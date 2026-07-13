Escándalo en Río Negro: un grupo de jinetes atacó a corredores durante una competencia

El episodio se concentró en el primer tramo del recorrido después de que los agresores cortaran el paso y quitaran las cintas que demarcaban el circuito. Uno de los participantes contó que lo golpearon con boleadoras y le rompieron la remera (Video: @Hechosanderecho)

Un grupo de jinetes atacó con rebenques a los participantes de una importante competición que se llevó a cabo este domingo en Paso Córdoba, localidad de General Roca. La mayoría recibió golpes y algunos no pudieron completar la carrera. “Me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”, señaló una de las víctimas.

En la grabación que encabeza esta nota quedó registrado el momento en que un participante recibe varios golpes por parte de un hombre montado a caballo. Son 40 segundos de tensión y violencia que quedaron registrados.

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Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a al menos cinco jinetes bloqueando el paso a los atletas, que intentaban esquivarlos para continuar la carrera. En medio de la confusión, algunos corredores pedían que las agresiones cesaran: “No hay necesidad”, se escucha decir a uno de ellos. Los jinetes, lejos de retroceder, respondieron con insultos hacia la organización del evento. “Que venga el organizador, que venga acá el hijo de put* ese”, acusó uno de los agresores. “Vayan a reclamarle a él”, se escucha al final del video.

Las agresiones se desataron en el primer tramo del circuito (Captura de video: @Hechosanderecho)

El incidente ocurrió en el kilómetro 2 del recorrido. “Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más”, escribió el camera runner del evento. Según explicó en un posteo que hizo junto al video, los “lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente”. En el texto, exigió “que la justicia se haga cargo” y pidió: “No a la violencia! La naturaleza es de todos!”.

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El episodio se concentró en la zona del cañadón que conduce a la subida de Colicheo. Allí, según precisó la organización, los agresores retiraron las cintas que demarcaban el circuito y arrojaron piedras contra los atletas que avanzaban por el sector. La acción dejó sin señalización completa el recorrido de 8 kilómetros, lo que desorientó a gran parte de los participantes. De acuerdo con lo recabado por el portal Ríonegro.com, el ganador de esa prueba, fue uno de los primeros en dar su testimonio: “Había una protesta, nos desparramamos y no sabíamos para dónde ir porque no había señalización, pero nos guiamos y pudimos seguir”, relató.

El momento de los golpes a uno de los corredores (Captura de video: @Hechosanderecho)

Uno de los corredores agredidos, contó: “Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía suceder y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera", detalló. “No me pude recuperar, me acalambré todo y en el kilómetro 10 decidí abandonar. Esto no puede pasar. Arruinaron mi carrera; entrenamos todos los días para esto”, concluyó.

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Según supo Infobae de fuentes judiciales, hasta el momento no se realizó una presentación formal, lo que le daría intervención a la Justicia. “Las lesiones leves requieren denuncia”, añadieron. Sin embargo, desde la organización de la Doble Apolo -como se conoce a la competencia-confirmaron, en declaraciones al medio LM Cipolletti, que este lunes harán la denuncia judicial. La acción será conjunta con corredores y funcionarios municipales. “Mañana vamos a la Justicia a denunciar con corredores y funcionarios municipales. Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla”, afirmaron.

Algunos de los participantes abandonaron la carrera

La prueba atlética se realiza desde hace 18 años en la zona y cuenta con las habilitaciones pertinentes incluso del Área Protegida,. Si bien se desconoce si hubo un motivo puntual que desató este feroz encuentro, los organizadores señalaron que no sería la primera vez que les pasa, aunque anteriormente todo quedaba en amenazas y no pasaba a mayores. “Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá.”

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Alejandro Pellegrini, al frente de la organización, expresó su indignación. En su testimonio, informado por el mismo portal sostuvo: “Hubo gente a caballo que le tiró piedras a los corredores. Mañana iremos a la Justicia. Anoche nos amenazaron. Tenemos permiso municipal y de la provincia para realizar la competencia. Teníamos todo organizado para que fuera una fiesta y hoy tenemos chicos enojados porque se perdieron”.

Y agregó: “Tratamos de respetar la naturaleza, a los corredores, a los sponsors y a toda la gente que trabaja. Teníamos personas en el circuito que salieron con miedo. La barda es de todos. Pedimos disculpas a los corredores que fueron agredidos. Tenemos todos los permisos y los pagamos. Intentamos esquivar la zona del conflicto, pero como alambraron tuvimos que modificar el recorrido. Esto no tiene que pasar más”.

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