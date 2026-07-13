Crimen y Justicia

Horror en Misiones: encontraron muerto a un nene de 8 años e investigan si su madre lo mató y luego intentó quitarse la vida

El episodio fue descubierto tras un llamado al 911. La mujer permanece internada mientras la Justicia avanza con las pericias y aguarda el resultado de la autopsia del menor

Guardar
Google icon
Horror en Misiones: encontraron muerto a un nene de 8 años e investigan si su madre lo mató
El hecho ocurrió cerca de las 10 en una casa del barrio Nueva Ciudad del Este en Misiones

Un nene de 8 años fue encontrado muerto este lunes por la mañana en una vivienda de la localidad misionera de Santa Ana. Junto a su cuerpo, la Policía halló a su madre con heridas en el cuello y ahora la Justicia investiga si la mujer asesinó al menor y luego intentó quitarse la vida.

El hecho ocurrió cerca de las 10 en una casa del barrio Nueva Ciudad del Este, donde efectivos de la Unidad Regional XIII acudieron tras un llamado al sistema de emergencias 911.

PUBLICIDAD

Al llegar al lugar, los policías constataron que personal del Hospital de Santa Ana ya asistía a la mujer de 30 años. Tras una recorrida por el domicilio, en una de las habitaciones, encontraron sobre una cama el cuerpo sin vida del niño de 8 años.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, la madre del menor estaba semidesvanecida y presentaba lesiones cortantes en la zona del cuello. Tras recibir las primeras atenciones en el hospital local, la mujer fue derivada al Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, en Posadas, donde permanece internada bajo custodia policial.

PUBLICIDAD

Ante el hallazgo, la Policía preservó la escena y dio intervención a la División Policía Científica y al médico policial para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que murió el niño.

En el marco de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que la mujer convivía con sus tres hijos: dos mujeres de 15 y 12 años y el varón de 8. También determinaron que hacía pocos días se había separado de su pareja, luego de atravesar problemas de convivencia.

De acuerdo con las fuentes consultadas, al enterarse de lo ocurrido, el hombre se presentó en la vivienda y declaró ante los investigadores que la separación era reciente. Por el momento, no está señalado como sospechoso en el expediente.

La causa fue calificada bajo la carátula de homicidio seguido de tentativa de suicidio. Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia practicada al cuerpo del menor, las pericias realizadas en la vivienda y la evolución médica de la mujer para reconstruir la mecánica del hecho y determinar qué ocurrió dentro del domicilio.

Temas Relacionados

MisionesFilicidioÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Engañó a un chofer de una app con un viaje falso y le robó en pleno recorrido: la cámara del auto terminó delatándolo

Sucedió este sábado en Córdoba. Tras denunciar el robo, el conductor aportó el registro de la secuencia, que resultó determinante para identificar y detener al sospechoso

Engañó a un chofer de una app con un viaje falso y le robó en pleno recorrido: la cámara del auto terminó delatándolo

“No quiere salir de la casa”: habló la madre de la nena de 7 años que fue raptada por un adolescente en Misiones

La mujer relató cómo los gritos de su hija alertaron a la familia y permitieron que el padre llegara a tiempo para frustrar el presunto intento de abuso. Además, describió las secuelas emocionales que sufrió la menor tras el episodio

“No quiere salir de la casa”: habló la madre de la nena de 7 años que fue raptada por un adolescente en Misiones

Tragedia en Posadas: atropelló y mató a un soldado del Ejército Argentino mientras realizaba Willy con su moto

Ocurrió este domingo a la madrugada. La víctima fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos (27). El conductor, de 18 años, fue detenido casi 10 horas después del siniestro

Tragedia en Posadas: atropelló y mató a un soldado del Ejército Argentino mientras realizaba Willy con su moto

La Justicia de Paraguay condenó a dos años en suspenso al exsenador Edgardo Kueider por la mochila con USD 200 mil

El tribunal que juzga al exparlamentario también falló en contra de Iara Guinsel, exsecretaria y actual pareja de Kueider, a un año y 10 meses. Ambas penas son suspenso

La Justicia de Paraguay condenó a dos años en suspenso al exsenador Edgardo Kueider por la mochila con USD 200 mil

Identificaron al presunto asesino de Matías Ochonga, el joven que fue baleado en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

La Fiscalía de Instrucción de San Francisco libró una orden de captura para Agustín Alexis Guevara, de 25 años y conocido como “Manay”. Sus antecedentes y por qué la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas

Identificaron al presunto asesino de Matías Ochonga, el joven que fue baleado en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

DEPORTES

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Inglaterra: cuándo decidirá la formación de la selección argentina

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Inglaterra: cuándo decidirá la formación de la selección argentina

Las lágrimas de Franco Armani en su despedida oficial de River Plate: “El sueño más grande de mi vida”

En la previa de la semi del Mundial ante Inglaterra, el Flamengo abrió negociaciones para contratar a un jugador de Argentina

“Increíble”: la emoción Colapinto por su estelar presencia en Goodwood junto a leyendas de la Fórmula 1

El tenista argentino Facundo Bagnis recibió un año de suspensión por doping y podrá volver a jugar en octubre

TELESHOW

Susana Giménez, lapidaria con la China Suárez: “No tiene carisma y es muy aburrida”

Susana Giménez, lapidaria con la China Suárez: “No tiene carisma y es muy aburrida”

Wanda Nara salió al cruce y negó haber viajado a París sin permiso: “Todo fue avisado”

Bandana canceló shows en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, la gira de nostalgia pop quedó en suspenso

Finalmente, se confirmó el debut como director de Pablo Trapero en Inglaterra

La divertida autocrítica de Wanda Nara en medio de su visita al EuroDisney en París con sus hijos: “Mi otro yo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

La ONU denunció una “purga” de abogados en Nicaragua y alertó sobre el deterioro de la independencia judicial

El Supremo de Brasil prohibió a Flavio Bolsonaro visitar a su padre durante 90 días por violar el arresto domiciliario

Guatemaltecos capturados tras intento de secuestro a una menor salvadoreña

Administración Mulino apunta a buscar una salida técnica al tema de la mina de cobre cerrada en 2023