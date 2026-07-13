Estados Unidos

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

Es la tercera jornada consecutiva en la que Washington lanza una ofensiva contra Teherán. “Estos ataques continuarán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes”, expresó el Comando Central estadounidense en un comunicado

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El Comando Central de EEUU derribó varios drones de Irán en un nuevo ataque contra buques comerciales que transitaban por Ormuz (@CENTCOM)
El Comando Central de EEUU derribó varios drones de Irán en un nuevo ataque contra buques comerciales que transitaban por Ormuz (@CENTCOM)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que inició una nueva ronda de ataques contra Irán, en lo que calificó como la tercera noche consecutiva de operaciones militares ordenadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Hoy a las 4:45 p.m. (hora del Este), el Comando Central de Estados Unidos comenzó a lanzar la tercera noche consecutiva de ataques contra Irán, bajo la dirección del comandante en jefe”, señaló el organismo en un comunicado difundido en sus redes sociales.

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Según el CENTCOM, las acciones militares continuarán con el objetivo de afectar las capacidades ofensivas de las fuerzas iraníes y limitar sus posibilidades de realizar ataques contra objetivos civiles y el tráfico marítimo internacional.

Estos ataques continuarán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte comercial en el estrecho de Ormuz”, afirmó el comando estadounidense.

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Captura de pantalla de un tuit del Comando Central de Estados Unidos que anuncia ataques contra Irán en el Estrecho de Ormuz
Una publicación oficial del Comando Central de Estados Unidos detalla la tercera noche de ataques contra fuerzas iraníes en el Estrecho de Ormuz para degradar su capacidad militar.

El anuncio del CENTCOM se conoció poco después de que Donald Trump advirtiera que su país mantendría la presión militar sobre Irán durante las próximas horas. En una entrevista con el canal conservador Salem News Channel, el mandatario afirmó que Estados Unidos realizaría ataques de gran intensidad contra territorio iraní durante la noche del lunes y la jornada del martes.

Golpearemos a Irán muy fuerte”, aseguró el presidente, al sostener que Teherán no tendrá capacidad de respuesta frente a las acciones estadounidenses.

No hay nada que puedan hacer al respecto. No tienen nada”, afirmó durante la entrevista, en la que también lanzó críticas contra los líderes iraníes al señalar que “no tienen otra cosa que bocas grandes”.

Entretanto, la agencia de noticias semioficial iraní YJC informó que se escucharon dos explosiones en la isla de Kish, ubicada en el golfo Pérsico. El medio no atribuyó los estallidos a una causa específica ni informó de manera inmediata sobre posibles daños o víctimas.

Kish es una isla estratégica situada cerca del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas.

Poco después, la agencia semioficial iraní Mehr informó que también se escucharon explosiones en la isla de Qeshm, ubicada en el sur de Irán, en aguas del golfo Pérsico.

Qeshm y Kish se encuentran en una zona de importancia estratégica por su proximidad al estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave para el comercio energético mundial.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz

Además de la ofensiva aérea, Estados Unidos anunció que retomará este martes las medidas de bloqueo naval sobre el tráfico marítimo vinculado a Irán. Según informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM), la operación se reactivará a las 4:00 p.m. hora del Este (20:00 GMT) por orden del presidente Donald Trump.

El organismo militar indicó que sus fuerzas intervendrán contra embarcaciones que intenten ingresar o salir de puertos y zonas costeras iraníes en incumplimiento de las restricciones establecidas por Washington. Al mismo tiempo, aseguró que permitirá la circulación de aquellos buques que no infrinjan las disposiciones del bloqueo.

“Por instrucción del comandante en jefe, las fuerzas del Comando Central de EE.UU. reanudarán el bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes”, señaló el CENTCOM en su comunicado.

El comando estadounidense pidió a los operadores marítimos mantenerse atentos a las alertas oficiales para navegantes y comunicarse con las fuerzas navales de Estados Unidos cuando transiten por el golfo de Omán y las zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

La medida aumenta la presión sobre una región considerada clave para el comercio energético internacional. Antes del inicio del conflicto, por el estrecho de Ormuz circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, debido a su conexión entre el golfo Pérsico y los mercados internacionales.

El CENTCOM recordó que durante una primera etapa de aplicación del bloqueo, desarrollada entre abril y junio, sus fuerzas desviaron más de 140 embarcaciones, neutralizaron nueve buques que, según Washington, incumplieron las órdenes, y autorizaron el tránsito de más de 50 barcos comerciales que transportaban ayuda humanitaria.

El anuncio del reinicio del bloqueo ocurre en medio de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán. Horas antes, Trump había informado que Washington volvería a implementar la medida y planteó que los barcos protegidos por las fuerzas estadounidenses en la zona deberían pagar una compensación del 20%.

En paralelo, el CENTCOM informó que las fuerzas estadounidenses utilizaron por primera vez en combate drones marítimos durante operaciones contra una instalación iraní. Según el organismo, los dispositivos fueron empleados contra un centro de mantenimiento de submarinos y embarcaciones ubicado en la base naval de Bandar Abbas.

Las autoridades militares estadounidenses también indicaron que durante el fin de semana fueron atacados alrededor de 140 objetivos vinculados a las fuerzas iraníes mediante una combinación de aviones de combate, drones y buques navales.

La escalada se produce después de que Trump diera por terminado el marco de un acuerdo de alto el fuego firmado el 17 de junio, argumentando que continuaban los ataques iraníes contra embarcaciones que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Irán respondió con ataques contra varios países aliados de Estados Unidos en la región, entre ellos Kuwait, Baréin, Qatar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, naciones que cuentan con presencia militar estadounidense.

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