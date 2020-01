“A Marito lo respeto, pero no le caigo bien. Se enojó por lo de mi esposa, porque se enteró del plan antes de que lo ejecutáramos”, dice De la Torre. Otro apuntado por Vitette fue Sebastián García Bolster. “Nunca hubo química entre los dos. No me respetaba porque decía que yo no era del palo”, dice Bolster. Zalloechevarría dice: “Es muy difícil que volvamos a vernos”. Vitette prefiere no hablar y “mirar para adelante”. Al parecer los roces son por cuestiones personales y no porque alguien se quedó con dinero de más o joyas. Otro misterio es si la banda pensaba volver a cometer otro robo de haber salido airosa. Pero eso no tiene, ni tendrá, respuesta. Ninguno de los del elenco estable volvió a robar. Y Vitette hasta dijo que se arrepintió de haber formado equipo con ellos.