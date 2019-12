—En la época en que sucedió este hecho (2006), cercana al corralito, la imagen de los bancos estaba muy marcada. No hubo heridos. Y hubo una suerte de picardía, de “Vamos a hacerlo a nuestra manera”, con una forma un poco argentina, en un punto. Lo estoy diciendo con lo bueno y con lo malo, y sin avalar, porque obviamente: uno no avala esto, es un trabajo cinematográfico. Pero hay algo con esto de que no hubo heridos, el cartelito que le dejaron, que hayan pedido fugazzetas para fugarse. Hay pequeños guiños que hicieron una gran simulación. El personaje que interpreta (Guillermo) Francella tiene que estudiar teatro para hacer una simulación y actuar un robo. Hay muchas cosas que hacen que haya empatía con el hecho. Cuando te ponés a trabajar en la historia decís que es un robo completamente cinematográfico, pero si no hubiera pasado, decís: "Che, esto es imposible que pase, es inverosímil”.