a 89 países”. Esa mezcla de entusiasmo, esfuerzo y orgullo es la que ambos buscarán llevar a Shanghái cuando les toque representar a la Argentina en el escenario más importante del mundo para la formación técnica y profesional.

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