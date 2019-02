–Ella me extorsionó porque quería guita. Después de eso, peleamos fuerte y me denunció. Para colmo, la cana le dijo que yo me estaba escapando a Paraguay con otra mina. Eso es verso. Ella me terminó vendiendo mi departamento de Congreso y se fue a vivir con uno de los policías que la custodiaba a un departamento de Parque Chacabuco que también era mío. Encima puso mi auto a nombre del cana. Hasta me sacó una moto Yamaha. Pero lo peor de todo es que me prohíbe ver a mi hijo. Estoy muy arrepentido de haberla conocido. De que haya entrado en mi vida. Para colmo, le llenó la cabeza a Gastón, mi otro hijo. Todo para ponerlo en mi contra y quedarse con todo. Por eso armó una rosca y grabó a un fiscal, para quedar bien con Gastón, hacer que él estuviese de su lado. Engañó a todos. Hasta dice que es su hijo y yo lo tuve con otra mujer.