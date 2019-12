-No sé por qué. Vivo momentos de paz. Así como mucho me odian, otros me quieren. Con Andrés Calamaro, el poeta, me escribo con mucho respeto. Y a Víctor Hugo Morales le estaré agradecido toda mi vida porque no es fácil apoyar e impulsar a un ex convicto. Y con el prólogo que hizo levantó mucha polvareda y me encanta eso. Pero él se expresó, dijo lo que él quiso decir y, de esa manera, darle prestigio a mi opera prima. Con Francella, un grande, hablé dos veces y ojalá haya un encuentro, un almuerzo de pescados.