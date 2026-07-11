Sociedad

Arreglaban una cloaca y murieron por inhalar gases tóxicos: hay cuatro imputados por homicidio culposo

La tragedia ocurrió en mayo en la provincia de Salta. Los acusados son responsables de la empresa Aguas del Norte, encargada de la tarea de mantenimiento que realizaban las víctimas. Qué determinó la investigación

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Familiares de las víctimas denuncian ausencia de equipos de seguridad y posibles órdenes directas para ingresar a la fosa
Familiares de las víctimas denuncian ausencia de equipos de seguridad y posibles órdenes directas para ingresar a la fosa

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a cuatro integrantes de la empresa Aguas del Norte por homicidio culposo en perjuicio de los dos trabajadores fallecidos a principios de mayo cuando arreglaban una cloaca en Salta. También les adjudicó el delito de lesiones graves respecto del tercer operario que sobrevivió a la tragedia.

El hecho ocurrió en Rivadavia Banda Sur, cuando una cuadrilla realizaba tareas de mantenimiento en el sistema cloacal. De acuerdo con la investigación, los tres operarios descendieron a una boca de registro de unos siete metros de profundidad luego de reemplazar una bomba y advertir una obstrucción persistente en el sistema.

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Sin embargo, los trabajadores ingresaron al espacio confinado sin los elementos de seguridad ni la capacitación exigida por la normativa vigente, lo que provocó que a los pocos minutos los tres resultaran descompensados. En ese contexto, dos fallecieron y el tercero sufrió lesiones graves.

Las autopsias confirmaron que las víctimas murieron por asfixia tóxica. En uno de los casos, los estudios toxicológicos detectaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico capaz de provocar pérdida de conciencia y muerte en pocos segundos dentro de espacios confinados.

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La imputación formulada en las últimas horas alcanzó al jefe Operativo–Supervisor, a quien se le atribuye haber omitido ejercer control y supervisión efectivos sobre la cuadrilla y tolerar prácticas inseguras. También se acusa al coordinador de Higiene y Seguridad y a la responsable del Área de Higiene y Seguridad por no implementar ni controlar los protocolos de trabajo, no garantizar la capacitación específica del personal ni asegurar la provisión de elementos de protección y rescate.

El comunicado oficial que compartió Aguas del Norte a través de sus redes sociales
El comunicado oficial que compartió Aguas del Norte a través de sus redes sociales

El gerente Operativo del Interior Provincial, por su parte, fue imputado por presuntamente haber incumplido sus deberes de organización, dirección y control, al no garantizar la asignación de recursos materiales y de seguridad necesarios.

Las víctimas fueron identificadas como Emanuel Aguirre, de 24 años, y Raúl Torres, padre de cuatro hijos, ambos oriundos de La Unión. El primero murió en el lugar; Torres falleció cerca de las 21:30 durante su traslado al Hospital San Ramón de la Nueva Orán.

“A mi hijo lo obligaron a entrar, le dieron la orden. Vamos a saber quién fue. Él es el primero en entrar y se descompensa. Luego ingresa Raúl Torres para rescatarlo y también muere luego. Después entran otros dos que logran salir, pero Raúl y mi hijo murieron por los gases que despiden las cloacas", relató el padre de Emanuel en una entrevista poco después del hecho.

“Es como una bocacalle, de esas que hay en las esquinas. Por ese espacio metieron a mi hijo, que tenía un cuerpo grandote”, dijo en el lugar donde ocurrió el accidente. Luego apuntó directamente contra la empresa: “Mi hijo y sus compañeros siempre trabajaron sin equipos de seguridad. Si estos trabajadores hubieran estado bien equipados, no tendría que haber muerto ninguno”.

Su reclamo fue directo: “Yo lo único que pido es justicia, que se sepa la verdad. Quiero saber quién le dio la orden de entrar a esa cámara y quién es el responsable de estas dos muertes. A la empresa solo le interesa facturar, no la vida de sus trabajadores”.

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