EL banco estaba rodeado por 300 policías, pero Sileo era uno de los más importantes. Había sido francotirador categoría Sniper, miembro de fuerzas tácticas y de irrupción, y negociador. Conocía las tres patas de los grupos de elite. Para él era un trabajo: la clave era no involucrarse. Entrar y salir de cada situación con la levedad suficiente como para no intoxicarse. Se sentía capaz de desdoblarse. Mirar cada escenario como si estuviera lejos o viendo un cuadro y no como parte de ese cuadro.