Economía

Jornada financiera: el petróleo saltó 10%, cayeron las acciones argentinas y el riesgo país no pudo perforar los 400 puntos

El crudo se disparó a sus máximos en un mes por la renovada escalada militar en Ormuz. Los índices de Wall Street perdieron hasta 1,6% y el S&P Merval cayó 1,4%. El BCRA compró USD 280 millones en la plaza mayorista y dólar bajó a $1.505 en el Banco Nación

Guardar
Google icon
El petróleo recuperó sus precios más altos desde el 14 de junio.
El petróleo recuperó sus precios más altos desde el 14 de junio.

Las bolsas globales negociaron nuevamente este lunes pendientes de la escalada bélica en torno al estratégico estrecho de Ormuz, con tendencia bajista para los índices, una marcada aversión al riesgo inversor y la notoria disparada de 10% en los precios del petróleo como trasfondo. El crudo Brent superó los USD 80 el barril y recuperó su nivel de precios más alto en un mes mes.

Las acciones argentinas sesionaron con mayoría de pérdidas este lunes, pues solo hubo avances de los títulos ligados a la energía, dado el salto del petróleo. En Wall Street se sucedieron las bajas accionarias, donde el panel tecnológico Nasdaq resignó un 1,6 por ciento.

PUBLICIDAD

Los precios del petróleo se dispararon con mucha fuerza después de que el presidente Trump dijera que Estados Unidos “tomaría el control” del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte, el referente internacional, subieron un 9,8% y cotizaron a USD 83,43 por barril en los contratos para septiembre. El crudo WTI ​​de referencia estadounidense, aumentó un 9,4% y se ubicó en los USD 78,13 para agosto.

PUBLICIDAD

“El panorama geopolítico y financiero de este lunes ha estado marcado por una intensa volatilidad derivada de la crisis en el Estrecho de Ormuz, donde Irán ha declarado un bloqueo al tránsito marítimo tras nuevos enfrentamientos militares con Estados Unidos. En respuesta, el presidente Donald Trump ha reafirmado que el estrecho permanecerá abierto bajo control estadounidense, autoproclamando a Estados Unidos como el ‘guardián’ de la zona y exigiendo un reembolso del 20% sobre la carga transportada por la seguridad brindada”, describió Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

“Esta situación, sumada al bloqueo temporal de las exportaciones de helio por parte de China y la caída de las reservas estratégicas de crudo de Estados Unidos, ha inyectado una fuerte prima de riesgo en los mercados energéticos”, agregó Laura Torres.

“Los principales índices operaron con marcados retrocesos, arrastrados por una caída en el sector tecnológico, importado de los mercados asiáticos y el recrudecimiento del shock energético tras anunciar el presidente Donald Trump la reinstauración formal del bloqueo naval sobre los tanqueros iraníes”, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Por otro lado, tras el pago de capital e intereses de Bonares y Globales, los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio un mínimo 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió dos enteros para la Argentina, en los 405 puntos básicos.

“En la plaza local, las cotizaciones absorbieron el clima de cautela internacional, los inversores operaron con prudencia, procesando el impacto contable del pago de USD 2.500 millones en cupones soberanos efectuado por el Tesoro la semana pasada, con las mesas plenamente enfocadas en los datos de inflación que publicarán mañana Argentina y Estados Unidos”, continuó Damián Vlassich.

El BCRA compró USD 280 millones

El monto operado en el segmento de contado de la rueda mayorista sumó este lunes USD 497,9 millones, con un dólar que cedió seis pesos o 0,4%, a $1.482, el precio más bajo desde el 30 de junio.

“El mercado se mantuvo equilibrado, oscilando entre $1.485 y $1.487. El mínimo intradiario de $1.485 actuó como soporte hasta pasadas las 14:30, desde donde la cotización rebotaba nuevamente hacia $1.487. Sin embargo, en los últimos minutos la oferta terminó imponiéndose, quebró ese piso y llevó al dólar mayorista a cerrar en $1.482″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El tipo de cambio oficial redujo así a solo 27 pesos o 1,9% el ascenso en lo que va de 2026. El Banco Central fijo el techo de sus bandas cambiarias en los $1.822,74, límite que dejó al dólar mayorista a 340,74 pesos o 23% de margen de alza dentro de los objetivos oficiales. Además, se trata la brecha más amplia desde el 18 de junio último.

El dólar al público cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue exhibió un rebote de 15 pesos o 1,1%, a $1.525 pesos.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra.

En el mercado de dólar futuro predominaron los precios con leve baja en un rango de 0,1% a 0,4%, con un monto operado que no destacó, equivalente a cerca de USD 800 millones en el día. El contrato más negociado, con vencimiento a fin de mes, restó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.493 pesos.

En futuros, el interés abierto total creció este lunes en USD 109,1 millones, a USD 3.988,1 millones, “muy por encima de los USD 2.790 millones registrados a fines de mayo, cuando el BCRA exhibía su menor posición short en futuros de los últimos 16 meses -último dato oficial-“, recordó Portfolio Personal Inversiones.

”Si asumimos que alrededor del 80% del incremento del interés abierto desde entonces responde a intervención oficial, la posición vendida del BCRA habría aumentado en torno a USD 960 millones”, acotó.

El BCRA encadenó 125 días operativos con saldo positivo por su intervención en el mercado mayorista: este lunes la entidad sumó USD 280 millones, el mayor nivel en un mes y medio y el quinto más elevado del año, y el total acumulado en 2026 ya sobrepasa los 11.700 millones de dólares.

De acuerdo con datos oficiales, el stock de reservas internacionales brutas cerró en USD 48.205 millones, lo que representa una caída de USD 517 millones en la jornada. Este descenso se explica por la salida de divisas tras el pago de un abultado vencimiento de deuda en moneda extranjera.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAWall Streetriesgo país Argentinapetróleo crudoOriente Medioúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La UCA advirtió un cambio en el mercado laboral: cada vez más desocupados terminan en el autoempleo informal

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, analizó en Infobae al Regreso la pérdida de empleo asalariado, el avance de la precarización y la creciente brecha entre los sectores más productivos y los trabajadores informales

La UCA advirtió un cambio en el mercado laboral: cada vez más desocupados terminan en el autoempleo informal

Renegade Willys 2026: una marca icónica de mundo de los vehículos 4x4 impulsa la protección de especies nativas en la Patagonia

Los Jeep Nature son programas de concientización social que se extienden por todo el país una vez al año. En 2026 fue en Villa Pehuenia, aprendiendo a prevenir los incendios forestales

Renegade Willys 2026: una marca icónica de mundo de los vehículos 4x4 impulsa la protección de especies nativas en la Patagonia

El Gobierno girará esta semana el proyecto para desregular el mercado inmobiliario

Según pudo saber Infobae, en las próximas horas se anunciará el envío al Congreso del paquete de iniciativas que diseñó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Qué dice la letra chica

El Gobierno girará esta semana el proyecto para desregular el mercado inmobiliario

La empresa de energía eléctrica de YPF inició los trámites para comenzar a cotizar en Wall Street

Se trata de YPF Luz, quien presento la solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU SEC. Cotizará de manera separada a su empresa madre

La empresa de energía eléctrica de YPF inició los trámites para comenzar a cotizar en Wall Street

Creció la cantidad de locales vacíos en CABA: ya hay casi 300 espacios comerciales sin actividad

El relevamiento bimestral de la CAC registró un alza de 22,3% interanual en las principales arterias porteñas, con los locales en alquiler como los más afectados

Creció la cantidad de locales vacíos en CABA: ya hay casi 300 espacios comerciales sin actividad

DEPORTES

Quién es el árbitro estadounidense que dirigirá a Argentina por la semifinal del Mundial: el antecedente de los Juegos Olímpicos

Quién es el árbitro estadounidense que dirigirá a Argentina por la semifinal del Mundial: el antecedente de los Juegos Olímpicos

Las imágenes del alcalde de Kansas City en el banderazo argentino que causaron furor en las redes sociales

“Se descubrió tarde”: la Federación de Senegal reveló el escándalo alrededor del médico que fue al Mundial con el plantel

La actuación de Messi en el video de la MLS para promocionar el regreso del torneo: las estrellas y celebridades que participan

“Es un chiste”: la historia detrás del paseo de Scaloni y Aimar en bicicleta tras el pase de Argentina a la semi del Mundial

TELESHOW

Las sensuales imágenes de Evangelina Anderson arriba de un yate bajo el sol de Cerdeña

Las sensuales imágenes de Evangelina Anderson arriba de un yate bajo el sol de Cerdeña

El video de Locomotora Oliveras para la Scaloneta que volvió a viralizarse y conmueve a las redes

El video de la agresión que sufrió una ex Gran Hermano: le tiraron una cañita voladora en la cara y busca justicia

Susana Giménez, lapidaria con la China Suárez: “No tiene carisma y es muy aburrida”

Wanda Nara salió al cruce y negó haber viajado a París sin permiso: “Todo fue avisado”

INFOBAE AMÉRICA

Del primer ataque con un dron naval al primer desembarco robótico: cómo evolucionan las operaciones militares sin tripulación

Del primer ataque con un dron naval al primer desembarco robótico: cómo evolucionan las operaciones militares sin tripulación

Estados Unidos se sumó a la alarma internacional por el hackeo de routers: la NSA atribuye los ataques a Rusia

Comisión legislativa avala una garantía por USD 100 millones para ampliar el crédito a las mipymes salvadoreñas

República Dominicana exhibe avances en seguridad fronteriza y apoyo humanitario ante la crisis en Haití

Costa Rica elevó 30.01% el gasto en seguridad entre 2020 y 2024, en medio del alza de los homicidios