Tragedia en un colegio de Córdoba: murió una adolescente de 15 años a quien le cayó un arco de fútbol encima

Personal médico del hospital Viale intentó estabilizar a la víctima, quien ingresó lúcida pero sufrió un paro cardiorrespiratorio

Angelina Espinoza, una estudiante de 15 años del Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) 294 de la ciudad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, murió a causa de las lesiones internas que sufrió cuando un arco de fútbol se desplomó sobre ella en el patio de la escuela. El hecho ocurrió el jueves durante el recreo y el deceso se confirmó pasadas las 2 de la madrugada del viernes.

La adolescente se encontraba jugando en el patio del establecimiento cuando se colgó de la estructura metálica del arco de fútbol. La estructura cedió y cayó sobre ella, golpeándola en su cabeza y su vientre, lo que le provocó un traumatismo cerrado de abdomen con lesiones en el hígado.

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Su padrastro la trasladó en vehículo particular a la clínica Viale de Jesús María ese jueves a las 16. Allí, los médicos le realizaron las revisiones correspondientes y decidieron que quedara internada en terapia intensiva.

El comisario inspector Vivas, de la Departamental Colón, relató a Cadena 3 el cuadro clínico que presentó la joven al llegar al centro médico: “Llegó lúcida, pero luego se descompensa con ese dolor en el abdomen que tenía. Entró en shock room, con un paro cardiorrespiratorio. La estabilizaron e hicieron todos los estudios. Ahí se dieron que tenía un tipo de hemorragia”.

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El funcionario contó que la operaron de urgencia, fue estabilizada y trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde falleció cerca de las 2 de la madrugada. El certificado de defunción consigna como causas un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio.

Personal policial tomó conocimiento del deceso luego de que la menor ingresara al nosocomio con una lesión en la cabeza, según precisó la Policía de Córdoba en un comunicado. La fuerza indicó que se investigan las circunstancias que originaron el hecho. La causa quedó en manos de la fiscalía de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, según informó CBA24N.

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Ante la muerte de la adolescente, el IPEM 294 decretó duelo institucional. La dirección del establecimiento canceló el inicio de las jornadas recreativas y deportivas conocidas como Intertribus y suspendió el dictado de clases para los alumnos del turno tarde, indicó La Voz.

El turno mañana, en cambio, tuvo actividad con ingreso directo a las aulas. Las autoridades escolares permanecieron junto al entorno de la alumna durante todo el proceso y se pusieron a disposición para acompañar las instancias legales correspondientes.

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Un antecedente en Río Cuarto

Un caso similar conmocionó a Río Cuarto, donde una adolescente de 14 años falleció tras descompensarse en el baño escolar

Emilia Ayala, una adolescente de 14 años, murió tras descompensarse en el baño de su colegio, en un hecho que generó profunda conmoción en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

El episodio tuvo lugar días atrás en el Instituto San Francisco de Asís, un establecimiento religioso situado en la calle Garibaldi al 200. La joven, que cursaba el tercer año de la educación secundaria, fue encontrada sin conocimiento en los sanitarios del establecimiento.

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Las autoridades del colegio la trasladaron de manera urgente a un dispensario a pocos metros del lugar. Los médicos que la atendieron realizaron maniobras de reanimación que no lograron revertir la situación, según reportaron medios locales.

Fuentes ligadas a la investigación, a cargo del fiscal Pablo Jávega, confirmaron a Infobae que la autopsia determinó como causa de muerte un ACV hemorrágico. Los estudios complementarios, cuyos resultados podrían tardar alrededor de un mes, aún están pendientes.

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Tras el deceso, el colegio publicó un comunicado en sus redes sociales.

El texto expresó: “Ante esta dolorosa pérdida, y con el fin de acompañar a la familia en su duelo y permitir que compañeros y docentes puedan rendir sus respetos, se dispone la suspensión total de actividades (académicas y administrativas) para los días 4 y 5 de mayo. Las mismas se retomarán en todos los niveles el día 6 de mayo en sus horarios habituales. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus padres, familiares y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso. Atentamente, Paz y Bien”.

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