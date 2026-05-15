Run Tour avianca 2026 en Bogotá: fechas, precios, categorías y todo lo que debe saber para participar

Más de 8.000 corredores participarán en las distancias de 10K y 15K en el evento deportivo más destacado de Bogotá. (avianca)

La pasión por correr regresa a las calles de Bogotá con el anuncio del Run Tour avianca 2026, que celebrará su edición número 13 el próximo 4 de octubre en la Plazoleta de Alfiles, ubicada sobre la calle 26.

La organización confirmó la incorporación de una categoría de 15 kilómetros, sumándose al tradicional recorrido de 10 kilómetros y ampliando el desafío para los aficionados al atletismo.

Para la edición de 2026, más de 8.000 corredores participarán en las modalidades de 10K y 15K. El evento se enmarca en la plataforma de deporte de avianca, “Creemos en lo extraordinario”, una iniciativa que impulsa el movimiento como motor para inspirar, conectar personas y generar cambios positivos en comunidades y territorios.

El Run Tour avianca 2026 regresará a las calles de Bogotá el 4 de octubre, celebrando su décima tercera edición desde la Plazoleta de Alfiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donación de millas: deporte con propósito social

Uno de los diferenciales de la carrera es la posibilidad de que cada participante transforme su esfuerzo deportivo en ayuda concreta para comunidades vulnerables. Según Felipe Andrés Gómez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de avianca, “el Run Tour es una carrera distinta a todas las demás, pues demuestra que cuando el deporte tiene propósito, el impacto es real”.

Cada corredor recibirá 325 millas Lifemiles que podrá donar al Banco de Millas de avianca, convirtiendo su recorrido en brigadas médicas, acceso a agua potable, bienestar animal y conservación de ecosistemas en los territorios donde opera la aerolínea.

En 2025, el Banco de Millas benefició a más de 44.000 personas en 37 territorios de Colombia y América Latina, gracias a la donación de más de 16 millones de millas aportadas por avianca, Lifemiles y sus socios. Esta cifra evidencia que la carrera no solo promueve el deporte, sino que se consolida como una plataforma de impacto social y ambiental.

En la edición 2025, el Banco de Millas ayudó a más de 44.000 personas en 37 territorios de Colombia y América Latina mediante donaciones colaborativas. (avianca)

Incentivos para quienes mejoren sus marcas

La organización anunció que quienes hayan participado en el Run Tour avianca en 2023, 2024 o 2025 y superen sus tiempos personales podrán acceder a millas adicionales.

El sistema tomará como referencia el mejor tiempo registrado en cualquiera de las tres últimas ediciones, siempre y cuando el participante haya completado la carrera. Las millas extra se asignarán de la siguiente manera: quienes mejoren su tiempo hasta en un 5% recibirán 100 millas, entre el 5% y el 10% obtendrán 200 millas, y quienes superen el 10% recibirán 325 millas adicionales.

Durante el proceso de inscripción, cada corredor podrá consultar el margen necesario para acceder a estos incentivos y decidir si desea activarlos.

Los corredores que superen sus marcas personales de ediciones anteriores podrán acceder a millas adicionales según el porcentaje de mejora en su tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inscripciones, costos y entrega de kits

Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio web. El valor de la inscripción individual en línea será de $130.000, mientras que la inscripción grupal o empresarial, para equipos de más de diez personas, tendrá un costo de $125.000 por participante.

La entrega de kits se realizará en la Expo Run Tour avianca, el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026 en Compensar Avenida 68 #49A-47, Gran Auditorio, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., con parqueaderos limitados.

La edición 2026 confirma que el Run Tour avianca se consolida como un movimiento que fusiona deporte, sostenibilidad, solidaridad e inclusión social, donde cada paso representa una oportunidad de aportar al bienestar colectivo.