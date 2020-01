Un miembro de la banda dijo conocer al que rescató esas fotos -vaya a saber con qué intención- del olvido.“No me voy a meter. Parece que la prensa nos quiere peleados. No puedo hablar de temas de otro y menos si ese otro es Fernando, que no dio casi ninguna nota y mucho menos por algo así”, dijo el ex rufián, que pidió no ser mencionado.