Sociedad

Un hombre de 73 años murió aplastado por un portón en una gomería de Almagro

Personal del SAME y Policía de la Ciudad informó que la persona fue encontrada con signos de paro cardiorrespiratorio y recibió asistencia médica. La fiscalía determinó que se practiquen peritajes para esclarecer lo sucedido y se acordonó la zona

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El dueño de una gomería en Almagro falleció luego de que se le cayó un portón encima (TN)

Un hombre de 73 años falleció este jueves tras ser aplastado por el portón de una gomería ubicada en el 3400 de la avenida Córdoba, en el barrio porteño de Almagro.

El accidente ocurrió por la mañana en el interior del local que se encuentra entre las calles Billinghurst y Mario Bravo, de acuerdo con los reportes del SAME, Bomberos de la Ciudad y la Policía de la Ciudad.

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Almagro: se le cayó un portón encima y falleció
Personal del SAME intentó reanimar, sin éxito, al hombre de 73 años que tenía signos de un paro cardiorrespiratorio al arribar el servicio de emergencias

Tras ser rescatada por los bomberos, la víctima fue hallada en paro cardiorrespiratorio; personal médico del SAME le realizó maniobras de reanimación y confirmó el fallecimiento poco después.

La causa es investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 5, dirigida por el doctor César Troncoso, quien dispuso la realización de diversas pericias para establecer cómo se produjo el desprendimiento del portón.

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Imagen de un portón metálico pesado caído, sostenido por gatos hidráulicos azules. Un rescatista con casco rojo y equipo de seguridad se ve al fondo
Un portón de grandes dimensiones sostenido por gatos hidráulicos en el lugar del trágico accidente en Almagro

El área fue acordonada por fuerzas policiales para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos, mientras continúa la recolección de evidencias sobre la mecánica del hecho.

Caseros: dos adolescentes se incrustaron contra un local

Dos jóvenes de 14 años protagonizaron un violento accidente en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, donde perdieron el control de la motocicleta en la que circulaban y se incrustaron en el interior de un local que vende lencería y funciona como centro de estética.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, alrededor de las 16:20, en un local Dusha, ubicado sobre la calle Puan al 3900 y fue captado por cámaras de seguridad. La secuencia muestra cómo la moto, conducida a gran velocidad, impactó contra el frente vidriado del comercio y recorrió varios metros dentro del local.

Una moto se incrusto en un local de Caseros

“Nos pasó algo que jamás imaginamos vivir. Una moto chocó contra la entrada de nuestro local y dejó todo destruido. Ver el lugar por el que trabajamos tanto así, fue devastador”, escribieron las dueñas del comercio en Instagram.

“Detrás de este local hay años de esfuerzo, sacrificio y sueños. Muchos nos conocen y saben cuánto amor le ponemos a nuestro trabajo todos los días. Decidí compartir el video porque necesito que se vea lo que pasó. Gracias a todos los que están compartiendo, apoyando y mandando mensajes. De corazón”, agregaron.

Las menores provocaron graves daños materiales en el mostrador, los muebles y las estanterías. Ninguna de las dos adolescentes -de acuerdo con lo que se ve- llevaba casco en el momento del choque. “Venían a mucha velocidad y ni siquiera sabían apagar la moto”, declaró al canal TN una de las dueñas del comercio.

moto se incrusto en un local de casero
El momento del accidente en un local de Caseros

Vecinos del barrio se acercaron al lugar y asistieron a las menores hasta la llegada del SAME y efectivos de la policía local. Ambas jóvenes se encontraban conscientes y no presentaron heridas de gravedad, aunque sufrieron golpes producto del impacto. Según la dueña, la adolescente que iba como acompañante se fue del lugar y desapareció, mientras que la que conducía la moto sufrió cortes y se lastimó el tabique.

El mayor daño fue para el comercio, que resultó con la vidriera destruida y pérdidas materiales considerables. La investigación del caso quedó a cargo de la fiscalía de turno. “Arrancaron de cuajo el marco de la ventana”, graficó la dueña.

Las dueñas del local relataron que poco después del accidente, el padre de la menor que manejaba la moto se acercó hasta el local y ofreció disculpas. Sin embargo, la incertidumbre en las propietarias por el futuro del negocio les genera preocupación.

Primer plano de una mano con uñas acrílicas decoradas con patrones y la palabra 'Baby', anillos y un tatuaje de ojo en el dorso. Fondo de pared con grafitis
La dueña del local en Caseros posteó luego del accidente

Según dijeron, es muy poco lo que saben sobre quién se va a hacer cargo de los daños materiales y hasta creen que serán ellas las que deberán costear los arreglos. “Por ahora una sola persona nos dijo más o menos que esto costaría 800 mil pesos, solamente los materiales, sin la colocación”, adelantó.

No sabemos si van a pagar algo, si van a pagar lo que rompieron, porque encima está todo muy caro. Y el trabajo está muy bajo”, lamentaron.

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