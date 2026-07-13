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El video de la agresión que sufrió una ex Gran Hermano: le tiraron una cañita voladora en la cara y busca justicia

Katia Fenocchio, más conocida como La Tana en el reality, compartió las imágenes del impacto que recibió en Ramos Mejía durante los festejos de la Selección Argentina frente a Suiza. “Fue pura maldad”, se lamentó

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Se difundió el video que muestra cómo Katia La Tana fue agredida con una canita voladora durante los festejos del Mundial 2026 en Ramos Mejía (Video: Instagram)

Katia Fenocchio, conocida como La Tana de Gran Hermano en la temporada de 2025, fue alcanzada por una canita voladora durante los festejos por el pase de la Selección Argentina a semifinales del Mundial 2026, en las calles de Ramos Mejía. La exparticipante del reality compartió el video que registró el momento exacto del impacto: se ve cómo el artefacto de pirotecnia estalla sobre su cabeza mientras estaba asomada por el techo de una limusina, en medio de la multitud que celebraba el triunfo ante Suiza.

Las imágenes del video, que la propia Fenocchio publicó en su cuenta de Instagram y luego fueron replicadas por otros usuarios en las redes sociales, muestran una llamarada que se produce a centímetros de su cabeza, entre el humo y el ruido de la calle repleta de hinchas. La secuencia dura apenas unos segundos, pero alcanza para dimensionar la gravedad del episodio. En el epígrafe de la publicación, La Tana fue contundente: “Esto es maldad pura, fue a propósito. Esto no es joda. Si alguien tiene más info, al privado. Me van llegando cosas, más videos. Voy a llegar más a fondo y hacer lo que corresponde”.

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La exparticipante de Gran Hermano, contó el difícil momento que vivió durante los festejos de Argentina tras su triunfo ante Suiza (X)

Antes de difundir ese registro, la exparticipante del reality había contado lo sucedido a través de sus historias de Instagram, visiblemente alterada. “Me acaban de tirar una cañiita voladora. Fue adrede”, dijo en el primer video que publicó tras el incidente. Luego enfocó la cámara sobre las marcas que el explosivo dejó en su cuerpo: “Miren esta cañita voladora. Me lastimaron todo el dedo y todo el pelo, me lo quemaron”. También reveló un detalle que, según ella, confirma que el lanzamiento no fue accidental: “La canita voladora entró en la limusina de mi amigo. Me lo tiraron a propósito”.

Fenocchio pidió de forma directa la colaboración de quienes estuvieron en la zona durante los festejos. “Fue en Ramos Mejía. Quiero videos porque había gente grabándome y habrán grabado justo cuando los pendejos me tiraron la canita voladora en el pelo”, reclamó. Y advirtió que tiene intenciones de actuar legalmente: “Los encuentro y los voy a denunciar, sin duda”. En otra historia publicada horas después, con una imagen de la multitud de fondo, reafirmó esa postura: “Seguimos recaudando info. Más info al privado. No voy a parar hasta que paguen su merecido”.

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La Tana advirtió que denunciará a quienes la agredieron y pidió información privada para avanzar con acciones legales por el ataque
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La reacción en redes fue inmediata. Jessica Maciel, otra exparticipante del reality show, comentó “Nooo qué mal”, mientras que otro usuario intentó restarle importancia al episodio y recibió una respuesta directa de La Tana: “Gracioso hasta que te pase. Naciste de una planta, capaz”. Los comentarios en la publicación quedaron limitados poco después de su difusión, lo que no impidió que el video se viralizara y generara debate sobre el uso de pirotecnia en los festejos masivos.

Horas después del incidente, La Tana publicó una historia desde su casa, con una selfie frente al espejo con campera rosa, en la que dejó un mensaje que apunta directamente a quienes la agredieron: “La envidia y la maldad ponen fea a la gente. Tengo bastante pruebas y cero dudas”. También agradeció el apoyo recibido: “Gracias a todos los que me tiran la buena y se preocupan por mí”.

El episodio no es el primero en el que la joven enfrenta una situación de riesgo fuera de las pantallas. En agosto del año pasado, Katia protagonizó un accidente en motocicleta que también documentó en tiempo real a través de sus historias: primero con una imagen en el suelo con la palabra “Choqué”, y luego desde la sala de espera de un hospital, donde aguardó para ser atendida. En aquella oportunidad no dio detalles sobre las causas ni sobre la gravedad de las lesiones, aunque la decisión de concurrir a una guardia médica dejó en claro que no minimizó el impacto.

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