Horror en Misiones: encontraron muerto a un nene de 8 años e investigan si su madre lo mató y luego intentó quitarse la vida

El hecho ocurrió cerca de las 10 en una casa del barrio Nueva Ciudad del Este en Misiones

Un nene de 8 años fue encontrado muerto este lunes por la mañana en una vivienda de la localidad misionera de Santa Ana. Junto a su cuerpo, la Policía halló a su madre con heridas en el cuello y ahora la Justicia investiga si la mujer asesinó al menor y luego intentó quitarse la vida.

El hecho ocurrió cerca de las 10 en una casa del barrio Nueva Ciudad del Este, donde efectivos de la Unidad Regional XIII acudieron tras un llamado al sistema de emergencias 911.

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Al llegar al lugar, los policías constataron que personal del Hospital de Santa Ana ya asistía a la mujer de 30 años. Tras una recorrida por el domicilio, en una de las habitaciones, encontraron sobre una cama el cuerpo sin vida del niño de 8 años.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, la madre del menor estaba semidesvanecida y presentaba lesiones cortantes en la zona del cuello. Tras recibir las primeras atenciones en el hospital local, la mujer fue derivada al Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, en Posadas, donde permanece internada bajo custodia policial.

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Ante el hallazgo, la Policía preservó la escena y dio intervención a la División Policía Científica y al médico policial para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que murió el niño.

En el marco de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que la mujer convivía con sus tres hijos: dos mujeres de 15 y 12 años y el varón de 8. También determinaron que hacía pocos días se había separado de su pareja, luego de atravesar problemas de convivencia.

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De acuerdo con las fuentes consultadas, al enterarse de lo ocurrido, el hombre se presentó en la vivienda y declaró ante los investigadores que la separación era reciente. Por el momento, no está señalado como sospechoso en el expediente.

La causa fue calificada bajo la carátula de homicidio seguido de tentativa de suicidio. Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia practicada al cuerpo del menor, las pericias realizadas en la vivienda y la evolución médica de la mujer para reconstruir la mecánica del hecho y determinar qué ocurrió dentro del domicilio.

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