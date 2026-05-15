El presidente Arévalo juramentó a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general de Guatemala

Bernardo Arévalo oficializó la designación de Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general de Guatemala para el período 2026-2030.

Bernardo Arévalo formalizó este viernes la designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general de Guatemala para el período 2026-2030, tras su juramentación en un acto oficial realizado en la sede presidencial, según confirmó el propio mandatario. La asunción de García Luna, programada para este domingo, marca la renovación al frente del Ministerio Público tras completarse una transición iniciada el jueves junto a la fiscal saliente María Consuelo Porras Argueta, quien participó en una reunión técnica con el equipo entrante para establecer los procedimientos que aseguren la continuidad de servicios institucionales, según informó el MP.

La llegada de García Luna genera expectativas sobre el futuro desempeño del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entre el mensaje dirigido por el mandatario a través de redes sociales figura el deseo de que el nuevo fiscal actúe con “claridad, sabiduría y una ética inquebrantable” al servicio del pueblo guatemalteco.

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Designación de García Luna

Arévalo oficializó el nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo jefe del Ministerio Público y titular de la Fiscalía General de Guatemala para el período 2026-2030, el 5 de mayo de 2026. Durante el anuncio, Arévalo afirmó que el nuevo fiscal general tendrá el mandato de garantizar “una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio de la República y de los pueblos que conformamos la nación guatemalteca”. El mandatario recalcó que la prioridad es dejar atrás una historia donde la justicia ha servido como “herramienta de revancha”, agregando: “Es el momento de dejar atrás ese pasado”, según su mensaje a la nación.

Presidencia de Guatemala

La elección de García Luna responde, según el presidente, a “momentos de grandes decisiones” que atraviesa el país. Arévalo explicó que el jefe del Ministerio Público no asumirá el cargo para servir a un presidente, al gobierno de turno ni a intereses políticos particulares o espurios. También expresó su expectativa de que el nuevo titular “cumpla de manera decidida e inquebrantable con este compromiso” a partir de su toma de posesión.

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El mandatario deseó a García Luna que ejerza con “claridad, firmeza y serenidad”, y expresó confianza en que la institución iniciará “una nueva etapa” orientada a lograr “una Guatemala con justicia y prosperidad, una Guatemala como el pueblo exige y merece”.

Consuelo Porras entrega informe final y resalta logros de su administración

Entre tanto, este viernes La fiscal general Consuelo Porras presentó su cuarto y último informe de labores al frente del Ministerio Público de Guatemala, cerrando una etapa de ocho años marcada por la ampliación territorial de la institución y altos porcentajes de resolución de causas. Este 15 de mayo, en un acto oficial, Porras defendió la gestión iniciada en 2018 y resaltó que el 99,88% de los casos en mora recibidos ese año fueron resueltos, además de mencionar la expansión de la cobertura institucional a los 340 municipios guatemaltecos, informe transmitido por canales oficiales del MP de Guatemala.

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Consuelo Porras, junto a su equipo presentó su informe de labores. (fotografía: Ministerio Público de Guatemala)

En el mismo informe, Porras detalló que el Ministerio Público procesó alrededor de 3.694.097 casos entre 2018 y 2026, con una resolución del 98% en ese periodo. Para el último año, el organismo reportó 10.565 sentencias dictadas y 10.660 personas condenadas, producto del trabajo coordinado de fiscalías de distrito, municipales, agencias fiscales y las 34 fiscalías especializadas. Estos datos resumen la gestión que Porras defendió como exitosa pese a las críticas y presiones durante su mandato.

Entre los datos sobresalientes se encuentra el aumento de la presencia institucional, que al inicio de la gestión de Porras solo cubría 64 municipios y actualmente alcanza todo el territorio nacional, con 273 agencias fiscales creadas solo en el primer periodo. En total, el Ministerio Público consolidó más de 600 dependencias operativas bajo su administración, conforme a lo consignado en el informe.

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Durante su discurso, la fiscal general señaló: “Podemos decir, con la frente en alto, deber cumplido por los guatemaltecos”. Reconoció también las dificultades enfrentadas —señalamientos públicos e internas presiones—, pero subrayó: “La legalidad prevaleció” y la institución “no cedió” ante influencias externas, afirmó en su discurso.