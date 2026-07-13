Sociedad

Escándalo en Río Negro: un grupo de jinetes atacó a corredores durante una competencia

El episodio se concentró en el primer tramo del recorrido conocido como Doble Apolo. Los agresores cortaron el paso y quitaron las cintas que demarcaban el circuito. Hubo golpes con boleadoras y muchos debieron abandonar la carrera

Guardar
Google icon

El episodio se concentró en el primer tramo del recorrido después de que los agresores cortaran el paso y quitaran las cintas que demarcaban el circuito. Uno de los participantes contó que lo golpearon con boleadoras y le rompieron la remera (Video: @Hechosanderecho)

Un grupo de jinetes atacó con rebenques a los participantes de una importante competición que se llevó a cabo este domingo en Paso Córdoba, localidad de General Roca. La mayoría recibió golpes y algunos no pudieron completar la carrera. “Me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”, señaló una de las víctimas.

En la grabación que encabeza esta nota quedó registrado el momento en que un participante recibe varios golpes por parte de un hombre montado a caballo. Son 40 segundos de tensión y violencia que quedaron registrados.

PUBLICIDAD

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a al menos cinco jinetes bloqueando el paso a los atletas, que intentaban esquivarlos para continuar la carrera. En medio de la confusión, algunos corredores pedían que las agresiones cesaran: “No hay necesidad”, se escucha decir a uno de ellos. Los jinetes, lejos de retroceder, respondieron con insultos hacia la organización del evento. “Que venga el organizador, que venga acá el hijo de put* ese”, acusó uno de los agresores. “Vayan a reclamarle a él”, se escucha al final del video.

Las agresiones se desataron en el primer tramo del circuito (Captura de video: @Hechosanderecho)
Las agresiones se desataron en el primer tramo del circuito (Captura de video: @Hechosanderecho)

El incidente ocurrió en el kilómetro 2 del recorrido. “Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más”, escribió el camera runner del evento. Según explicó en un posteo que hizo junto al video, los “lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente”. En el texto, exigió “que la justicia se haga cargo” y pidió: “No a la violencia! La naturaleza es de todos!”.

PUBLICIDAD

El episodio se concentró en la zona del cañadón que conduce a la subida de Colicheo. Allí, según precisó la organización, los agresores retiraron las cintas que demarcaban el circuito y arrojaron piedras contra los atletas que avanzaban por el sector. La acción dejó sin señalización completa el recorrido de 8 kilómetros, lo que desorientó a gran parte de los participantes. De acuerdo con lo recabado por el portal Ríonegro.com, el ganador de esa prueba, fue uno de los primeros en dar su testimonio: “Había una protesta, nos desparramamos y no sabíamos para dónde ir porque no había señalización, pero nos guiamos y pudimos seguir”, relató.

El momento de los golpes a uno de los corredores (Captura de video: @Hechosanderecho)
El momento de los golpes a uno de los corredores (Captura de video: @Hechosanderecho)

Uno de los corredores agredidos, contó: “Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía suceder y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera", detalló. “No me pude recuperar, me acalambré todo y en el kilómetro 10 decidí abandonar. Esto no puede pasar. Arruinaron mi carrera; entrenamos todos los días para esto”, concluyó.

Según supo Infobae de fuentes judiciales, hasta el momento no se realizó una presentación formal, lo que le daría intervención a la Justicia. “Las lesiones leves requieren denuncia”, añadieron. Sin embargo, desde la organización de la Doble Apolo -como se conoce a la competencia-confirmaron, en declaraciones al medio LM Cipolletti, que este lunes harán la denuncia judicial. La acción será conjunta con corredores y funcionarios municipales. “Mañana vamos a la Justicia a denunciar con corredores y funcionarios municipales. Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla”, afirmaron.

Algunos de los participantes abandonaron la carrera
Algunos de los participantes abandonaron la carrera

La prueba atlética se realiza desde hace 18 años en la zona y cuenta con las habilitaciones pertinentes incluso del Área Protegida,. Si bien se desconoce si hubo un motivo puntual que desató este feroz encuentro, los organizadores señalaron que no sería la primera vez que les pasa, aunque anteriormente todo quedaba en amenazas y no pasaba a mayores. “Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá.”

Alejandro Pellegrini, al frente de la organización, expresó su indignación. En su testimonio, informado por el mismo portal sostuvo: “Hubo gente a caballo que le tiró piedras a los corredores. Mañana iremos a la Justicia. Anoche nos amenazaron. Tenemos permiso municipal y de la provincia para realizar la competencia. Teníamos todo organizado para que fuera una fiesta y hoy tenemos chicos enojados porque se perdieron”.

Y agregó: “Tratamos de respetar la naturaleza, a los corredores, a los sponsors y a toda la gente que trabaja. Teníamos personas en el circuito que salieron con miedo. La barda es de todos. Pedimos disculpas a los corredores que fueron agredidos. Tenemos todos los permisos y los pagamos. Intentamos esquivar la zona del conflicto, pero como alambraron tuvimos que modificar el recorrido. Esto no tiene que pasar más”.

Temas Relacionados

jinetesRío NegroCarreracorredoresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Golpeó con una botella de vidrio a un joven durante los festejos por el triunfo de Argentina y terminó detenido

El hecho ocurrió en la plaza central de la localidad de Avia Terai, provincia de Chaco. La víctima lucha por su vida tras ser derivada a un hospital de mayor complejidad

Golpeó con una botella de vidrio a un joven durante los festejos por el triunfo de Argentina y terminó detenido

Un botellazo, una golpiza y tres detenidos: cómo evoluciona el adolescente atacado en Villa Carlos Paz

El joven de 15 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital de Urgencias de Córdoba. Los médicos evalúan retirarle la asistencia respiratoria mecánica mientras la investigación avanza con tres sospechosos detenidos

Un botellazo, una golpiza y tres detenidos: cómo evoluciona el adolescente atacado en Villa Carlos Paz

La Plata: amenazaron a una jubilada, la redujeron y le vaciaron la cuenta bancaria desde su celular

La mujer de 87 años fue sorprendida en su casa del barrio San Carlos por dos delincuentes que ingresaron tras forzar una persiana. Además, se llevaron un televisor y un caloventor

La Plata: amenazaron a una jubilada, la redujeron y le vaciaron la cuenta bancaria desde su celular

A dos años de la desaparición de Luciana Muñoz, su familia convoca a una movilización para exigir respuestas

La joven fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte. En la causa, que ahora investiga la Justicia Federal, el único imputado es su ex novio, acusado de falso testimonio. Sigue activa una recompensa por $10 millones para quien aporte información que permita dar con su paradero

A dos años de la desaparición de Luciana Muñoz, su familia convoca a una movilización para exigir respuestas

Un incendio, una desaparición y un hombre hallado enterrado en un médano: las incógnitas detrás del crimen de Las Toninas

Aunque la causa suma dos detenidos, la Justicia intenta reconstruir cómo murió Alfredo Carbano, cuál fue el móvil y qué participación tuvo cada uno de los sospechosos

Un incendio, una desaparición y un hombre hallado enterrado en un médano: las incógnitas detrás del crimen de Las Toninas

DEPORTES

Tras el triunfo de Argentina ante Suiza, Dibu Martínez ventiló uno de los pases más importantes del mercado en pleno campo de juego

Tras el triunfo de Argentina ante Suiza, Dibu Martínez ventiló uno de los pases más importantes del mercado en pleno campo de juego

La sugerente frase del presidente de la FIFA cuando le preguntaron si el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones

Independiente Rivadavia eliminó a Tigre en la reanudación de la Copa Argentina: cómo quedó el cuadro y los próximo partidos

Por qué una réplica monumental del balón del Mundial apareció dentro de una icónica escultura Art decó de Manhattan

Las perlitas de la práctica de Argentina tras el pase a la semi del Mundial: nuevas pelotas, charla Dibu-Scaloni y una visita especial

TELESHOW

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

El violento episodio de Martín Salwe cuando quiso entrevistar a Tini Stoessel en el partido de Argentina vs Suiza

Emanuel Ntaka, ex Mambrú, planteó sus dudas sobre la vuelta de Popstars: “¿Sigue siendo atractivo para la juventud?”

El enojo de Nati Jota por los viajes para seguir a la Argentina en el Mundial: “De acá para allá”

El mensaje de Cofla, el actor porno argentino más famoso: “El uso de preservativo es fundamental”

INFOBAE AMÉRICA

Hombre que violó y prendió fuego a una mujer en El Salvador recibe 25 años de cárcel

Hombre que violó y prendió fuego a una mujer en El Salvador recibe 25 años de cárcel

Detrás de la épica aventura de Christopher Nolan en seis países para llevar “La Odisea” a la gran pantalla

Tras una persecución a pie, captura a un presunto integrante de la MS-13 en Guatemala

El insólito escondite: Hallan 83 pastillas de posible cocaína en una blusa en pleno aeropuerto de República Dominicana

En Panamá impulsan norma que prohíba a empleadores exigir respuestas de sus subalternos cuando estén fuera de la jornada laboral