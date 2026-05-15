Honduras

La Santa Sede designa a Patricio Larrosa como nuevo obispo en Honduras

La Santa Sede anunció el nombramiento de monseñor Patricio Larrosa Martos como nuevo obispo de la Diócesis de Danlí, en una decisión tomada por el Papa León XIV y dada a conocer este 15 de mayo de 2026, destacando la amplia trayectoria pastoral y humanitaria del sacerdote español en Honduras

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Monseñor Larrosa desarrolla más de 30 años de misión pastoral en Honduras.(FOTO: Fundación ACOES)
Monseñor Larrosa desarrolla más de 30 años de misión pastoral en Honduras.(FOTO: Fundación ACOES)

El Vaticano anunció oficialmente el nombramiento de monseñor Patricio Larrosa Martos como nuevo obispo de la Diócesis de Danlí, en Honduras, decisión tomada por el Papa León XIV y divulgada este 15 de mayo de 2026 por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El nombramiento fue confirmado durante la solemnidad de San Torcuato, patrono de Guadix, España, diócesis de donde es originario el sacerdote que durante más de tres décadas ha desarrollado una extensa labor pastoral y social en territorio hondureño.

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Hasta ahora, monseñor Larrosa se desempeñaba como vicario general de la Arquidiócesis Metropolitana de Tegucigalpa, cargo que ejercía desde 2023.

El nuevo obispo de Danlí es reconocido por su labor educativa y social. (FOTO: RTVE)
El nuevo obispo de Danlí es reconocido por su labor educativa y social. (FOTO: RTVE)

Su figura es ampliamente reconocida en Honduras por su cercanía con comunidades vulnerables y por el impulso de proyectos educativos y sociales.

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Nacido el 21 de enero de 1960 en Huéneja, España, Patricio Larrosa realizó estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor San Torcuato de Guadix y posteriormente en la Facultad de Teología de Granada.

Fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 1985 e inició su ministerio pastoral en parroquias de la diócesis española de Guadix.

Sin embargo, gran parte de su vida sacerdotal la desarrolló en Honduras, país al que llegó en 1992 como sacerdote Fidei Donum.

Desde entonces trabajó en distintas parroquias de Tegucigalpa y lideró iniciativas enfocadas en educación, asistencia social y acompañamiento pastoral.

La Santa Sede confirmó el nombramiento este 15 de mayo de 2026. (FOTO: Proceso Digital)
La Santa Sede confirmó el nombramiento este 15 de mayo de 2026. (FOTO: Proceso Digital)

Entre sus principales aportes destaca la fundación de ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo), organización que brinda oportunidades educativas a miles de niños y jóvenes de escasos recursos.

Actualmente, el proyecto beneficia a más de diez mil estudiantes y cuenta con apoyo de voluntarios nacionales e internacionales.

La labor de monseñor Larrosa trascendió el ámbito religioso y fue reconocida internacionalmente.

En 2020 recibió el Premio de Derechos Humanos Rey de España, otorgado por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares, en reconocimiento a su trabajo humanitario y educativo.

El sacerdote español recibió en 2020 el Premio Rey de España de Derechos Humanos. (FOTO: Fundación Nous Cims)
El sacerdote español recibió en 2020 el Premio Rey de España de Derechos Humanos. (FOTO: Fundación Nous Cims)

La Diócesis de Danlí fue creada en 2017 por el Papa Francisco y se ubica en el departamento de El Paraíso, al suroriente de Honduras. La jurisdicción eclesiástica atiende a una población superior a los 500 mil habitantes y está conformada por 11 parroquias.

Con este nombramiento, monseñor Larrosa se convertirá en el segundo obispo de la joven diócesis, sucediendo en el cargo a monseñor José Antonio Canales.

Tras conocerse la noticia, la diócesis española de Guadix expresó públicamente su alegría y orgullo por el nombramiento de uno de sus sacerdotes para asumir la misión episcopal en Honduras.

La designación también generó reacciones positivas entre feligreses hondureños y miembros de organizaciones sociales vinculadas al trabajo pastoral de Larrosa, quienes destacaron su compromiso con las comunidades más necesitadas y su cercanía con la población.

Además, la Arquidiócesis de Tegucigalpa publicó una carta oficial de felicitación tras el nombramiento episcopal de Patricio Larrosa Martos, destacando su trayectoria pastoral y servicio dentro de la Iglesia hondureña.

En el documento, firmado por el arzobispo de Tegucigalpa, monseñor José Vicente Nácher, y el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, se resalta la “fidelidad, cercanía y espíritu pastoral” con el que Larrosa ejerció su labor como vicario general de la arquidiócesis.

Larrosa se desempeñaba como vicario general de Tegucigalpa. (FOTO: Suyapa Medios)
Larrosa se desempeñaba como vicario general de Tegucigalpa. (FOTO: Suyapa Medios)

Asimismo, elevaron oraciones para que el nuevo obispo de Danlí desempeñe su misión “con sabiduría, entrega y celo pastoral”, bajo la protección de la Virgen de Suyapa y San Miguel Arcángel.

Se espera que en las próximas semanas se anuncie oficialmente la fecha de ordenación episcopal y toma de posesión en la Diócesis de Danlí.

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Papa León XIV,Patricio Larrosa,Diócesis de Danlí,Vaticano, I

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