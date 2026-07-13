Jornada financiera: el petróleo saltó 10%, cayeron las acciones argentinas y el riesgo país no pudo perforar los 400 puntos

El petróleo recuperó sus precios más altos desde el 14 de junio.

Las bolsas globales negociaron nuevamente este lunes pendientes de la escalada bélica en torno al estratégico estrecho de Ormuz, con tendencia bajista para los índices, una marcada aversión al riesgo inversor y la notoria disparada de 10% en los precios del petróleo como trasfondo. El crudo Brent superó los USD 80 el barril y recuperó su nivel de precios más alto en un mes mes.

Las acciones argentinas sesionaron con mayoría de pérdidas este lunes, pues solo hubo avances de los títulos ligados a la energía, dado el salto del petróleo. En Wall Street se sucedieron las bajas accionarias, donde el panel tecnológico Nasdaq resignó un 1,6 por ciento.

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Los precios del petróleo se dispararon con mucha fuerza después de que el presidente Trump dijera que Estados Unidos “tomaría el control” del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte, el referente internacional, subieron un 9,8% y cotizaron a USD 83,43 por barril en los contratos para septiembre. El crudo WTI ​​de referencia estadounidense, aumentó un 9,4% y se ubicó en los USD 78,13 para agosto.

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“El panorama geopolítico y financiero de este lunes ha estado marcado por una intensa volatilidad derivada de la crisis en el Estrecho de Ormuz, donde Irán ha declarado un bloqueo al tránsito marítimo tras nuevos enfrentamientos militares con Estados Unidos. En respuesta, el presidente Donald Trump ha reafirmado que el estrecho permanecerá abierto bajo control estadounidense, autoproclamando a Estados Unidos como el ‘guardián’ de la zona y exigiendo un reembolso del 20% sobre la carga transportada por la seguridad brindada”, describió Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

“Esta situación, sumada al bloqueo temporal de las exportaciones de helio por parte de China y la caída de las reservas estratégicas de crudo de Estados Unidos, ha inyectado una fuerte prima de riesgo en los mercados energéticos”, agregó Laura Torres.

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“Los principales índices operaron con marcados retrocesos, arrastrados por una caída en el sector tecnológico, importado de los mercados asiáticos y el recrudecimiento del shock energético tras anunciar el presidente Donald Trump la reinstauración formal del bloqueo naval sobre los tanqueros iraníes”, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Por otro lado, tras el pago de capital e intereses de Bonares y Globales, los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio un mínimo 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió dos enteros para la Argentina, en los 405 puntos básicos.

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“En la plaza local, las cotizaciones absorbieron el clima de cautela internacional, los inversores operaron con prudencia, procesando el impacto contable del pago de USD 2.500 millones en cupones soberanos efectuado por el Tesoro la semana pasada, con las mesas plenamente enfocadas en los datos de inflación que publicarán mañana Argentina y Estados Unidos”, continuó Damián Vlassich.

El BCRA compró USD 280 millones

El monto operado en el segmento de contado de la rueda mayorista sumó este lunes USD 497,9 millones, con un dólar que cedió seis pesos o 0,4%, a $1.482, el precio más bajo desde el 30 de junio.

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“El mercado se mantuvo equilibrado, oscilando entre $1.485 y $1.487. El mínimo intradiario de $1.485 actuó como soporte hasta pasadas las 14:30, desde donde la cotización rebotaba nuevamente hacia $1.487. Sin embargo, en los últimos minutos la oferta terminó imponiéndose, quebró ese piso y llevó al dólar mayorista a cerrar en $1.482″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El tipo de cambio oficial redujo así a solo 27 pesos o 1,9% el ascenso en lo que va de 2026. El Banco Central fijo el techo de sus bandas cambiarias en los $1.822,74, límite que dejó al dólar mayorista a 340,74 pesos o 23% de margen de alza dentro de los objetivos oficiales. Además, se trata la brecha más amplia desde el 18 de junio último.

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El dólar al público cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue exhibió un rebote de 15 pesos o 1,1%, a $1.525 pesos.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra.

En el mercado de dólar futuro predominaron los precios con leve baja en un rango de 0,1% a 0,4%, con un monto operado que no destacó, equivalente a cerca de USD 800 millones en el día. El contrato más negociado, con vencimiento a fin de mes, restó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.493 pesos.

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En futuros, el interés abierto total creció este lunes en USD 109,1 millones, a USD 3.988,1 millones, “muy por encima de los USD 2.790 millones registrados a fines de mayo, cuando el BCRA exhibía su menor posición short en futuros de los últimos 16 meses -último dato oficial-“, recordó Portfolio Personal Inversiones.

”Si asumimos que alrededor del 80% del incremento del interés abierto desde entonces responde a intervención oficial, la posición vendida del BCRA habría aumentado en torno a USD 960 millones”, acotó.

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El BCRA encadenó 125 días operativos con saldo positivo por su intervención en el mercado mayorista: este lunes la entidad sumó USD 280 millones, el mayor nivel en un mes y medio y el quinto más elevado del año, y el total acumulado en 2026 ya sobrepasa los 11.700 millones de dólares.

De acuerdo con datos oficiales, el stock de reservas internacionales brutas cerró en USD 48.205 millones, lo que representa una caída de USD 517 millones en la jornada. Este descenso se explica por la salida de divisas tras el pago de un abultado vencimiento de deuda en moneda extranjera.