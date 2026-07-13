Finalmente, se confirmó el debut como director de Pablo Trapero en Inglaterra

El trailer de "& sons", la película británica de Pablo Trapero

La película “& Sons”, dirigida por Pablo Trapero, dinalmente tendrá su estreno comercial en los cines del Reino Unido el próximo 21 de agosto bajo la distribución de Icon Film Distribution.

Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y su presentación en el BFI London Film Festival, la producción se posiciona entre los lanzamientos internacionales más esperados, según reportes de The Wrap y In The Seats.

PUBLICIDAD

Basada en la novela homónima de David Gilbert y adaptada por la ganadora del Oscar Sarah Polley (“Women Talking”), “& Sons” narra la historia de Andrew, un novelista de renombre que utiliza el seudónimo A.N. Dyer. Convencido de que su muerte es inminente, Andrew decide reunir a sus hijos, con quienes mantiene un vínculo distante.

El poster de la película

La reunión, lejos de buscar reconciliación, se convierte en el escenario para revelar un secreto inesperado que provoca el regreso de su exesposa y expone décadas de resentimientos y celos familiares.

PUBLICIDAD

Pablo Trapero, reconocido internacionalmente por títulos como “El Clan” y galardonado con el León de Plata al Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Venecia, lidera el proyecto junto a los productores Axel Kuschevatzky y Diego Kolankowsky.

Trapero, de 54 años, que ganó el León de Plata a la mejor dirección en el Festival de Venecia en 2015, por la película El clan, explicó a la AFP que “& Sons” recrea un “retrato familiar”.

PUBLICIDAD

“No estamos hablando únicamente, por supuesto, de Andrew (Dyer, el personaje principal) y su familia. También nos da a nosotros, los espectadores, la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias dinámicas y relaciones”, añadió Trapero. “Eso, creo, es una de las mayores fortalezas de & Sons”. Es algo con lo que la gente de todo el mundo puede identificarse", señaló el director argentino.

Kuschevatzky, conocido por su labor en la nominada al Oscar “Argentina, 1985”, y Kolankowsky, ganador de tres premios Tony, colaboran aquí por primera vez en una producción internacional de esta magnitud, tras más de treinta años de trabajo conjunto en proyectos nacionales.

PUBLICIDAD

Pablo Trapero, Diego Kolankowsky, Axel Kuschevatzky, George MacKay y Juliana Wates en el final del rodaje en Londres (se viene un brindis)

El elenco principal de “& Sons” está encabezado por el nominado al Oscar Bill Nighy (“Living”, “About Time”), la nominada al Oscar Imelda Staunton (“The Crown”, “Vera Drake”), el nominado al BAFTA George MacKay (“1917”), el ganador del BAFTA Dominic West (“The Crown”, “The Wire”), Johnny Flynn (“Ripley”) y Noah Jupe (“A Quiet Place”). La dirección de casting estuvo a cargo de Nina Gold, responsable de seleccionar a Nighy para el papel central tras su experiencia en producciones como “Game of Thrones” y “Star Wars”.

Con una duración de 119 minutos, la película combina drama y humor negro para explorar los vínculos familiares, los intentos de reconciliación y la fuerza de las verdades que pueden transformar la vida de una familia. De acuerdo con The Wrap, se trata de “un drama potente y sorprendente, una película que te atrapa cada vez más”. Por su parte, In The Seats subrayó que “el reparto hace maravillas llevando las emociones de sus personajes a la pantalla”.

PUBLICIDAD

La adaptación de Sarah Polley obtuvo el premio al Mejor Guion en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, consolidando su reconocimiento en el circuito de festivales.

La producción, filmada íntegramente en Londres y Oxford, marca la primera colaboración anglo-canadiense para el equipo de Trapero, Kuschevatzky y Kolankowsky. Además, la compañía Infinity Hill —liderada por Kuschevatzky junto a Cindy Teperman y Phin Glynn— encabeza el proyecto, con Kolankowsky como productor ejecutivo a través de DK Group International.

PUBLICIDAD

Foto del fin de rodaje con George MacKay, Noah Jupe, Pablo Trapero, Axel Kuschevatzky y Diego Kolankowsky,

El estreno previsto para el 21 de agosto genera expectativas entre críticos y audiencias, quienes destacan la combinación de un equipo creativo internacional, un elenco de primer nivel y una historia que examina, con crudeza y humor, las complejidades de las relaciones familiares.