La deuda pública aumentó en abril por cobertura para próximos vencimientos, bonos ajustables y diferencias de cambio

Desde enero de 2026, la dinámica de la deuda pública es motivo de seguimiento no sólo por parte del secretario de Finanzas, Federico Furiase, sino analistas y consultores del sector privado por la concentración de vencimientos y baja acumulación de reservas en el BCRA. REUTERS/Irina Dambrauskas

Cada mes, la Secretaría de Finanzas informa operaciones de deuda pública superiores a 40.000 millones de dólares. En abril ascendió a USD 74.200 millones, incluyendo financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones, y un saldo neto que muestra reducción de compromisos con el sector privado no financiero, mientras que sigue creciendo con organismos internacionales, principalmente para financiar obras de infraestructura y cumplir el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde abril de 2025.

No obstante, analistas y consultoras privadas advierten sobre los vencimientos de 2027, estimados en USD 23.000 millones, que generan incertidumbre respecto a la capacidad de pago, pese a que mes a mes la Secretaría de Hacienda informa la sostenibilidad de superávit fiscal financiero que permite acumular depósitos oficiales en el Banco Central de la República Argentina, en pesos y dólares, y obtuvo en abril garantías de organismos internacionales para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

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La cartera que dirige Federico Furiase informó que en abril de 2026 el stock de deuda bruta ascendió a USD 496.676 millones, de los cuales USD 494.141 millones se encuentran en situación de pago normal. Por tipo de legislación, en abril, la deuda en moneda local representó el 47% del total, mientras que el 53% restante correspondió a moneda extranjera.

Durante abril, la Administración Central concretó operaciones por USD 74.200 millones: USD 39.150 millones en financiamiento y capitalizaciones, y USD 35.050 millones en amortizaciones y pagos.

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El incremento neto de USD 4.100 millones se atribuyó al atraso en el desembolso trimestral del FMI por unos USD 1.000 millones y al anticipo en la colocación de bonos para afrontar vencimientos en julio y enero próximos, por más de USD 4.000 millones, en cada caso.

Desde enero de 2026, la dinámica de la deuda pública es motivo de seguimiento para analistas y consultoras económicas debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales en el Banco Central y la capacidad de compra del Tesoro Nacional.

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Composición y evolución de los compromisos

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central aumentó en abril a 59,1%, un punto más que en marzo, según la estimación implícita del BCRA en los agregados monetarios.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI-, destinadas a recapitalizar el Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en 38.967 millones de dólares.

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El saldo del préstamo del FMI aumentó en USD 653 millones, reflejando la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas derivadas del retraso en el desembolso esperado.

Por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en USD 30 millones, ubicándose en 55.552 millones de dólares.

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La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 7.435 millones -que aumentaron en USD 2.529 millones-, totalizó en abril de 2026 USD 489.241, con un incremento de USD 10.318 millones frente a marzo.

Endeudamiento neto en la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 71.383 millones a marzo último. Sin embargo, al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro durante los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales, el stock consolidado en los primeros 29 meses de la presidencia de Javier Milei presentó un crecimiento neto de USD 2.290 millones.

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Este resultado se descompone en un alza de USD 21.635 millones con organismos internacionales y baja de USD 19.345 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada se mantuvo en 59,1% que había alcanzado en noviembre de 2023, tras un pico de 76,3% en diciembre de ese año -por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos-.

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Según los analistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central sigue siendo clave para el desempeño económico de corto plazo. La estrategia oficial prioriza evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a precios o al dólar, mediante la colocación de deuda en moneda nacional para enfrentar vencimientos futuros y consolidar la disciplina fiscal, con el objetivo de reducir el peso de la deuda pública sobre el PBI.

Operaciones recientes y perspectiva fiscal

A mediados de mayo, el Banco Central de la República Argentina puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025, tras la aprobación del directorio sobre el estado contable del año.

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Hacienda informó que los fondos se distribuirán en dos operaciones: $6 billones se destinarán a la constitución de depósitos del Tesoro en el BCRA y $18,4 billones a la recompra de Letras Intransferibles en cartera del organismo, por un valor nominal estimado de USD 21.700 millones. Esta medida permitirá reducir la deuda pública consolidada con el ente monetario a USD 30.600 millones.